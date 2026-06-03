Гонка за капитал: какие страны Европы привлекают больше иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции традиционно считаются ключевым двигателем экономического роста, инноваций и новых рабочих мест. Euronews рассказал , какие страны побеждают в гонке за международных инвесторов и как меняются позиции Европы в условиях ужесточения глобальной конкуренции.

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Когда компании открывают новые филиалы, строят заводы или создают исследовательские центры, они не просто вливают капитал в экономику страны, но часто обеспечивают рабочие места и укрепляют местные цепочки поставок.

Как следствие борьба за международный капитал значительно обострилась. Чтобы убедить бизнес избрать именно их рынки, правительства используют инвестиционные стимулы, налоговые льготы и проводят международные форумы.

В последние годы привлечение иностранных инвестиций явилось главным приоритетом и для Франции. Начиная с 2018 года правительство активно продвигает страну на мировой арене в рамках инициативы «Выбирай Францию».

На саммите этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные компании обязались инвестировать рекордные 93 млрд евро — в Елисейском дворце эту цифру назвали историческим максимумом.

Но насколько успешны европейские страны в целом в привлечении международного капитала? Какие государства лидируют по количеству инвестиционных проектов?

Франция удерживает лидерство в Европе

Для оценки конкуренции за международных инвесторов отличным ориентиром является исследование инвестиционной привлекательности Европы от компании EY (EY Europe Attractiveness Survey). В отличие от традиционной статистики прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которая может быть искривлена крупными единичными соглашениями или внутрикорпоративными финансовыми потоками, это исследование отслеживает количество отдельных инвестиционных проектов.

Речь идет о новых проектах, анонсированных или зарегистрированных иностранными компаниями за год: например, открытие новых представительств, строительство производственных площадок или расширение уже имеющихся мощностей.

Согласно последнему отчету, в 2025 году в Европе (которую EY рассматривает как географический регион, а не только как Европейский Союз) было анонсировано 5 026 новых инвестиционных проектов. Это на 7% меньше, чем в 2024 году и является самым низким показателем за последние 11 лет.

Несмотря на быстрое падение, Франция сохранила статус главного инвестиционного магнита Европы. В 2025 году количество проектов в стране сократилось на 17% — до 852. Это падение оказалось самым глубоким среди всех крупных европейских рынков.

Второе место заняла Великобритания с 730 проектами, что на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Германия осталась на третьей позиции (548 проектов). Однако его общий показатель упал на 10%, обновив минимум с 2009 года.

Долгосрочный тренд выглядит еще более тревожным. Если сравнивать с 2019 годом, количество инвестиционных проектов в Германии обвалилось на 44%, что значительно существенно проседание, чем во Франции (-28%) или Великобритании (-34%).

Среди лидеров по динамике роста в 2025 году оказались Испания и Турция. Испания увеличила количество инвестиционных проектов на 20% (до 383) и поднялась на четвертое место. Сразу за ней следует Турция с 376 проектами (+7%), которая замыкает первую пятерку.

Польша продолжила уверенный восходящий тренд, зафиксировав в 2025 году 285 инвестиционных проектов, что на 10% больше, чем годом ранее. Это позволило ей стать шестым по величине направлением иностранных инвестиций в Европе. Нидерланды также вошли в список немногих стран, показавших рост: количество проектов там увеличилось на 8% — до 159.

В то же время в Италии, Бельгии и Португалии инвестиционная активность пошла на убыль. Количество проектов в Италии уменьшилось на 8% (до 206), в Бельгии — на 11% (до 187), а в Португалии — на 5% (до 186).

Кто инвестирует в Европу?

Главным источником иностранных инвестиций для Европы в 2025 г. оставались Соединенные Штаты. Американские компании анонсировали на континенте 943 проекта, крепко удерживая позицию ведущего внешнего инвестора региона.

Немецкий бизнес занял второе место, несмотря на резкое сворачивание своей инвестиционной активности за границей. В 2025 году немецкие фирмы объявили о 484 инвестиционных проектах в других странах Европы, что на 24% меньше, чем в прошлом. Это падение аномально, ведь в последние годы этот показатель стабильно превышал отметку в 600 проектов.

Несмотря на такой спад, Германия остается самым крупным внутриевропейским инвестором. Главным направлением для немецкого капитала снова стала Франция (101 проект). Тем временем Турция впервые в истории вышла на второе место, опередив Великобританию.

Европа теряет позиции на мировой арене

Если оценивать ситуацию в глобальном контексте, то следует обратить внимание на объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Согласно Всемирному инвестиционному докладу ЮНКТАД (UNCTAD World Investment Report 2025), глобальные потоки ПИИ в 2024 году сократились на 11% — примерно до $1,49 трлн.

Европа пострадала больше всего. По данным ЮНКТАД, в 2024 году регион привлек около $182 миллиардов прямых иностранных инвестиций по сравнению с $439 миллиардами годом ранее, что означает падение сразу на 58%.

Северная Америка оказалась на втором месте с притоком ПИИ в $343 миллиарда (+23% в год). Азия остается крупнейшим мировым центром тяготения для международного капитала: она привлекла $605 миллиардов, несмотря на незначительное проседание на 3%.

Однако эти цифры имеют важную методологическую оговорку. ЮНКТАД исключает из своих расчетов так называемые транзитные экономики (например, Люксембург, Нидерланды и Ирландию), чтобы избежать искажения статистики из-за деятельности холдинговых структур и внутригрупповых финансовых операций.

Почему инвесторы становятся более осторожными?

Эксперты EY отмечают, что главным фактором снижения инвестиционной активности явился слабый экономический рост на большей части территории Европы. На решение бизнеса также давят высокие цены на энергоносители, геополитическая нестабильность и общая осторожность компаний по капитальным затратам.

Дополнительным дестабилизирующим фактором для инвестиционных планов является торговая напряженность и опасения возможного внедрения новых пошлин.

Многих инвесторов все больше пугает специфическое для Европы сочетание высоких затрат с вялыми перспективами экономического роста. Кроме того, в EY указывают на растущее разочарование бизнеса из-за слишком сложных регуляторных правил и бюрократии на континенте.

Напомним

«Минфин» писал, что администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести новые пошлины в размере 10% и 12,5% на импорт из 60 стран. Такое решение было принято после того, как Вашингтон пришел к выводу, что эти государства не смогли ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда.