Рынок проблемных кредитов ждут смены: в Украине создали рабочую группу

В Украине весной 2026 года была создана Межкомитетская рабочая группа по вопросам анализа состояния и разработки законодательных предложений по урегулированию рынка неработающих кредитов (NPL). Как стало известно «Минфину», к ее работе уже присоединились профильные банковские, финансовые и коллекторские ассоциации, которые подали собственные предложения по изменениям.

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Национальная ассоциация банков Украины, Ассоциация украинских банков, Ассоциация частных исполнителей Украины, Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины, Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний и Национальная ассоциация кредитных союзов Украины обратились в эту рабочую группу со своими предложениями.

Первоочередные задачи

Данные ассоциации отметили, что имеют общее видение следующего перечня первоочередных задач, требующих решения.

1. Урегулирование вопроса взыскания процентов и штрафных санкций по проблемным кредитам

По мнению участников рынка, нынешняя практика, при которой суды отказывают во взыскании процентов после предъявления требования о досрочном возврате средств, а законодательство запрещает начисление штрафных санкций, фактически делает проблемные кредиты бесплатными. Это создает преимущества для недобросовестных должников и ставит их в более выгодное положение по сравнению с заемщиками, выполняющими свои обязательства.

2. Отмена всеобщего моратория на обращение взыскания на предмет ипотеки

Представители финансового сектора считают, что длительное существование всеобщего моратория существенно ограничивает права кредиторов и негативно влияет на развитие ипотечного кредитования.

В то же время действующее законодательство уже содержит отдельные механизмы защиты для граждан, имущество которых находится на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий или было повреждено или уничтожено в результате войны. Поэтому ассоциации предлагают пересмотреть подход к общему запрету обращения взыскания на ипотечное имущество.

3. Упрощение процедур взыскания небольших сумм проблемной задолженности

Участники рынка отмечают, что доступность дешевых кредитов невозможна без эффективных механизмов возврата средств. В настоящее время единственным способом взыскания задолженности по потребительским кредитам остается судебное решение, которое часто является длительным и сложным процессом даже для небольших и почти бесспорных долгов.

В связи с этим ассоциации предлагают расширить инструменты взыскания небольших сумм задолженности, в частности:

исполнительные надписи нотариусов;

судебные приказы о взыскании задолженности по кредитным договорам;

решение третейских судов по задолженности по потребительским кредитам.

Кроме того, участники рынка отметили необходимость дальнейшего пересмотра многочисленных мораториев, ограничений и других препятствий для кредиторов, которые, по их мнению, затрудняют доступ к финансированию для отдельных категорий клиентов.

Напомним

«Минфин» писал, что доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе продолжает уменьшаться: по состоянию на 1 мая 2026 года — до 12,6%, или на 1,3 в. п., с начала года. Факторами, способствовавшими сохранению положительной тенденции, в январе-апреле 2026 года стали как увеличение объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов.