Золото дешевеет из-за ожиданий высоких ставок и инфляционных рисков войны

В среду, 3 июня, цены на золото снизились на фоне ожиданий, что инфляционное давление, усиленное войной на Ближнем Востоке, заставит центральные банки дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. В то же время, инвесторы следят за развитием событий в регионе и ожидают новых экономических данных, сообщает Reuters.

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Цены на золото и другие драгоценные металлы

По состоянию на 15:40, цена на спотовое золото снизилась на 0,7% до $4 452,09 за тройскую унцию. Американские фьючерсы на золото просели на 0,9% до $4 480,50.

Относительно других драгоценных металлов:

спотовое серебро упало в цене на 1,5% до $73,98 за тройскую унцию,

платина потеряла 1,4%, опустившись до $1 908,95,

палладий подешевел на 2,3% до $1 337,75.

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Боевые действия в районе Персидского залива вспыхнули с новой силой: иранские атаки на Кувейт привели к повреждению аэропорта и ранению десятков человек, в то время как военные США нанесли удары вблизи Ормузского пролива. При этом дипломатические усилия по прекращению войны пока не демонстрируют никакого прогресса.

«Динамика золота сейчас в значительной степени определяется обострением напряженности между Соединенными Штатами и Ираном», — отметил Дэвид Мегер, директор по торговле металлами компании High Ridge Futures.

По его словам, по мере углубления конфликта рост цен на энергоносители, как ожидается, подтолкнет инфляционные ожидания. Это может привести к повышению процентных ставок, что еще больше укрепит доллар и создаст дополнительное давление на золото в сторону понижения.

Хотя драгоценный металл традиционно считается инструментом защиты от инфляции, он теряет свою привлекательность в условиях высоких процентных ставок, поскольку сам по себе не приносит процентный доход (в отличие от облигаций или депозитов).

На этом фоне цены на нефть выросли, а индекс доллара США (DXY) продемонстрировал рост третьей сессии подряд. Укрепление американской валюты делает торгуемые в долларах металлы дороже для держателей других валют.

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Во вторник, 2 июня, новый глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш в своей вступительной речи по случаю начала четырехлетнего срока пообещал придерживаться «лучших традиций ФРС», но в то же время анонсировал широкий пересмотр подходов регулятора.

В свою очередь президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Геммак заявила, что американскому центробанку, возможно, придется вскоре повысить ставки, если и без того высокое инфляционное давление будет продолжать расти.

Также рынок замер в ожидании майских данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls), которые выйдут в пятницу и позволят оценить дальнейший курс монетарной политики ФРС.

Напомним, что предварительный отчет от аналитического агентства ADP уже показал: количество рабочих мест в частном секторе США в мае выросло существенно, чем прогнозировали аналитики.