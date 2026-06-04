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4 июня 2026, 13:02 Читати українською

Нефть подешевела после договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня

В четверг, 4 июня, цены на нефть пошли вниз после того, как Ливан и Израиль договорились о прекращении огня. Это также усилило надежду на соглашение о прекращении конфликта между США, Израилем и Ираном, что может привести к открытию Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Нефть подешевела после договоренности между Израилем и Ливаном о прекращении огня

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По состоянию на 10:29 фьючерсы на Brent снизились на $0,77 (0,8%) до $97,03 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на $0,70 (0,7%) до $95,32.

В среду, 3 июня, цена на два контракта выросла примерно на 2% после возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Израиль и Ливан поздно в среду заявили, что договорились о прекращении огня, что вселило надежды на соглашение между Вашингтоном и Тегераном, частично обусловливающее любое соглашение прекращением боевых действий между Израилем и Ливаном.

«Иран настаивает на прекращении агрессии Израиля против Ливана, имея в виду „Хезболла“, и в самом деле, похоже, что прорыв есть», — сказал аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что прогресс в переговорах с Ираном может быть достигнут уже в эти выходные.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что контакты Тегерана с Вашингтоном не были прекращены, но никакого прогресса в переговорах не достигнуто, добавив, что обе стороны изучают обменявшиеся тексты.

В США Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в среду одобрила резолюцию, запрещающую Трампу продолжать войну против Ирана. Чтобы резолюция вступила в силу, ей нужно одобрить Сенат и преодолеть почти неизбежное вето Трампа большинством в две трети голосов в обеих палатах.

«По нашему мнению, наиболее вероятным сценарием для цен остается дальнейший рост, пока поставки остаются ограниченными», — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Запасы США

Между тем, по данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США сократились на 8 млн баррелей до 433,7 млн баррелей за неделю, закончившуюся 29 мая. Это гораздо больше, чем ожидали аналитики в опросе Reuters. Они полагали, что запасы сократятся на 4 млн баррелей.

Замедление китайского спроса также помогло сдержать рост цен. Цены на иранскую нефть впервые с апреля снизились, тогда как премии на российскую нефть снизились, поскольку трейдеры снизили цены, чтобы привлечь китайских покупателей на фоне слабого спроса, сообщили источники в торговле.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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