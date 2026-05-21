Малозащищенные украинцы смогут безвозмездно получать продукты из госрезерва

Больницы, школы и детсады, дома-интернаты и социально незащищенные граждане смогут в случае необходимости оперативно и безвозмездно получать продукты из государственных резервов. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины на заседании 20 мая.

Какие продукты будут предоставлять

По состоянию на начало 2026 г. в регионах хранится около 14 тыс. тонн пшеницы государственного резерва, которая может быть оперативно использована для этих целей.

Что разрешает постановление Кабмина

Принятые Правительством изменения в постановление № 328 :

позволят областным военным администрациям и Киевской городской военной администрации направлять муку, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, производимые из зерна зарезервированного для обеспечения насущных потребностей людей в регионах в условиях военного положения.

усилят продовольственную безопасность в регионах, обеспечат непрерывную поддержку социальной сферы и помогут оперативно реагировать на вызовы военного времени и чрезвычайных ситуаций в энергетике.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Министерство экономики совместно с Украинской федерацией банков продовольствия начали работу над внедрением системы фудбенкинга — механизма, который позволит передавать пригодные к потреблению продукты питания от бизнеса социально уязвимым слоям населения. Соответствующий меморандум уже подписан, а законодательные изменения планируют наработать в ближайшие месяцы.