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3 июня 2026, 19:02 Читати українською

В «Дие» обновили услугу подачи заявлений в Реестр убытков

Цифровая платформа «Дия» оптимизировала процесс подачи заявлений в Реестр убытков для Украины в категории А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Теперь при заполнении формы данные о пересечении государственной границы подтягиваются автоматически и корректно. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

В «Дие» обновили услугу подачи заявлений в Реестр убытков

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Разработчики советуют гражданам, которые ранее столкнулись с ошибками или не смогли завершить регистрацию, попытаться подать заявление повторно.

Кто может воспользоваться услугой

Подать заявление могут украинцы, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть свое место жительства из-за полномасштабного вторжения россии и уехали за границу.

Также категория касается тех, кто находился за пределами Украины и не может вернуться домой из-за войны.

Как подать заявление

  • Авторизируйтесь на портале «Дия»
  • Выберите услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины.
  • Перейдите к категории A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины»
  • Проверьте данные, которые подтянутся к заявлению
  • Заполните необходимую информацию
  • Отправьте заявление в Реестр

«Каждое поданное заявление помогает зафиксировать последствия российской агрессии и сохранить право на предстоящее возмещение», — говорится в сообщении.

Читайте также: В «Дие» готовят запуск 14 новых категорий заявлений в Реестр убытков

Напомним

«Минфин» писал, что в приложении «Дия» запустили Дия. AI — интеллектуального помощника, который изменяет способ взаимодействия граждан с государственными сервисами. Теперь вместо самостоятельного поиска нужного сервиса, пользователи могут просто описать свою проблему в чате, а ИИ-агент сделает все остальное.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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