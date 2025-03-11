Какие проблемы могут возникнуть у бизнеса из-за оплаты криптовалютой

Оплата криптовалютой становится популярной среди украинских предпринимателей. Такая функция используется не только как маркетинговый ход, но и способ расширить количество клиентов. Однако, законно ли это, и какие трудности может создать для бизнеса, в колонке для NV рассказала СЕО Main Business Partner Соломия Марчук.

Прежде чем рассмотреть возможность приема криптовалют, важно понять разницу между электронными и цифровыми деньгами, поскольку эти понятия не тождественны.

Цифровые деньги — это валюта, которая существует исключительно в электронном формате. К ним относятся криптовалюты, такие как Ethereum, Bitcoin, Ripple, или токены Tether (цена последнего обеспечена долларом США).

Электронные деньги — это гривны, евро или доллары, которые хранятся в электронном виде на банковских счетах или платежных картах. Они используются для безналичных расчетов, оплаты товаров и услуг в магазинах или интернете, и обеспечены бумажными банкнотами.

Главное их отличие состоит в том, что у цифровых денег нет физического выражения и они не поддерживаются традиционными финансовыми системами (банками, страховыми компаниями, кредитными союзами, компаниями по переводу средств и т. д. ).

Могут ли ФОП и ООО принимать оплаты в криптовалюте?

Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть особенности осуществления расчетов предпринимателями, находящимися на разных системах налогообложения.

Плательщики единого налога

В ст. 291 Налогового кодекса отмечается, что плательщики единого налога (1−3 групп) обязаны проводить расчеты за товары, работы или оказанные услуги исключительно в денежной форме — в наличном или безналичном виде (электронные платежи). Цифровые деньги (криптовалюты) сегодня не признаны в Украине официальным и законным платежным средством, а следовательно, их использование при осуществлении расчетов плательщиками ЕП может быть истолковано, как нарушение условий упрощенной системы налогообложения.

При обнаружении таких операций, контролирующий орган может лишить предприятие статуса плательщика единого налога. Это означает переход на общую систему налогообложения одновременно с увеличением налоговой нагрузки.

Гривна является единственным законным платежным средством в Украине. Предприниматели могут получать доход и в других валютах, но декларирование все равно производится в гривне по курсу НБУ. Отразить в налоговой отчетности плательщика единого налога доход в криптовалюте — невозможно.

Общая система налогообложения

Что касается субъектов хозяйствования на общей системе налогообложения, то по отношению к ним позиция налоговой такова, что каждый конкретный случай возникновения налоговых отношений следует рассматривать индивидуально, учитывая имеющиеся документы (материалы), касающиеся конкретных вопросов. В ГНС также отмечают, что у криптовалюты нет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования сделок с ней.

Учитывая это, мы можем сделать вывод, что доход от купли-продажи криптоактивов теоретически может быть зачислен в доход субъекта хозяйствования на общей системе, однако такие операции будут требовать тщательного учета.

Предпринимателям, в частности, необходимо будет:

определить стоимость криптовалюты на момент получения дохода (например, по цене актива на криптовалютной бирже).

отразить полученную сумму в гривневом эквиваленте в отчетности.

уплатить налоги: для ФОП — налог на доходы (18%) и военный сбор (5%); для ООО — налог на прибыль (18%).

Правовое регулирование криптовалют в Украине

17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла Закон «О виртуальных активах», который ставил целью урегулировать оборот криптовалют. Однако этот закон все еще не вступил в силу, поскольку для его реализации необходимы изменения в Налоговый кодекс. Согласно указанному закону, виртуальным активом считается нематериальное благо, являющееся объектом гражданских прав, со стоимостью и выраженное совокупностью данных в электронной форме.

Согласно разъяснениям НАПК, криптовалюта признается нематериальным активом, а значит, подлежит декларированию государственными служащими, должностными лицами местного самоуправления и другими субъектами декларирования, определенными Законом «О предотвращении коррупции».

В Налоговом кодексе отсутствует регулирование цифровых денег, поэтому на данный момент вопрос налогообложения криптовалют остается открытым.

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня находятся на рассмотрении два законопроекта о регулировании виртуальных активов:

1. Законопроект 10225, согласно которому объектом налогообложения признается положительный годовой финансовый результат от продажи виртуальных активов. Если налогоплательщик фиксирует убыток, то положительный денежный итог следующего отчетного периода сокращается на эту сумму. Учет операций с виртуальными активами будет производиться отдельно от других доходов и расходов. Ставка налога — 18%, плюс 5% военный сбор.

2. Законопроект 10225−1, устанавливающий постепенное повышение ставки налога от 5% (в течение первых трех лет) до 9% (в течение следующих пяти лет), и от 18% в дальнейшем.

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По словам Главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, легализации криптовалют следует ожидать в первом квартале 2025 года. Следовательно, можно предположить, что один из представленных законов в скором времени будет принят. Однако никаких льгот по налогообложению криптовалют не будет.