Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку готовит масштабные инициативы, которые должны оживить украинский фондовый рынок. Каких именно изменений можно ожидать, и в чем от них выгода для государства, в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава НКЦБФР Руслан Магомедов. «Минфин» выбрал главное.
Укрпочта и госбанки — кто может разместить акции на отечественном рынке
О масштабных IPO на украинских биржах
Нужно, чтобы на рынке появилось что-нибудь, кроме ОВГЗ. Лично я ставлю себе KPI, чтобы к концу моей каденции (23 февраля 2027 года) у нас появилось хотя бы пять известных на всю страну, а может и шире, эмитентов.
Скорее всего, это может быть даже не IPO, а SPO (вторичное публичное размещение). Надо взять кого-то, чьему бизнесу уже доверяет широкая общественность. Это может быть не только частный бизнес. Я сейчас, например, говорю об Укрпочте. У нас с Игорем Смелянским (генеральным директором Укрпочты) эта тема в диалоге. Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы, потому что у людей точно есть аппетит к инвестированию. У нас также есть третий уровень пенсионного обеспечения, и фондам нужно куда-то вкладывать, кроме ОВГЗ и банковских депозитов.
Укрпочта — понятный сервис, идея Игоря — не просто конкурировать с Новой почтой, а сделать украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизированный IТ — то есть будет понятная бизнес-модель, в которую можно вкладываться.
Я хочу переделать механизмы, чтобы выпуски были более простыми. Это такой эволюционный этап. Когда-то у нас была куча акций, облигаций, потому что легко было выпускать и выпускали все, что можно. Мои предшественники зачистили, закрутили эти гайки. Наша задача теперь открутить этот кран и поставить фильтр, чтобы текла чистая вода, а та грязь, ради которой закручивали эти гайки, осталась. Чтобы добросовестные эмитенты появлялись, и им было понятно, что сделать: три-четыре простых шага и у тебя через два месяца публичный выпуск. В итоге, я хочу через недолгое время получить по меньшей мере пять выпусков IPO или SPO.
Укрпочта, госбанки, возможно, Укрзализныця. Никто же не говорит, что государство должно отдать все, нет, речь идет о миноритарном пакете. Это как раз придает надежности, что государство управляет, оно не бросит на произвол судьбы. Я уверен, что если Смелянский сделает свое SPO — его купят. Тогда прибежит кто-нибудь другой из корпоративного бизнеса, и тоже захочет выпустить. Это так работает.
О создании инвестиционных счетов
Какая ситуация сейчас. Очевидно, у людей есть деньги, но есть только два направления, в которые можно проинвестировать с нулевой ставкой налогообложения: первое — это ОВГЗ, второе — это недвижимость.
Наша идея — предложить механизм для привлечения длинных денег в экономику Украины. Есть законопроект № 8111 об индивидуальных инвестиционных счетах. Если мы его внедрим, то люди будут класть деньги на инвестиционные счета, которые будут вести инвестиционные фирмы, и с этих счетов инвестировать в акции, корпоративные облигации — жесткий перечень интересующих государство инструментов. За счет этих инструментов можно было бы вытащить деньги из кошельков или из-под подушек людей в реальный сектор экономики. Для государства это расширение налогооблагаемой базы, потому что деньги попадут в реальный сектор, бизнесы начнут работать, начнут рабочие места создаваться, начнут уплачиваться дополнительные налоги. Поэтому наша цель в ближайшее время — занять более активную позицию по этому поводу и начать продвигать законопроект.
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О доступе к мировому рынку
До войны была возможность вкладывать в иностранные ценные бумаги через субброкера- номинального получателя, подобные сервисы запускали бывший Альфа-Банк (теперь государственный Сенс Банк), mono. Но сейчас и даже после окончания войны зачем инвестировать украинские деньги в иностранную экономику?
Напротив, мы даже создали сайт «Вклад», чтобы диаспора и другие люди, желающие помочь не просто донатом, а инвестицией в нашу страну извне, знали, как это сделать, например, купить ОВГЗ.
Люди ищут возможность сохранить покупательскую способность своих активов. Я, как патриот и как глава Комиссии, хочу создать инструменты, которые внутри страны будут позволять хеджировать свои валютные риски, и тогда, возможно, и спрос на валюту будет не таким большим.
Те же казначейские обязательства США — их же можно купить в Украине. И при этом вы даете рабочие места отечественным инвесткомпаниям, даете работу для нашего депозитария, учетной системы, их развития. А если вы просто вывозите деньги за границу и там покупаете эти самые казначейские обязательства, вы тратите все это полностью там. Поэтому я хочу дать максимум возможностей с инструментами со всего мира, но таким образом, чтобы каждая возможная копейка, которая может пойти на развитие нашей инфраструктуры, нашего государства, оставалась у нас.
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Комментарии - 3
Наша ідея — запропонувати механізм для залучення довгих грошей в економіку України. Є законопроєкт № 8111 про індивідуальні інвестиційні рахунки. Якщо ми його впровадимо, то люди будуть класти гроші на інвестиційні рахунки, які будуть вести інвестиційні фірми, і з цих рахунків інвестувати в акції, корпоративні облігації — жорсткий перелік інструментів, які для держави цікаві. За рахунок цих інструментів можна було б витягнути гроші з гаманців чи з-під подушок людей в реальний сектор економіки. Для держави це розширення бази оподаткування, тому що гроші потраплять до реального сектору, бізнеси почнуть працювати, почнуть робочі місця створюватися, почнуть сплачуватися додаткові податки. Тож наша мета найближчим часом — зайняти активнішу позицію щодо цього та почати просувати законопроєкт.»
Ем, та ні, є IBKR і акції фондового ринку США, є фондовий ринок ЄС, а там і фьючі і опціони на все що треба, є драг.метали, є крипта, є венчурні інвестиції, варіантів багато, це тільки наші аля улю казнокради думають, що люди або купують готівкову валюту, або депозит, або овдп, або нерухомість, а про умовні REIT фонди в тому ж IBKR вони не кумекають))