Платежки за тепло и горячую воду уменьшат: кого коснутся новые правила

Правительство уточнило механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случаях чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем идет речь

Речь идет прежде всего о ситуациях, когда из-за ударов по энергетической или коммунальной инфраструктуре люди оставались без тепла или горячей воды или получали услуги ненадлежащего качества.

«Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги оказывались с перебоями или некачественно», — подчеркнула Глава Правительства.

Читайте также: Пересчет платежей за неоказанные услуги коммунальщики должны осуществить самостоятельно — решение правительства

Что это даст

Решение позволит увеличить размер пересчета потребителей и четко учитывать фактический объем и качество предоставляемых услуг. Перерасчет станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды независимо от региона.

По словам Премьер-министра, органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов для восстановления поврежденной инфраструктуры.