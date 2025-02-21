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21 февраля 2025, 15:45 Читати українською

Доллар или евро: как сейчас украинцам выбрать валюту сбережений

Популярный в Украине вопрос — в какой иностранной валюте хранить сбережения. Экономист Алексей Геращенко проанализировал этот вопрос с позиции изменений в политике США. «Минфин» выбрал главное.

Популярный в Украине вопрос – в какой иностранной валюте хранить сбережения.

Американская консервативная повестка, описанная в Project-2025, предусматривает кардинальные изменения в экономической политике:

  • реиндустриализация — производить в США потребительские товары, вместо того, что американцы сейчас покупают импортное;
  • бить Китай (иногда не напрямую, а обходными методами) всеми доступными экономическими, административными и политическими методами;
  • развитие собственной добычи энергоресурсов для обеспечения максимальной себестоимости того материального производства, которое «Made in USA»;
  • защита внутреннего рынка пошлинами и тарифами;
  • сокращение дефицита бюджета;
  • сокращение дефицита внешней торговли.

Топ-5 стран, которые формируют около 60% всего торгового дефицита США — Китай, Мексика, Вьетнам, Канада, Германия. Это те, кто больше всего будет попадать под «раздачу» (в принципе, уже это можно видеть) и будут иметь соответствующие шоки и для собственных экономик.

Если США такими разного рода административно-тарифными мерами по крайней мере будут двигаться к установленной цели, то это означает (далее упрощенный пример), что условный европейский BMW продает меньше автомобилей в США, соответственно, получает меньше долларов США, которые в меньшем количестве попадают на рынок для обмена на евро. Или то же самое можно показать с другой стороны — потребитель, который переключается с дорогостоящего обложенного тарифами и пошлинами импортного продукта на внутренний, соответственно, в конечном счете уменьшает спрос на иностранную валюту и способствует укреплению собственной национальной валюты.

Поэтому в первой серии этого кино выбор мне кажется однозначным — в краткосрочном периоде доллар будет укрепляться по отношению к евро. В принципе, это уже происходило, евро в сентябре стоил 1,1 доллара, сейчас 1,05, то есть рынок уже частично отыграл эти ожидания, но я думаю, что будет в этом году и паритет 1:1, возможно, краткосрочно доллар будет стоить больше евро уже в этом году.

Будет способствовать «сильному» доллару и сокращению государственных расходов, которое сейчас проводят «Маск и Co», поскольку это будет уменьшать потребность в финансировании дефицита бюджета.

Что может быть дальше

А вот во второй серии может произойти все, что угодно. Во-первых, сильный доллар будет подрывать возможности американского экспорта, поэтому я ожидаю в будущем крики Трампа «Мошенники, они искусственно занижают стоимость валют, чтобы помешать США».

Во-вторых, другие страны будут предпринимать собственные меры, потому что, если США удастся сократить собственный дефицит, то ровно на ту же сумму сократится чей-то профицит торговли, то есть получат большие потери бизнеса, ориентированные на американский рынок, поэтому это вполне может превратиться в крупную торговую войну.

Сосредоточение в основном на внутренних рынках, потому что все начали друг от друга закрывать их — это путь общих потерь, в котором больше всего будут страдать слабые недиверсифицированные открытые экономики. Но в целом это соответствует идее деглобализации и разрушению влияния всех коллективных органов, которая заложена в текущую консервативную повестку США.

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Прагматические выводы — краткосрочно в паре доллар-евро, как валюта сбережений, выигрывает доллар, а среднесрочного планирования сейчас вообще нет, потому что все время будет меняться картина, это отдаленное будущее даже не стоит пытаться угадывать, только следить за текущей динамикой и формировать краткосрочные прогнозы.

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