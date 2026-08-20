В НКЦБФР рассказали, когда запустят накопительные пенсии

Когда в Украине появится фондовый рынок

Рынок есть, но сегодня он существенно ограничен. И нужно признать, что его нынешняя структура сильно отличается от той, которую мы видим на развитых рынках.

На классическом рынке есть выбор инструментов и конкуренция между ними: акции, облигации, инвестиционные сертификаты и другие инструменты. В Украине же рынок ценных бумаг примерно на 85% состоит из облигаций внутреннего государственного займа.

Почему так? Сегодня ОВГЗ имеют ряд регуляторных и налоговых преимуществ по сравнению с другими ценными бумагами. Например, если говорить о весе риска для банков, для ОВГЗ он составляет 0%, для муниципальных облигаций — 20%, для корпоративных — значительно больше. Соответственно, спрос естественным образом концентрируется вокруг инструмента, для которого созданы более выгодные регуляторные условия.

Но вопрос не только в структуре рынка. Украинский рынок капитала сегодня остается существенно ограниченным во взаимодействии с внешним миром. Для прихода иностранного капитала инвестор должен понимать не только, как он может зайти в Украину, но и как в будущем сможет вернуть свои средства и прибыль. Это уже вопрос валютного регулирования, которое находится в компетенции Национального банка.

Существуют ограничения и для украинских компаний, в частности в отношении отдельных операций в иностранной валюте. Точно так же на протяжении длительного времени розничные украинские инвесторы были существенно ограничены в возможности инвестировать в иностранные ценные бумаги.

Я вижу три основных блока, над которыми необходимо работать.

Первый — создание более равных конкурентных условий между ОВГЗ и другими инструментами.

Второй — постепенное смягчение валютных ограничений и создание понятных условий для движения капитала, когда это позволит макрофинансовая ситуация.

И третий — появление длинных денег. Они формируются через индивидуальные инвестиционные счета, добровольные пенсионные накопления и другие долгосрочные инструменты. Именно над этим Комиссия сейчас активно работает.

Индивидуальные инвестиционные счета: как это работает

Законодательные предложения подготовлены, и я рассчитываю, что парламент сможет перейти к их рассмотрению в этом году. Прежде всего появится инструмент для системного долгосрочного накопления. Часто люди начинают всерьез задумываться о пенсии уже в 45−55 лет. Но если мы хотим иметь финансовую свободу в старшем возрасте, начинать накапливать нужно значительно раньше — за 20−25 лет до этого.

Индивидуальный инвестиционный счет как раз может стать одним из инструментов, с помощью которого человек формирует долгосрочный портфель из денежных средств и ценных бумаг.

Законодательные предложения предусматривают налоговый стимул: если человек инвестирует на срок от трех лет и соблюдает определенные условия, доход от таких инвестиций может получить налоговые льготы.

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Облигации с покрытием как новая возможность для инвестиций

Законопроект о секьюритизации и облигациях с покрытием № 15172, который Верховная Рада поддержала в первом чтении 30 июня, сейчас готовится ко второму чтению.

Как это может работать? Например, у банка есть долгосрочный портфель ипотечных кредитов. На его основе через специально созданную компанию — SPV — могут выпускаться ценные бумаги. Инвестор покупает такой инструмент и получает доход, а источником выплат выступают денежные потоки соответствующего кредитного портфеля.

Это еще один класс инструментов, который давно работает на развитых финансовых рынках и который мы хотим полноценно запустить в Украине.

Накопительные пенсии: что изменится

Добровольная пенсионная система также может стать источником долгосрочного капитала для экономики. Соответствующий законопроект мы рассчитываем вынести на рассмотрение парламента осенью.

Для меня ключевой момент здесь — не просто создать еще один механизм накопления, а значительно усилить защиту человека, который доверяет системе свои деньги на десятки лет. Поэтому законопроект существенно повышает требования к пенсионным фондам, их владельцам, системе управления, капиталу и контролю за активами.

Для действующих фондов предусматривается длительный переходный период, чтобы они могли адаптироваться к новым требованиям. Новые фонды будут создаваться уже по обновленной модели.

Меняется сама логика организации рынка, требования к бенефициарам, капиталу, корпоративному управлению и защите активов участников. Отдельно прорабатывается механизм гарантирования пенсионных накоплений.

Для меня главный критерий очень прост: если человек откладывает средства в течение 20−30 лет, у него должна быть максимально понятная и надежная система защиты этих накоплений.

Когда пройдет первое «народное IPO»

Когда мы говорим, например, о продаже части крупной государственной компании или банка розничным инвесторам, необходимо учитывать не только желание продать акции гражданам. Это сразу меняет требования к корпоративному управлению, раскрытию информации, защите миноритарных акционеров и самой модели управления компанией.

Поэтому сначала должны появиться рыночная инфраструктура и ликвидность. IPO работает там, где есть спрос на акции и достаточно капитала, готового их покупать. Сегодня украинский рынок пока не обладает необходимым уровнем ликвидности для системного проведения IPO.

Именно поэтому украинские компании, готовые выходить на публичный рынок, часто выбирают иностранные биржи, где существует значительно более широкая база инвесторов.

Наша задача — постепенно изменить эту ситуацию.

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Когда рынок криптовалют получит четкие правила работы

Законопроект № 10225-д был принят в первом чтении в сентябре прошлого года, после чего его существенно доработали. Принципиальные вопросы — модель регулирования, распределение полномочий, налоговый блок — в значительной степени согласованы.

Ориентиром служит европейская логика MiCA, но с учетом того, что сама MiCA еще дополняется практикой. Стейкинг, кредитование, DeFi — регулирование этих направлений в ЕС только формируется, и Украина должна входить в них не в роли догоняющей, а вместе с европейскими регуляторами.

Здесь есть только один настоящий риск — не удержать баланс. Слабое регулирование оставляет пользователя беззащитным и создает угрозу для финансовой системы. Чрезмерное регулирование делает юрисдикцию неконкурентоспособной, и бизнес просто уйдет туда, где правила разумнее. Наша задача сформулирована просто: у украинского бизнеса должна быть причина работать дома, у пользователя — гарантии, а у международных компаний — основания рассматривать Украину как полноценный рынок, а не как территорию риска.

И есть еще один аспект, который часто выпадает из дискуссии. Виртуальные активы — это не только криптовалюты. Это также инфраструктура токенизации: цифровые инструменты, экономическая ценность которых связана с недвижимостью, ценными бумагами, реальными активами. Это не означает автоматического перехода права собственности на базовый актив — речь идет о новых моделях инвестирования и обращения экономических прав. Именно в этом, на мой взгляд, заключается основной потенциал для экономики, а не в спекулятивном сегменте.