Спрос украинцев на электромобили вырос почти на 3%. Какие модели покупали в январе

В январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%, сообщает Укравтопром.

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Как изменился спрос на авто

По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 3499 шт. (новых — 646 шт., б/у — 2853 шт.).

Среди 138 коммерческих электромобилей были новыми 37 авто.

Топ-5 новых электромобилей

BYD Song Plus EV — 149 ед.;

Zeekr 001 — 59 ед.;

Zeekr 7X — 41 ед.;

Audi I Q4 e-tron — 39 ед.;

VW ID.4 — 39 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.

Nissan Leaf — 355 ед.;

Tesla Model Y — 341 ед.;

Tesla Model 3 — 312 ед.;

Hyundai Kona Electric — 169 ед.;

Kia Niro EV — 155 ед.