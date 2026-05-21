Валюта или гривневые ОВГЗ — что выгоднее покупать сейчас и не «прогореть» на курсе

Граждане продолжают активно вкладываться в ОВГЗ: объем размещенных ими в этом инструменте средств ставит новые рекорды. Но вот будут ли такие вложения выгодными и при каких доходностях ОВГЗ, если гривна продолжит девальвировать? — поговорим об этом более подробно.

По данным Нацбанка за январь — апрель 2026 года, правительство привлекло в бюджет от размещения ОВГЗ на аукционах 153,9 млрд грн, $351,5 млн и 294,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот же период было потрачено 104,7 млрд грн, $650 млн и 188,8 млн евро.

Всего же с начала полномасштабной войны рф против Украины по состоянию на 30 апреля 2026 года Минфин на первичных аукционах привлек 1,636 трлн грн, $11,1 млрд и 3,5 млрд евро, а потратил на погашение ОВГЗ и процентов по ним 1,1 трлн грн, $12,15 млрд и 3,11 млрд евро.

Особенностью 2025 года — первого квартала 2026 года стало то, что НБУ предоставил техническую возможность рассчитаться за новые облигации с более поздним сроком погашения бумагами, которые уже находятся в обращении (т.н. switch-аукционы). Такой механизм позволил, с одной стороны, не гонять в полном объеме живые деньги всем участникам подобных сделок, закрывая только разницу. Кроме того, срок погашения части госдолга сдвинулся с 2025—2026 годов на следующие 2−3 года. Это дало возможность снизить давление на бюджет в этом году.

При этом после того, как Минфин получил график поступления международной помощи (в первую очередь кредита от ЕС на общую сумму 90 млрд евро), он уже не спешит поднимать ставки доходности ОВГЗ для инвесторов, и даже пытается их снижать.

Например, максимальная доходность облигаций, которые размещались на аукционах в апреле, составила 16,2% годовых в гривне, 3,24% в долларах США и 3,25% годовых в евро. Хотя еще не так давно некоторые размещения гривневых облигаций проводились с доходностью 17% годовых и даже выше.

По состоянию на 19 мая 2026 года распределение общего портфеля ОВГЗ между держателями бумаг выглядит так:

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

По сравнению с началом 2026 года, вложения в ОВГЗ физических лиц выросли с 112,02 млрд грн в эквиваленте до 145,06 млрд грн (+ 33,04 млрд гривен). Нарастил инвестиции в ОВГЗ и бизнес: с 212,24 млрд грн до 217,69 млрд грн в эквиваленте (+ 5,45 млрд грн):

На фоне ускоряющейся инфляции (на 1 мая 2026 года рост потребительских цен в годовом выражении составил 8,6%) такой прирост вложений физлиц в ОВГЗ — хороший показатель. Граждане готовы вкладывать свои сбережения в данный инвестиционный инструмент даже в условиях войны.

Вместе с тем у Минфина еще есть возможности существенно нарастить объемы привлекаемых средств от граждан. Ведь, по данным на 1 апреля 2026 года (на 1 мая Фонд гарантирования статистику опубликует на днях), общая сумма средств граждан и ФОПов в банках составляла более 1,647 трлн гривен.

Есть деньги и у бизнеса: на счетах компаний в банках находится более 1,4 трлн гривен. Правда, специфика любого бизнеса такова, что его денежные ресурсы вряд ли могут быть отвлечены из оборота на длительные сроки, а ведь как раз долгосрочные деньги больше всего интересны Минфину для привлечения в бюджет. Именно поэтому средства граждан — тут более предпочтительный ресурс.

С одной стороны, это создает определенную конкуренцию между банками и Минфином за средства вкладчиков и деньги компаний, и это позитивная новость для инвесторов.

С другой стороны, пока банковская система в целом обладает переликвидностью. А значит, финучреждения не готовы переплачивать за срочные ресурсы. Поэтому для привлечения средств через облигации в бюджет принципиальным остается вопрос ставок доходности для инвесторов в ОВГЗ, которые готов давать Минфин на своих аукционах и на вторичном рынке. И вот тут ключевым фактором является дефицит бюджета Украины, часть которого нужно закрывать в том числе и за счет ОВГЗ.

Что будет с доходностью ОВГЗ

Гривневые ОВГЗ

Правительству в условиях войны точно есть на что направлять средства, получаемые от реализации ОВГЗ гражданам и бизнесу. А значит, определенная борьба между банками и Минфином за средства населения усилится. Даже с учетом того, что Минфин будет успешно «убеждать» госбанки фактически перевкладывать их текущий портфель облигаций в новые госбумаги на максимально длительный срок.

Подталкивать банки к активной покупке госбумаг будет и Нацбанк через механизм обязательного резервирования и зачета в этот норматив бенчмарк-ОВГЗ. Это частично снимет проблему размещения ОВГЗ под достаточно низкий процент, но не закроет полностью вопрос привлечения средств в бюджет через продажу гособлигаций.

И Минфин, чтобы привлечь больше денег населения в облигации, будет вынужден поддерживать уровень доходности гривневых облигаций выше официальной инфляции — по крайней мере, на 4−5% годовых. Иначе, граждане просто не будут готовы активно вкладываться в облигации.

Таким образом, вышесказанное и будет сдерживать аппетиты Минфина в части уменьшения доходности ОВГЗ. По моему прогнозу, максимально ставки могут быть снижены до уровня в 13−14% годовых.

Доходы по ОВГЗ не облагаются налогом, так что такой уровень доходности облигаций будет соответствовать номинальной доходности гривневых депозитов в банках на уровне в 16,88−18,18% годовых. А это превышает действующий в настоящий момент уровень гривневых депозитных ставок в банках в пределах 12−16,75% годовых максимум.

Таким образом, граждане, у которых имеется свободная гривна, станут все больше вкладывать свои средства не в депозиты, а в инструмент ОВГЗ, чего сейчас и добивается Минфин. По моему прогнозу, к концу 2026 года объем облигаций у населения составит не менее 180−200 млрд гривен в эквиваленте.

Валютные ОВГЗ

По валютным ОВГЗ как в долларе, так и в евро, я сейчас не прогнозирую ни активного повышения их доходности, ни ее сильного снижения.

Во-первых, ни ЕЦБ, ни Федрезерв США в условиях повышенной турбулентности и угрозы раскручивания инфляции из-за дорогих энергоносителей не будут активно «двигать» свои процентные ставки — по крайней мере, до осени этого года. А это всегда дает ориентир для Минфина по доходности по украинским валютным ОВГЗ.

Во-вторых, у украинского депозитного рынка, с учетом того, что у валютных депозитов, как и гривневых, есть 18% налога на доход и 5% военного сбора, — уже особо нет потенциала к дальнейшему снижению ставок по валютным депозитам, где максимальные ставки и так не выше 2−2,5% годовых как в долларе, так и в евро.

При этом валютная доходность по ОВГЗ в долларах в пределах 3,05−3,43% годовых и в евро в пределах 3,22−3,24% годовых соответствует уровню депозитной доходности в долларах в пределах 3,96−4,45% годовых, а в евро — в пределах 4,18−4,21% годовых, которых банки и так по депозитам не дают.

В итоге я прогнозирую постепенный переток валютных средств состоятельных валютных вкладчиков банков в валютные ОВГЗ, где «чистая» доходность выходит все равно выше, чем по валютным депозитам.

Валюта или гривневые ОВГЗ — что более выгодно показать сейчас

Скажу сразу, если рассматривать перспективу вложений средств на период до полугода — 1 года, то доходность гривневых ОВГЗ дает инвестору в итоге лучший результат, даже с учетом девальвационных ожиданий по гривне. Покажу это на примере.

Вводные: курс приема доллара в обменниках Киева вечером 19 мая 2026 года составляет не менее 43,80 гривен, а наличного евро — не менее 51,40 гривен.

$1 000 = 43 800 гривен и, с учетом доходности в 14,5−15% годовых, которая получается по годовым ОВГЗ (где нет еще и налогообложения), через год получаем порядка 50 151 — 50 370 гривен. В некоторых банках (но не всех) могут взять комиссию до 1% за снятие наличных гривен.

Просчитаю именно этот худший вариант. В итоге получаем 49 649,49 — 49 866,3 гривен. То есть чтобы выйти «в ноль» при девальвации гривны, курс продажи доллара через год должен вырасти до 49,65−49,87 гривен.

В настоящее время курс продажи наличного доллара в обменниках находится в пределах 43,95−44 гривен. Соответственно, чтобы выйти «в ноль», курс доллара должен вырасти не менее чем на 5,7−5,87 гривен к текущему уровню. Напомню, среднегодовой курс доллара на 2026 год закладывался в бюджет на уровне 45,7 гривен.

Чтобы дополнительно минимизировать риски следующего года, я бы рекомендовал купить облигации сначала с погашением в конце этого года, а если ничего негативного не случится, продолжить потом перевкладываться в ОВГЗ на вторые полгода уже зимой. Или не перевкладываться, если ситуация изменится.

1 000 евро = 51 400 гривен, с учетом доходности в 14,5−15% годовых, которая получается по годовым ОВГЗ (где нет еще и налогообложения), через год получим порядка 58 853 — 59 110 гривен. Так же, как и в случае расчета с долларом, в некоторых банках потом могут взять комиссию в размере до 1% за снятие наличных гривен, хотя в некоторых банках в этом случае, как и с депозитом при его возврате, такой комиссии не будет.

Просчитаю худший вариант с комиссией. В итоге получим 58 264,47 — 58 518,9 гривен. То есть чтобы выйти «в ноль» при девальвации гривны, курс продажи евро через год должен взлететь до 58,26 — 58,51 гривен.

В настоящее время курс продажи наличного евро в обменниках находится в пределах 51,50−51,60 гривен. Соответственно, чтобы выйти «в ноль», курс евро должен вырасти не менее чем на 6,76−6,91 гривен к текущему уровню. Напомню, что среднегодовой курс евровалюты на 2026 год закладывался в бюджет на уровне 49,4 гривен.

Чтобы дополнительно минимизировать риски следующего года, как и в случае с долларовым расчетом выгодности подобного вложения в гривневые ОВГЗ, я бы рекомендовал купить облигации сначала с погашением в конце 2026 года, а если ничего негативного не случится, продолжить перевкладываться в ОВГЗ на вторые полгода уже зимой со сроком погашения в первом полугодии 2027 года. Или уже не перевкладываться по-новой, если ситуация изменится.

Для еще большей диверсификации своих вложений и минимизации курсовых рисков, при подобных вложениях в ОВГЗ на ближайший год я бы рекомендовал следующую пропорцию:

60% портфеля — вложения в гривневые облигации;

40% портфеля — вложения в валютные ОВГЗ (причем 50/50 в долларе и в евро) с обязательным пересмотром этого соотношения как в гривне, так и в валюте через первые полгода.