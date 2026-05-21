Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание около $1,4 млрд с Газпрома

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 мая 2026, 8:10 Читати українською

Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание около $1,4 млрд с Газпрома

Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание около $1,4 млрд с Газпрома на территории Казахстана — Суд Международного финансового центра «Астана» признал арбитражное решение и разрешил его исполнение в стране в пользу компании, говорится в сообщении компании 20 мая.

Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание около $1,4 млрд с Газпрома на территории Казахстана — Суд Международного финансового центра «Астана» признал арбитражное решение и разрешил его исполнение в стране в пользу компании, говорится в сообщении компании 20 мая.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто дает разрешениеЭто первое публичное иностранное судебное решение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против Газпрома на территории отдельного государства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что дает разрешение

Это первое публичное иностранное судебное решение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение этого арбитражного решения против Газпрома на территории отдельного государства.

«Решение суда в Казахстане — это еще один практический результат в процессе взыскания средств с Газпрома. Мы последовательно двигаемся вперед и работаем над выполнением арбитражного решения в разных юрисдикциях. Спасибо команде Нафтогаза за этот результат», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Читайте также: Окончательная победа: Нафтогаз отсудил у Газпрома $1,4 миллиарда

Интересы Нафтогаза в производстве в Казахстане представляют советники из юридических фирм ADL Disputes и Wikborg Rein.

Предыстория

Согласно Соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для Газпрома до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа «Сохрановка» стала невозможной. Несмотря на это, «Нафтогаз» продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа «Суджа». Несмотря на это, Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял Окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Суд обязал Газпром оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал Газпрому в обжаловании решения, окончательно подтвердив его силу.

Поскольку Газпром добровольно не выполнил свои обязательства, Нафтогаз реализует международную кампанию по взысканию активов должника в разных юрисдикциях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами