Штраф в 91,5 квинтиллиона и самая дорогая покупка: стоит ли инвестировать сейчас в Alphabet

На прошлой неделе стало известно о том, что Alphabet договорилась о крупнейшей в своей истории покупке: материнская компания Google заключила сделку на $32 млрд с Waze. Целью покупки является укрепление позиций Google на все более конкурентном рынке облачных вычислений. «Присоединение к Google Cloud — это как присоединение ракеты к нашему росту», — так прокомментировал покупку Сундар Пичаи, генеральный директор Google. Последует ли за этим рост акций компании, какие проблемы могут этому помешать и стоит ли сейчас вкладываться в Alphabet, рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Никита Гуппал.

Положение дел в Alphabet

За последние месяцы так называемая «Большая семерка» потеряла $2,7 трлн рыночной капитализации, и Alphabet не стала исключением. Несмотря на это, компания сохраняет стабильное финансовое положение, агрессивно инвестирует в ключевые направления развития и, возможно, сейчас предлагает одну из самых взвешенных возможностей для инвестирования в технологическом секторе.

В 2025 году Alphabet планирует потратить $75 млрд на инфраструктуру для ИИ и облачных сервисов, что является крупнейшим капиталовложением компании за всю историю. Кроме того, покупка Wiz может существенно укрепить ее позиции в сфере кибербезопасности.

Несмотря на доминирование в индустрии интернет-рекламы и сильное присутствие на рынке поиска, Google все еще отстает от основных конкурентов в секторе облачных вычислений — Microsoft и Amazon. Конкуренция здесь жесткая, особенно когда речь идет о кибербезопасности — ключевой аспект в эпоху искусственного интеллекта и облачных технологий.

Интеграция Wiz принесет больше стратегических преимуществ для Google, что позволит сократить разрыв со своими прямыми конкурентами на рынке облачных вычислений. Развитие искусственного интеллекта, для эффективной работы которого нужна мощная облачная инфраструктура, является дополнительным стимулом для Alphabet, которая не желает рисковать остаться позади.

Однако для завершения сделки Alphabet еще должна получить разрешение от антимонопольных органов.

Ключевым преимуществом Google над конкурентами являются квантовые вычисления. Компания представила чип Willow, который существенно улучшает стабильность квантовых систем и может проложить путь к их коммерческому применению в ближайшие 5−10 лет. Если эти технологии будут успешными, Alphabet может получить уникальное преимущество в ИИ, медицинских исследованиях и финансовом моделировании.

Финансовые результаты: все ли так плохо

Alphabet завершила 2024 год с $96,5 млрд дохода, что на 12% больше, чем годом ранее. При этом основные направления компании продолжают расти:

Google Search увеличил доход на 10% благодаря устойчивому спросу на рекламу.

YouTube показал рост рекламных доходов на 14% на фоне избирательного сезона в США.

Google Cloud вырос на 30%, что превзошло темпы роста AWS и Microsoft Azure.

Однако рынок не оценил эти результаты по достоинству. Alphabet не оправдала прогнозов лишь на $200 млн — это менее 0,2% общего дохода. И даже незначительный недобор вызвал падение акций на 20%. Одним из главных страхов инвесторов является возможное снижение доли Google в поисковике из-за развития AI-чат-ботов.​

Является ли ИИ угрозой для Google Search

Основной риск для Alphabet — это трансформация поведения пользователей в поиске. Если люди начнут использовать ИИ для получения ответов вместо традиционного Google Search, рекламные доходы могут упасть. Но, чтобы предотвратить этот риск, компания уже принимает меры адаптации:

Интеграция Gemini в Google Search позволяет сохранять аудиторию и совмещать классический поиск с ИИ. Масштабирование ИИ-моделей и расширение инфраструктуры. Это позволяет Google конкурировать с OpenAI и Microsoft. Снижение стоимости API для разработчиков делает технологии компании более доступными и увеличивает количество клиентов.

Компания не теряет рынок, а развивает свои возможности. Кроме этого, Alphabet вкладывает рекордные суммы в несколько направлений, в частности:

Расширение AI-вычислений и дата-центров;

Оптимизация поисковых алгоритмов с использованием AI;

Масштабирование облачных сервисов для привлечения корпоративных клиентов.

Alphabet также усиливает свою кибербезопасность. Ее системы поддерживают устойчивую конкуренцию с Amazon и Microsoft. Дополнительным стимулом для роста станет покупка Wiz, если регуляторы ее не заблокируют.

Читайте также: Текила, наркотики и BMW: все, что вы хотели знать об экономике Мексики

Штраф от рф в 91,5 квинтиллиона рублей

Россия продолжает использовать судебные механизмы для давления на покинувшие ее рынок западные компании. Самым абсурдным примером этого стал штраф в 91,5 квинтиллиона рублей. Именно такую сумму российский суд требует от местной дочерней компании Google за блокировку российских телеканалов на YouTube. Эта сумма превышает все существующие в мире деньги. Для сравнения: мировой ВВП в 2025 году оценивается примерно в $115 трлн; совокупная денежная масса в мире (наличные деньги, депозиты, ликвидные активы) — $45−55 трлн; самая дорогая компания мира, Apple, оценивается в $3 трлн.

Штраф настолько нереалистичен, что не имеет никакого экономического значения. Это одна из причин, почему Alphabet не пострадает. Кроме того, есть еще ряд факторов безопасности компании:

Google вышел из россии еще в 2022 году. После вторжения рф в Украину Alphabet полностью свернула деятельность в стране, а ее местное подразделение подало заявление о банкротстве. российский Google официально ликвидирован. В октябре 2023 года суд рф признал компанию банкротом. Все активы утрачены или заблокированы, а Alphabet не имеет юридических обязательств перед российскими кредиторами. у россии нет механизмов для взыскания штрафа. Поскольку Alphabet больше не ведет бизнес в рф, то у этой страны просто нет способа заставить компанию выплатить деньги.

Стоит ли покупать Alphabet в 2025 году

Alphabet (GOOGL) показывает стабильный рост ключевых сегментов. Google Cloud опережает конкурентов по темпам развития, рекордные инвестиции в AI и облачные технологии укрепляют позиции компании и закладывают фундамент для будущего развития. Операционная маржа растет, что делает Alphabet более прибыльной в долгосрочной перспективе. При этом акции выглядят недооцененными — форвардный P/E (отношение текущей стоимости компании к прогнозу ее прибыли на следующий год) опустился ниже 20, что редко случается для подобных компаний.

Несмотря на положительную динамику, есть и факторы риска. Распространение AI-чат-ботов может снизить долю рынка Google Search, а неопределенность в части соглашения с Wiz добавляет нестабильности. Макроэкономическая ситуация может создавать длительное давление на оценку компании. Кроме того, существует угроза принудительного разделения Alphabet для уменьшения ее доминирования на рынке поисковых систем.

Несмотря на опасения инвесторов, Alphabet сохраняет позиции технологического лидера и активно адаптируется к новым условиям. Стратегия компании базируется не только на сохранении поискового бизнеса, но и расширении AI-инфраструктуры, облачных технологий и корпоративных решений.

Читайте также: Побег из США: кто заменит Microsoft, NVIDIA и Amazon в портфелях инвесторов

Учитывая текущую недооценку и рекордные инвестиции, Alphabet остается одной из самых перспективных возможностей на рынке для долгосрочных инвесторов. По оценкам аналитиков, потенциал роста акций в ближайшие 12−18 месяцев может превысить 29%.