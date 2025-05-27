Вечная война, как стратегия: что реально стоит за нежеланием рф договариваться с Украиной, США и ЕС

После встречи в Стамбуле, вместо задекларированной подготовки предложений для меморандума о мире, путин активизировал террор против гражданского украинского населения. Почему он это делает, как реагируют ЕС и США, и какие сценарии возможны для Украины?

«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет путина», — написал в Х Президент Зеленский. Трамп может и предпочел бы не замечать этого, но что делать, если ему об этом все напомнили. Пришлось реагировать. В итоге американский президент назвал главу кремля сумасшедшим.

«Он без надобности убивает людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны ударяют по городам в Украине, без какой-либо на то причины. Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам», — добавил он.

Центральный вопрос на повестке дня сейчас — каковы мотивы путина, что именно толкает его на маниакальное продолжение войны? Он не прислушивается не только к ЕС или США, а, похоже, и даже к пожеланиям из КНР.

Маниакальная страсть к войне сопровождается феерией параноидального расстройства с историческим аспектом о половцах, войне со шведами, денацификации и прочими выдумками, которые даже в рф выглядят несколько надуманными.

Тактический мотив

Если послушать наших военных, то они отмечают, что у россиян на фронте медленное продвижение с переменным успехом. Несмотря на значительные потери людей, они пытаются атаковать, где-то у них это получается, где-то — нет.

Не будучи экспертом по военному делу, я не могу здесь проводить оценки «успехов» и потерь, но могу допустить, что диктатору докладывают о ситуации на фронте в несколько лучших тонах, чем она на самом деле есть для россиян, и поэтому он верит, что может захватить еще больше Украины.

Рецепта здесь нет никакого, кроме силового: крепко и показательно дать «по шапке», чтобы это уже нельзя было спрятать в просторах российской пропаганды.

Вопрос «чем, как и при каких обстоятельствах» — это вопрос к нашим военным и к нашим партнерам, которым стоило бы под эти меры поставлять больше оружия. На данный момент разрешение от наших ключевых партнеров бить вглубь рф было бы уместным в этой ситуации.

Стратегический мотив

Считаю, что политэкономический компонент поведения российского диктатора является более основательным в его мотивах. Где-то в 2023 году, после того, как он решил вести войну на истощение, он был вынужден переводить экономику на военные рельсы.

Углублялись не только санкции против рф и потеря россией европейских рынков, но и зависимость российской экономики от их ВПК.

Беда оборонного сегмента в том, что даже если войны нет, то расходы на ВПК не питают экономику, они просто ложатся на склады, замораживая ресурсы. Если же война идет, то ресурсы в буквальном смысле высаживаются в воздух, а стороны, как правило, либо не получают ничего, либо минус в форме инвалидов, беженцев и убытков от разрушений.

Такие характеристики военной экономики оказывают очень сильное влияние на поведение агрессоров. Путин далеко не первый заложник модели «расширения империи»: Наполеон, Гитлер и другие кровавые лидеры в свое время прошли через это.

Попытайтесь поставить себя на место диктатора: в рф начинается экономический кризис, недовольство отдаленных регионов растет вместе с ростом недовольства олигархата, а населению все труднее объяснять, зачем эта война.

Почему путин не хочет остановить войну

А теперь смоделируем остановку войны, и какие последствия будут ожидать рф в послевоенном будущем:

Санкции останутся, поскольку россияне не хотят возвращать Крым и другие украинские земли. Бывший основной торговый партнер рф — ЕС — не отменит санкции точно. Средства ЦБР и российских государственных компаний в ЕС, США, Швейцарии, Канаде, Японии и Великобритании будут оставаться арестованными, поскольку вопрос возмещения убытков Украине сам собой не исчезнет. Два предыдущих фактора, плюс охлаждение мировой экономики под давлением Трампа, создают для путина очень опасный коктейль. Экономика — на военных рельсах, а ее перевод в гражданское состояние нуждается в средствах. Если ВПК прекращает быть экономическим стимулятором, нефть торгуется по 50−60 долларов за баррель, действуют санкции и заморожены резервы, то это прямой путь к распаду рф.

Массовая демобилизация, конечно, сэкономит средства федеральному бюджету, но куда пойдут те 0,5−1,0 млн демобилизованных, которые привыкли получать по 200 тыс. рублей в месяц и безнаказанно убивать? А поедут они в свои отдаленные регионы снова на 50 тыс. рублей (в лучшем случае) к очень недовольной местной власти и олигархату.

Вот и выходит, что путин не боится ни Зеленского, ни Трампа. Он боится исключительно своих же россиян и того «бандитского Петербурга», из которого он вылез. Поэтому для него сейчас заморозка войны вместе с санкциями, замороженными активами и перспективами мирового экономического кризиса — почти гарантированное повторение сценария распада СССР.

Потому он и затягивает переговоры, показательно демонстрируя уверенность в себе.

«Скелеты» в российском шкафу

У российской экономики сейчас есть три «скелета в шкафу»:

Кризис в гражданских отраслях экономики; Острая недостаточность в системе местных государственных финансов; Импотенция федерального бюджета.

Если разложить промышленное производство на отрасли, то в рф уже третий квартал подряд растут в основном ВПК и смежные с ним отрасли. Острый кризис просто убил угольную отрасль, рыбную промышленность и уже вплотную подобрался к металлургам и строителям.

Федеральный центр всегда забирал самые лакомые налоги, а местным властям оставлял налог на прибыль и НДФЛ. Когда угольные шахты начали закрываться, то сборы в местные бюджеты попадали, и правительство (например) Кемеровской области село на голодный паек.

Местные власти обратились к федеральному центру с просьбой закрыть дыру в бюджете на 10 млрд рублей, дыру закрыли с помощью кредитов Сбербанка под рыночные проценты. Следующую дыру уже в мае на 14 млрд рублей закрывал ВТБ и снова под рыночные 23% годовых, но сейчас регион сообщил, что нуждается еще в 6 млрд рублей.

И вот уже начали проявляться фундаментальные противоречия между федеральным центром и регионами. Так, проблемы в Кемеровской области начались с санкций ЕС по запрету покупки российского угля именно из-за войны, которую начал федеральный центр, а ответственность теперь будут нести местные власти и обычные граждане.

Такие аномалии повылезали в Хакасии, в Хабаровском крае на Сахалине, в Якутии и даже на Камчатке. Только на позапрошлой неделе российский диктатор перенес на 3−5 лет реализацию проектов по строительству газопроводов в Мурманск и на Сахалине, а также по возведению моста через реку Обь.

Каждая вторая публичная компания в рф объявила о сокращении инвестиций в 2025—2026 гг. Охлаждение коснулось даже очень ликвидных секторов, например, производителя мясопродуктов «Черкизово», который всегда был прибыльным. Сокращение инвестиций, плохие ожидания бизнеса и снижение цен на нефть, вместе с санкционным давлением, привели к снижению ликвидности федерального бюджета.

Как следствие, номинальный дефицит бюджета Минфин рф повысил с 1,7 трлн рублей до 3,8 трлн рублей, и думаю, это еще не последний пересмотр в 2025 году. ЦБР через государственные банки и сделки РЕПО ежемесячно заливает в бюджет дополнительно примерно по 1−2 трлн рублей, по сути, подкармливая правительство новой эмиссией.

В таких условиях ЦБР в ближайшее время снизит ставку, а инфляция и девальвация рубля — это только вопрос времени.

Выходит, что в меню у путина сейчас есть только 2 опции:

Контролируемый кризис с надеждами растянуть коллапс до политических изменений в странах ЕС; Неконтролируемый распад.

Конечно, КГБист выбирает контролируемый кризис, который дает надежду хоть что-то. Но здесь возникают некоторые сложности.

Рыжий пастух и «альпийская» коровка

Если бы на глобусе были только 2 страны (рф и Украина), то, возможно, ситуация и давала бы какую-то надежду для путина, но есть еще ЕС, США и остальной мир, у которого также есть геополитические интересы.

Будем откровенны, США при любом раскладе остаются «на коне».

Существование путина, как страшилки для Европы, которая будет покупать у США оружие, — это до определенного предела выгодно США. Поэтому у Трампа и его администрации есть определенная инертность, а местами и безразличие, а риторика американского президента быстро меняется, в зависимости от результатов торговых переговоров с ЕС.

А вот у ЕС есть прямой и конкретный интерес в украинской победе.

Существование рф в ее нынешнем виде, с агрессивной риторикой и очевидно гитлеровскими амбициями, создает необходимость дополнительных расходов на оборону.

Если считать по покупательной способности, то каждый год из-за российской опасности только ЕС будет дополнительно тратить на оборону около 1 трлн долларов США, и это без учета помощи Украине (номинальные расходы могут быть меньше).

Конечно, часть этих средств станет выручкой американских оборонных компаний Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman и т. д. Если же страшилка для ЕС на Востоке исчезнет, то и в росте оборонных бюджетов европейских стран большой потребности не будет.

Созданный ЕС оборонный фонд на 150 млрд евро — это только стартовый вклад в гонку вооружений.

Означают ли выявленные экономические интересы США в оборонной отрасли, что США и России могут быть союзниками.

Совершенно точно — нет, максимум — это просто ситуативное взаимодействие.

В формате торговых переговоров между США и ЕС вопрос оборонных закупок не является фундаментальным. США будут ожидать уступок от ЕС и других европейских стран в торговых переговорах, и по мере отсутствия таких уступок могут срываться на цитирование риторики кремля.

В этой тонкой игре трамповской администрации с четкими экономическими мотивами россиян просто используют в качестве батога, чтобы «альпийская коровка» шла в нужном для «пастуха» направлении.

Читайте также: Трамп вытащил путина из грязи, но сейчас не хочет фиксировать убыток: есть ли у нас выбор

Какие сценарии на столе

Для Украины было бы проще, чтобы весь бизнес-театр прекратил пьесу, а Европа, США и Украина откровенно поговорили в трехстороннем формате.

ЕС дал бы торговые уступки для США и сэкономил на оборонных расходах, а Трамп забыл бы о «дружбе» с путиным навсегда. У такого сценария есть экономическое будущее.

Впрочем, к сожалению, он не единственно возможный.

Есть еще сценарий, по которому война может действительно стать «вечной», но менее интенсивной, местами замороженной. Этот восточный раздражитель будет постоянно стимулировать рост оборонных расходов в Европе, что, в принципе, для ЕС, Украины и других стран Европы является проблемным сценарием.

На мой взгляд, Европа сегодня под давлением явно гитлеровских амбиций путина и рисков замораживания средств в оборонных расходах склоняется к тому, чтобы собраться и вместе с Украиной дать российскому диктатору качественный отпор.

Это может потребовать крупных сиюминутных затрат, однако упростит геополитическую ситуацию и приведет к скорейшему завершению войны в Украине.