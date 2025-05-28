Украина проигрывает войну дронов: пора привлечь крупный бизнес

Одновременно несколько публичных военнослужащих, которые работают в сфере беспилотных систем, заявили о факте отставания Украины от рф в войне дронов. Они говорят, что возможности москвы в разных сегментах отрасли БПЛА растут очень быстро, в то же время у нас такого роста нет. Как решить эту проблему, рассказал сооснователь Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

Как известно, россияне собираются воевать с нами еще десятки лет. Само решение по разрушению энергетической, транспортной инфраструктур, крупных и даже средних предприятий сейчас разворачивает против нас рф. Тысяча «шахедов» в сутки, которые нам предсказывает журнал «Экономист», — это не только о фронте, это, скорее, о тыле. Экономика в тылу все больше под прицелом, фронт держать будет все труднее.

Что делать? Ответ очень простой и очевидный. Технологическую войну выиграют крупные производства и крупные команды разработчиков. А крупные производства и крупные разработки — это компетенция крупного бизнеса.

В рф государство и приближенный к власти крупный бизнес объединились и создали масштабные производственные мощности и многочисленные команды инженеров. Были созданы огромные производства, с невиданными для Украины масштабами — например, это сотни «шахедов» в сутки, или тысячи дронов на оптоволокне.

В Украине все по-другому. Здесь по факту производством дроновой продукции занимаются небольшие в масштабах войны частные компании и сама армия.

Во всяком случае, это очень часто уровень гаражного производства. О каких-то технологических прорывах (например, более функциональное оптоволокно, либо системы лазерной наводки, либо изделия уровня Mavic 3) в таких условиях трудно мечтать.

Крупный бизнес — он, и только он, справится с задачей победы в гонках вооружений. У кого, как ни у крупного бизнеса, есть компетенция толкать государство туда, куда нужно.

Во-первых, именно он страдает, и чем дальше, тем сильнее будет страдать от дроновых атак россиян. Например, владельцы портовой инфраструктуры, нефтебаз или зернохранилищ еще 2 года назад должны собраться и организовать/профинансировать работу по созданию перехватчика шахедов. Это бы сэкономило им и нам сотни миллионов долларов.

Во-вторых, именно у крупного бизнеса есть самые лучшие кадры — управленцы, имеющие как опыт развертывания крупных производств, так и организации технологических консорциумов по разработке и интеграции необходимых решений.

Крупный бизнес должен объединиться и организовать военно-технологическую ставку. Привлечь туда самые большие волонтерские фонды, государственные институты и представителей военных. В конце концов выработать программу развития дроновой отрасли — план, какими именно технологиями мы в ближайшие годы собираемся завоевать доминирование в воздухе, а значит, выиграть войну.

Бизнес должен сформировать технологическую Ставку и, скорее, не столько закрывать проблему своими деньгами, как должным образом организовать процесс. В принципе, разработки не обязательно нуждаются в заоблачных средствах — важно, скорее, системная работа с приоритетами и распределением ролей. А что касается производства, то здесь и так от государства и партнеров выделяются значительные ресурсы — важно, чтобы они тратились эффективно.

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Россияне настроены очень серьезно — нас будут пытаться уничтожать под корень. Поэтому владельцы крупнейших активов нашей страны должны не сдаваться и активно включаться в их спасение, потому что именно компетенции крупного бизнеса сейчас самые востребованные в этой войне технологии.