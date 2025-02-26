Укрпочта и госбанки — кто может разместить акции на отечественном рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку готовит масштабные инициативы, которые должны оживить украинский фондовый рынок. Каких именно изменений можно ожидать, и в чем от них выгода для государства, в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава НКЦБФР Руслан Магомедов. «Минфин» выбрал главное.

О масштабных IPO на украинских биржах

Нужно, чтобы на рынке появилось что-нибудь, кроме ОВГЗ. Лично я ставлю себе KPI, чтобы к концу моей каденции (23 февраля 2027 года) у нас появилось хотя бы пять известных на всю страну, а может и шире, эмитентов.

Скорее всего, это может быть даже не IPO, а SPO (вторичное публичное размещение). Надо взять кого-то, чьему бизнесу уже доверяет широкая общественность. Это может быть не только частный бизнес. Я сейчас, например, говорю об Укрпочте. У нас с Игорем Смелянским (генеральным директором Укрпочты) эта тема в диалоге. Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы, потому что у людей точно есть аппетит к инвестированию. У нас также есть третий уровень пенсионного обеспечения, и фондам нужно куда-то вкладывать, кроме ОВГЗ и банковских депозитов.

Укрпочта — понятный сервис, идея Игоря — не просто конкурировать с Новой почтой, а сделать украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизированный IТ — то есть будет понятная бизнес-модель, в которую можно вкладываться.

Я хочу переделать механизмы, чтобы выпуски были более простыми. Это такой эволюционный этап. Когда-то у нас была куча акций, облигаций, потому что легко было выпускать и выпускали все, что можно. Мои предшественники зачистили, закрутили эти гайки. Наша задача теперь открутить этот кран и поставить фильтр, чтобы текла чистая вода, а та грязь, ради которой закручивали эти гайки, осталась. Чтобы добросовестные эмитенты появлялись, и им было понятно, что сделать: три-четыре простых шага и у тебя через два месяца публичный выпуск. В итоге, я хочу через недолгое время получить по меньшей мере пять выпусков IPO или SPO.

Укрпочта, госбанки, возможно, Укрзализныця. Никто же не говорит, что государство должно отдать все, нет, речь идет о миноритарном пакете. Это как раз придает надежности, что государство управляет, оно не бросит на произвол судьбы. Я уверен, что если Смелянский сделает свое SPO — его купят. Тогда прибежит кто-нибудь другой из корпоративного бизнеса, и тоже захочет выпустить. Это так работает.

О создании инвестиционных счетов

Какая ситуация сейчас. Очевидно, у людей есть деньги, но есть только два направления, в которые можно проинвестировать с нулевой ставкой налогообложения: первое — это ОВГЗ, второе — это недвижимость.

Наша идея — предложить механизм для привлечения длинных денег в экономику Украины. Есть законопроект № 8111 об индивидуальных инвестиционных счетах. Если мы его внедрим, то люди будут класть деньги на инвестиционные счета, которые будут вести инвестиционные фирмы, и с этих счетов инвестировать в акции, корпоративные облигации — жесткий перечень интересующих государство инструментов. За счет этих инструментов можно было бы вытащить деньги из кошельков или из-под подушек людей в реальный сектор экономики. Для государства это расширение налогооблагаемой базы, потому что деньги попадут в реальный сектор, бизнесы начнут работать, начнут рабочие места создаваться, начнут уплачиваться дополнительные налоги. Поэтому наша цель в ближайшее время — занять более активную позицию по этому поводу и начать продвигать законопроект.

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О доступе к мировому рынку

До войны была возможность вкладывать в иностранные ценные бумаги через субброкера- номинального получателя, подобные сервисы запускали бывший Альфа-Банк (теперь государственный Сенс Банк), mono. Но сейчас и даже после окончания войны зачем инвестировать украинские деньги в иностранную экономику?

Напротив, мы даже создали сайт «Вклад», чтобы диаспора и другие люди, желающие помочь не просто донатом, а инвестицией в нашу страну извне, знали, как это сделать, например, купить ОВГЗ.

Люди ищут возможность сохранить покупательскую способность своих активов. Я, как патриот и как глава Комиссии, хочу создать инструменты, которые внутри страны будут позволять хеджировать свои валютные риски, и тогда, возможно, и спрос на валюту будет не таким большим.

Те же казначейские обязательства США — их же можно купить в Украине. И при этом вы даете рабочие места отечественным инвесткомпаниям, даете работу для нашего депозитария, учетной системы, их развития. А если вы просто вывозите деньги за границу и там покупаете эти самые казначейские обязательства, вы тратите все это полностью там. Поэтому я хочу дать максимум возможностей с инструментами со всего мира, но таким образом, чтобы каждая возможная копейка, которая может пойти на развитие нашей инфраструктуры, нашего государства, оставалась у нас.

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