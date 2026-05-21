21 мая 2026, 9:24

Индексы цен на жилье в Украине будут считать по стандартам ЕС

Государственная служба статистики обновила методологию государственного статистического наблюдения «Изменения цен на рынке жилья» согласно требованиям Регламента Европейской Комиссии, а также расширила охват рынка жилья и источников данных. Об этом говорится в сообщении Госстата вид 20 мая.

Как будут считать индекс цен

Теперь для формирования индексов цен на жилье учитываются не только квартиры, но и жилые дома на первичном и вторичном рынках жилья. Наблюдение охватывает все территориальные общины Украины — крупные города, поселки и села.

Согласно сообщению, для расчета показателей портал OLX в рамках соглашения об информационном сотрудничестве предоставляет информацию о ценах предложений по продаже квартир и жилых домов для вторичного и первичного рынков.

Госстат отмечает, что такой подход отвечает современным международным подходам к развитию официальной статистики, которые предполагают более широкое использование Big Data, административных и других альтернативных источников информации в статистическом производстве.

«Цифровизация процессов сбора и обработки данных, а также интеграция новых источников информации позволяют повысить полноту, актуальность и репрезентативность статистических показателей», — сообщило статведомство.

Кроме того, Госстат приступил к расчету индексов цен на жилье с новым среднегодовым базисным периодом: 2025 = 100. Такое требование содержится в Регламенте Европейской Комиссии (ЕС) 2025/1182 от 17 июня 2025 года.

Это позволит Госстату передавать данные индекса цен на жилье в Евростат в соответствии со Сборником статистических требований.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Vell12
21 мая 2026, 9:34
Індекс якості життя не хочуть порахувати за стандартами ЄС ?
