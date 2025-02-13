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13 февраля 2025, 11:36 Читати українською

Спрос украинцев на электромобили вырос почти на 3%. Какие модели покупали в январе

В январе украинский автопарк пополнили 3637 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%, сообщает Укравтопром.

В январе украинский автопарк пополнили 3637 ед.
Фото: depositphotos

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Как изменился спрос на авто

По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили увеличился почти на 3%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 3499 шт. (новых — 646 шт., б/у — 2853 шт.).

Среди 138 коммерческих электромобилей были новыми 37 авто.

Топ-5 новых электромобилей

  • BYD Song Plus EV — 149 ед.;
  • Zeekr 001 — 59 ед.;
  • Zeekr 7X — 41 ед.;
  • Audi I Q4 e-tron — 39 ед.;
  • VW ID.4 — 39 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей.

  • Nissan Leaf — 355 ед.;
  • Tesla Model Y — 341 ед.;
  • Tesla Model 3 — 312 ед.;
  • Hyundai Kona Electric — 169 ед.;
  • Kia Niro EV — 155 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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