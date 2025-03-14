Побег из США: кто заменит Microsoft, NVIDIA и Amazon в портфелях инвесторов

Американский фондовый рынок в полушаге к официальному переходу к медвежьей фазе. При этом на европейских площадках царит оптимизм. Частные инвесторы активно обсуждают, какими акциями заменить американские бумаги. «Минфин» решил разобраться, почему это происходит и какие европейские компании заслуживают внимания инвесторов.

Торговые войны, которые начал президент США Дональд Трамп, не на шутку напугали инвесторов. Ведь новые пошлины против торговых партнеров Штатов ударят в первую очередь по американским потребителям. Фондовый рынок отреагировал падением, которое только усиливали опрометчивые заявления нового хозяина Белого дома. В частности, последнюю волну распродаж вызвал отказ Трампа исключить наступление рецессии в экономике США.

Тем более, что риски стагфляции, сочетание рецессии с высокой инфляцией, действительно увеличиваются.

«Первые признаки этого явления уже становятся достаточно заметными в США: инфляция давно превышает целевой показатель, симптомы замедления экономического роста тоже иногда проявляются, да и рынок труда понемногу охлаждается.

Но до последнего времени все вроде бы было более-менее под контролем ФРС. До тех пор, пока на сцену не вышел гроссмейстер сделок и повелитель быстрых решений, которому очень хочется изменить устройство глобальной торговли", — говорит основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Ключевой индекс американского рынка S&P 500 с начала года уже снизился более чем на 5% и фактически вернулся к показателям июля прошлого года. А если сравнивать с пиками, которых рынок достиг на оптимистических заявлениях Трампа о снижении налогов и дерегуляции, падение уже составляет около 9%.

На этом фоне инвестиционные банки пересматривают свои прогнозы. «Исключительность США по крайней мере на какое-то время отходит на второй план», — заявили стратеги Citi, снизив прогноз по акциям США до «нейтрального». Они считают, что такая оценка продержится по крайней мере последующие 3−6 месяцев, а количество негативных данных относительно США будет расти.

Аналогичный прогноз по американскому рынку опубликовал HSBC. «Важно подчеркнуть, что мы не относимся негативно к американским акциям, но тактически видим сейчас лучшие возможности в других местах», — сказал глава развивающихся рынков и глобальный стратег по акциям HSBC Аластер Пиндер.

В банке считают, что на фоне спада в США более выигрышно выглядит европейский рынок. По мнению специалистов, его акции менее уязвимы к глобальным потрясениям, чем принято считать. Кроме того, поддержать акции местных компаний должно ожидаемое стимулирование экономики новым правительством Германии. А это может подтолкнуть к аналогичным действиям и другие страны.

Розничные американские инвесторы тоже проявляют беспокойство из-за действий новой власти. «Портфель должен пережить любую администрацию — если администрация работает в рамках закона и порядка, поддерживая статус-кво. Но нынешняя администрация США не делает ни того, ни другого», — считает один из пользователей финансового форума в Reddit.

«99% времени просто сидеть, сложа руки, — это был правильный подход на рынке всю мою жизнь и жизнь моих родителей. Не пытайтесь определить время (падения или роста — ред.) на рынке. Но сейчас другое. Я изменил свое распределение портфеля, чтобы стать более осторожным и консервативным. Мы наблюдаем падение Рима», — добавляет другой обеспокоенный инвестор.

Европа против США

Один из вариантов побега из американских активов — инвестиции в европейские акции. Традиционно, акции Старого света росли более медленно, чем американские: в Штатах более мощный технологический сектор, а также более благоприятная среда для предпринимательства.

За последние 5 лет американский индекс S&P 500 вырос на 103%. А вот STOXX Europe 600 за тот же период прибавил 79,5%. Этот индекс объединяет 600 крупнейших компаний из 17 европейских стран. Самый большой вес у Великобритании (22%), далее следуют Франция, Швейцария и Германия. В целом индекс объединяет 90% капитализации всего фондового рынка Европы.

Если сравнивать эти индексы за последние 12 месяцев, то доходность S&P 500 будет выше — 8,9% против 6%. А вот с начала этого года европейский STOXX Europe 600 демонстрирует лучшие показатели: он прибавил 5,1%, в то время как американский аналог упал на 5%.

Отдаленность от политики Трампа и его торговых войн делает STOXX Europe 600 привлекательным для тех, кто предпочитает индексное инвестирование, не уделяя много времени поиску лучших компаний. Если же инвестор хочет инвестировать в конкретные акции, он тоже может найти в Европе соответствия американским.

SAP вместо Microsoft

Microsoft: капитализация $2,83 трлн; изменение за год -5,95%, изменение с начала года -9,1%.

SAP: капитализация $320 млрд; изменение за год +37,3%, изменение с начала года +7,2%.

SAP — одна из крупнейших компаний Европы и безоговорочный лидер на континенте по разработке программного обеспечения.

Немецкий разработчик известен в первую очередь своими решениями для бизнеса. В частности, системой управления компаниями, которая включает контроль за финансами, логистикой, производством, складами, взаимодействие с клиентами. SAP предлагает соответствующие решения как для малого бизнеса, так и для крупнейших корпораций. Также среди продуктов — системы обработки больших массивов информации, облачные технологии, разнообразные аналитические системы и т. д.

Рост цены акций SAP происходит благодаря хорошим финансовым показателям. По итогам последнего квартала прошлого года, доход компании составил почти 9,4 млрд евро, а это почти на 1 млрд евро больше, чем в 2023 году.

Лучше всего проявил себя сервис «облачных» технологий, доходы которого за год выросли на 27%, и уже превышают половину общих заработков корпорации. Этим немецкая компания напоминает американских техногигантов Microsoft и Amazon, в финансовых отчетах которых растет значение «облачных» сервисов, традиционно демонстрирующих высокую маржинальность.

Еще в 2023 году компания вошла в гонку за разработку искусственного интеллекта, начав с разработки помощника для бизнеса. Сейчас технологии ИИ включены в корпоративный портфель, который предлагает разработчик. Как заявляют в SAP, их система способна выявлять шаблоны и тенденции, заблаговременно решать проблемы и предвидеть будущие события — то есть в первую очередь подготовлена для решения бизнес-задач.

ASML вместо NVIDIA

NVIDIA: капитализация $2,66 трлн; изменение за год +26,8%, изменение с начала года -21,4%.

ASML: капитализация $271 млрд; изменение за год -28,3%, изменение с начала года -1,5%.

Эта нидерландская компания производит специализированные машины для производства компьютерных чипов. Если немного усложнить и добавить термины, то это единственный в мире производитель фотолитографических станков.

Прошлый год был непростым для ASML из-за установления ограничений на поставку самых современных чипов и, соответственно, техники для их изготовления, в Китай. С этим и связано существенное падение акций компании. Также по позициям ASML ударило появление «дешевых» китайских чат-ботов.

В то же время, по итогам четвертого квартала прошлого года, общий объем заказов у компании превысил 7 млрд евро — примерно в два раза больше, чем прогнозировали аналитики. По сравнению с предыдущим годом, выручка ASML выросла на 27%.

В компании убеждены, что бум искусственного интеллекта будет обеспечивать рост спроса на ее продукцию. ASML ожидает, что глобальные продажи чипов превысят $1 трлн к 2030 году, а ежегодный темп роста рынка полупроводников составит примерно 9%. Если эти прогнозы сбудутся, то проблем со сбытом продукции у нидерландской компании не будет, ведь конкурентов у нее по факту нет.

Zalando вместо Amazon

Amazon: капитализация $2,07 трлн; изменение за год +14,3%, изменение с начала года -10,7%.

Zalando: капитализация $8 млрд; изменение за год +66,1, изменение с начала года +2,5%.

Этот немецкий интернет-магазин работает в большинстве стран Европейского союза, специализируется на одежде, обуви, аксессуарах и косметике. Кроме этого, компании принадлежит сеть офлайн-магазинов в Германии, а также сервис логистических и маркетинговых услуг для розничных торговцев.

Прошлый год оказался удивительно успешным для компании. Доход достиг 10,6 млрд евро, что на 4,2% больше, чем в 2023 году, а чистая прибыль продемонстрировала за год невероятный рост на 203% — до 251 млн евро. В то же время эти цифры были достаточно близки к прогнозам аналитиков, поэтому стремительного роста цены акций магазина сейчас не происходит.

Ожидается, что доход Zalando будет расти в среднем на 6,4% ежегодно в течение следующих трех лет, что примерно соответствует росту специализированной розничной торговли в Германии.

Основное же достижение компании — рост количества активных клиентов, их сейчас почти 52 млн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Компания активно расширяет количество поставщиков — в прошлом году добавила в свой ассортимент Versace и Marine Serre. Также развиваются технологии взаимодействия с клиентами онлайн, к примеру, рекомендации по подбору размера одежды.

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Zalando расширяется, покупая конкурентов. В начале этого года компания взяла под контроль другой немецкий интернет-магазин одежды About You, который работает более чем в 20 странах. Сумма сделки составляет 1,2 млрд евро.

Ferrari вместо Tesla

Tesla: капитализация $781 млрд; изменение за год +40,5%, изменение с начала года -34%.

Ferrari: капитализация $85 млрд; изменение за год +6,5%, изменение с начала года +8,4%.

Все знают о стремительном падении акций компании Илона Маска из-за его активной политической деятельности и, как следствие, разочарования когда-то лояльной аудитории. Однако и вся автомобильная индустрия входит в режим турбулентности из-за спада спроса, на который накладываются ожидаемые пошлины США на авто. Например: акции Volkswagen за год обвалились на 19%, а за 5 лет — на 9%. Toyota за год упала на 22%, а за пять — выросла всего на 60%, существенно уступая американскому широкому индексу.

На этом грустном фоне положительно отличается итальянский производитель суперкаров Ferrari. Он ориентируется на самых богатых покупателей, а потому менее зависим от пошлин или колебаний экономики.

В год Ferrari производит около 14 тыс. автомобилей. Для сравнения: Volkswagen — почти 5 млн, Honda — 3,8 млн, Ford — 3,7 млн. Однако по капитализации итальянский концерн опережает все эти компании, занимая четвертое место среди автопроизводителей мира.

За 5 лет стоимость акций Ferrari взлетела на 215% и в два раза превысила доходность S&P 500. Этого удалось добиться благодаря стремительному наращиванию производства и высокой маржинальности.

По итогам прошлого года, прибыль компании выросла на 22%, по сравнению с предыдущим годом, и составила 1,52 млрд евро. Добавляет позитива и то, что компания много вкладывает в новые исследования и разработки — на это в прошлом году ушло 894 млн евро, то есть половина от общих затрат компании.

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Ожидается, что уже осенью этого года Ferrari представит свой первый электромобиль. По предварительным данным, его стоимость составит 500 тыс. евро — примерно на 150 тыс. евро больше, чем средняя стоимость автомобиля этого производителя. А уже к 2030 году доля электромобилей у Ferrari составит 40%.

Danone вместо Coca-Cola

Coca-Cola: капитализация $301 млрд; изменение за год +15,7%, изменение с начала года +13,2%.

Danone: капитализация $52 млрд; изменение за год +18,5%, изменение с начала года +15,8%.

Шторм, который начал Трамп, пока обходит крупнейшего в мире производителя газированных напитков. В значительной степени благодаря тому, что у него собственное производство или подрядчики во всем мире, поэтому потенциальные пошлины на подорожание продукции практически не будут влиять.

Однако французский производитель молочных продуктов получает глобальное преимущество на фоне распространения здорового питания. Кроме товаров под собственным брендом, Danone предлагает потребителям йогурты Activia, продукты для детей Danimals, альтернативные молочные напитки на растительной основе Alpro, диетическое питание Nutricia и несколько брендов минеральной воды.

По итогам прошлого года, прибыль компании выросла в 2,3 раза и превысила 2 млрд евро. Это стало возможным благодаря стремительному росту продаж почти на 5%. В этом году компания ожидает нарастить продажи еще на 3−5%. В Danone это объясняют тем, что после периода высокой инфляции потребители возвращаются в более популярные бренды, которые до этого заменялись более дешевыми аналогами.

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Вырученные средства Danone обещает направить на покупку конкурентов. С осени прошлого года французская корпорация ведет переговоры по покупке американского бренда молочных продуктов Lifeway Foods. Пока последнего не устраивало финансовое предложение, но увеличение средств на счету Danone может открыть и эту дверь.

Европейский фондовый рынок готовится к ренессансу. По данным Bank of America, он зафиксировал самый большой с 2015 года 4-недельный приток в размере $12 млрд. В то же время не стоит забывать, что к ЕС просто еще не дошел черед в таможенных войнах Трампа, а потому это испытание Европе еще предстоит пережить.