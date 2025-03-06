Куда украинцам инвестировать во время войны с минимальным риском

Сколько денег нужно для того, чтобы начать инвестировать, во что вкладываться, и какие возможности сейчас есть у украинцев, Delo.ua рассказал Артем Щербина, директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционно-банковской компании Capital Times. «Минфин» выбрал главное.

В 2009—2010 годах в Украине началась эра интернет-трейдинга, когда доступ к торгам получили простые люди, порог входа на рынок стал очень низким. Это был очень бурный период.

По моему мнению, до 2014 года был самый лучший период развития фондового рынка Украины. Был инструментарий для инвестирования — акции, облигации; развивались деривативы — фьючерсы, и даже опционы. Можно было хеджировать валютные риски. Но потом случилась российская агрессия.

Следует понимать, что инфраструктура фондового рынка Украины исторически развивалась исключительно на российском капитале, а профильное украинское законодательство фактически копировало законодательство рф. И даже фондовые биржи в Украине — ПФТС, Украинская биржа — в определенный период времени принадлежали российскому капиталу. Это был этап эволюционного развития украинского фондового рынка. После событий 2014 года все это остановилось. С тех пор в Украине не нашлось ни одного крупного игрока, который восстановил бы рынок, хотя бы с технологической точки зрения.

Уже после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году государственная потребность в «рекламе» военных облигаций позволила активизировать фондовый рынок как минимум в сегменте ОВГЗ. И это мировая практика — во время войн военные облигации традиционно широко распространены. Я думаю, что, при расширении инструментария, это станет фундаментом для следующего этапа развития украинского фондового рынка.

Основные принципы для начинающих инвесторов

Нужно либо уже иметь сформированный капитал, и в таком случае более взвешенно подходить к выбору активов для инвестирования, либо, если капитала недостаточно, выбрать тактику регулярного пополнения собственного «инвестиционного фонда», что почти гарантированно обеспечит прибыльность на долгом горизонте времени. Это если мы говорим о глобальных инвестициях.

Понятно, что, например, инвестировать со $100 — это не об инвестициях. Это неинтересно ни математически, ни с точки зрения получения опыта. Хотя для кого-то $100 может быть существенной суммой. Но, в таком случае, лучше вообще не инвестировать. Или же понять, как сделать эту сумму несущественной для себя.

Начинать инвестировать можно, например, с $1 000. Но если значительного стартового капитала нет, а инвестировать хочется, то нет лучшей стратегии, чем регулярное пополнение собственного «инвестиционного фонда».

Можно, например, инвестировать ежеквартально по тысяче долларов, и делать это лет пять подряд. Вкладывать можно в простые, понятные, популярные инструменты. И это почти гарантированная стратегия долгосрочного успеха. Не нужно искать какие-нибудь необычные инструменты, которые потенциально могут «выстрелить» в будущем. Достаточно понимать, что глобальные рынки на горизонте 10−15 лет статистически растут.

К примеру, за всю историю самого популярного американского индекса S&P 500 не было такого периода в 13 лет, чтобы он давал отрицательный результат. На меньшем горизонте времени, конечно, падения происходили. Поэтому, если инвестировать в этот индекс регулярно в течение длительного периода времени, то текущая точка входа вообще не важна.

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Возможности для инвестиций в Украине

В Украине сейчас порог инвестиций минимальный. Те же ОВГЗ можно купить за 1 тысячу гривен. Но я не вижу сейчас достаточно инструментария в Украине, который можно было бы считать хорошей инвестицией. Так, например, украинцы привыкли инвестировать в недвижимость, но с точки зрения стоимости в валюте — это далеко не самый стабильный актив.

Исходя из ограниченности выбора, ОВГЗ остаются самым лучшим инструментом по соотношению риска и доходности, поскольку государственные облигации гарантированы государством. Что касается доходности гривневых ОВГЗ, то, как показывают расчеты, она выше, чем заработок на валюте за счет девальвации гривны. Даже в условиях войны НБУ хорошо делает свою работу, и гривна держится крепко. В таких условиях ОВГЗ остается очень интересным инструментом. Плюс — он ликвидный. То есть если вдруг срочно нужны деньги, то облигации можно быстро продать и получить деньги. В отличие, например, от квартиры.

Актив, который сейчас набирает популярность, — земля. По расчетам, вложения в землю как минимум перекрывают девальвацию гривны. Плюс — перекрывают инфляцию в валюте. К примеру, для украинских военных, которые зарабатывают средства в гривне, вложение в землю — однозначно интересный инструмент. С другой стороны, например, для топ-менеджеров крупных корпораций, которые зачастую получают зарплаты, привязанные к иностранной валюте, земля уже не выглядит столь интересным инвестиционным инструментом.

Это те инструменты, которые сейчас есть в Украине. К сожалению, акций, как инструмента инвестирования, в Украине сейчас почти нет. Корпоративные облигации неинтересны физическим лицам, так как из дохода от них нужно платить налоги.

Следующий способ заработка вряд ли можно считать инвестициями, но имеем, что имеем. Многие небольшие компании в Украине нуждаются в оборотных средствах. Владея свободными средствами, вы можете приобщаться к софинансированию подобных бизнесов, которые в будущем будут отдавать вам часть прибыли.