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10 октября 2023, 8:40 Читати українською

Как превратить сбережения в источник экономического развития страны

Почему в Украине гонятся за внешними инвесторами, игнорируя внутренние инвестиции, ЗН рассказал Богдан Данилишин, академик НАН Украины, экс-глава Совета НБУ. «Минфин» выбрал главное.

Почему в Украине гонятся за внешними инвесторами, игнорируя внутренние инвестиции, ЗН рассказал Богдан Данилишин, академик НАН Украины, экс-глава Совета НБУ.

На что украинцы тратят деньги

Подавляющая часть доходов украинцев тратится на потребление. Это не слишком утешительный тренд, учитывая, что накопленные средства граждан — тоже источник инвестиций. В развитых странах эти средства являются мощным стимулом для развития как финансовой системы как таковой, так и разнообразных ее инструментов.

Начиная с 2016 года, почти 87% денежных доходов украинцев расходовались на приобретение товаров и услуг. В структуре потребительских расходов около 50% приходятся на продукты питания и напитки, 14% — на жилищно-коммунальные платежи, 6% — расходы на медицину.

То есть расходы первой необходимости (питание, медицина и проживание) составляют более 70% (!) потребительских расходов населения. Для сравнения: в странах ЕС указанные виды расходов составляют лишь 40% от общих затрат, а расходы на продукты питания — только 17%.

Валовые сбережения экономики остаются низкими, поскольку доминантная часть заработанного дохода тратится на потребление.

Доля денежных доходов населения, что идет на потребление, %

Источник: Зеркало недели

В 2021 году на прирост валовых национальных сбережений было направлено лишь 12,5% ВВП, что критически мало для обеспечения активного инвестиционного развития экономики.

По данным МВФ, в 2021-м средний уровень сбережений в странах мира с формирующимися рынками составил 34% ВВП, в том числе в регионе Европы — 26% ВВП.

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Почему сбережения тают

Мы только мечтаем о западных инвесторах и их миллионах, но до сих пор основным источником инвестиций украинских предприятий стабильно являются их собственные средства: в среднем за 2017−2021 гг. — 70%.

Займы банков составляют всего 5% среди источников инвестиций, средства иностранных инвесторов — 3%, государственные средства — 15%. Ограниченность внешних ресурсов финансирования тормозит инвестиционное развитие компаний, сдерживает экономическое восстановление страны.

Такая ситуация явилась логичным следствием снижения уровня сбережений в экономике, падения уровня финансового посредничества банков и сужения инвестиционной активности государства.

Основная причина падения уровня национальных сбережений, в том числе и сбережений граждан, — критическая ситуация с уровнем доходов населения.

Собственно, формирование сбережений домашних хозяйств начало стремительно ухудшаться с 2014 года. Норма сбережений населения за последние десять лет упала ниже 5%, в 2021-м составила 2,9%, что в пять раз (!) меньше уровня стран ЕС.

Сектор домашних хозяйств Украины характеризуется самым низким в Европе уровнем покупательной способности и склонности к сбережениям. Это подавляет как совокупный спрос в экономике, так и возможности банковской системы выступать эффективным финансовым посредником.

На самом деле, именно этот низкий уровень внутренних сбережений — основная причина инвестиционной стагнации экономики. За последние 15 лет уровень валового накопления основного капитала сократился с 25% ВВП до 12% ВВП, что существенно ниже уровня стран с формирующимися рынками в 25−30% ВВП. В 2022 году реальные инвестиции упали на 34%, по сравнению с 2021-м.

Как выйти из ситуации

После 2015 года темпы роста реального ВВП Украины не превышали 4% в год. Одна из ключевых причин низких темпов роста в межвоенный период — жесткая монетарная и фискальная политика. В результате, накануне вторжения уровень внутренних сбережений и уровень инвестирования упали до исторически рекордных показателей.

Превращение национальных сбережений в весомый источник экономического развития станет возможным при условии действенного разворота экономической политики (монетарной, фискальной, структурной) на цели восстановления страны. Изменения следует фокусировать на мероприятиях интенсификации инвестиций и повышения эффективности использования имеющихся финансовых, трудовых и производственных ресурсов. Страна нуждается в:

  • усилении фискальных стимулов для инвестиционной бизнес-деятельности;
  • адекватной экономическим условиям монетарной политике;
  • усилении финансового посредничества со стороны банковской системы;
  • действенной системе гарантий и страхования рисков;
  • интенсификации привлечения средств международных организаций и корпоративных инвесторов в долгосрочные инвестиционные проекты послевоенного обновления и рабочих мест.

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Повышение производительности экономики и конкурентоспособности реального сектора будет формировать предпосылки для накопления внутренних сбережений и их эффективного перераспределения в целях дальнейшего инвестиционного развития страны.​

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