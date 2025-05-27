После встречи в Стамбуле, вместо задекларированной подготовки предложений для меморандума о мире, путин активизировал террор против гражданского украинского населения. Почему он это делает, как реагируют ЕС и США, и какие сценарии возможны для Украины?
Вечная война, как стратегия: что реально стоит за нежеланием рф договариваться с Украиной, США и ЕС
«Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет путина», — написал в Х Президент Зеленский. Трамп может и предпочел бы не замечать этого, но что делать, если ему об этом все напомнили. Пришлось реагировать. В итоге американский президент назвал главу кремля сумасшедшим.
«Он без надобности убивает людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны ударяют по городам в Украине, без какой-либо на то причины. Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам», — добавил он.
Центральный вопрос на повестке дня сейчас — каковы мотивы путина, что именно толкает его на маниакальное продолжение войны? Он не прислушивается не только к ЕС или США, а, похоже, и даже к пожеланиям из КНР.
Маниакальная страсть к войне сопровождается феерией параноидального расстройства с историческим аспектом о половцах, войне со шведами, денацификации и прочими выдумками, которые даже в рф выглядят несколько надуманными.
Тактический мотив
Если послушать наших военных, то они отмечают, что у россиян на фронте медленное продвижение с переменным успехом. Несмотря на значительные потери людей, они пытаются атаковать, где-то у них это получается, где-то — нет.
Не будучи экспертом по военному делу, я не могу здесь проводить оценки «успехов» и потерь, но могу допустить, что диктатору докладывают о ситуации на фронте в несколько лучших тонах, чем она на самом деле есть для россиян, и поэтому он верит, что может захватить еще больше Украины.
Рецепта здесь нет никакого, кроме силового: крепко и показательно дать «по шапке», чтобы это уже нельзя было спрятать в просторах российской пропаганды.
Вопрос «чем, как и при каких обстоятельствах» — это вопрос к нашим военным и к нашим партнерам, которым стоило бы под эти меры поставлять больше оружия. На данный момент разрешение от наших ключевых партнеров бить вглубь рф было бы уместным в этой ситуации.
Стратегический мотив
Считаю, что политэкономический компонент поведения российского диктатора является более основательным в его мотивах. Где-то в 2023 году, после того, как он решил вести войну на истощение, он был вынужден переводить экономику на военные рельсы.
Углублялись не только санкции против рф и потеря россией европейских рынков, но и зависимость российской экономики от их ВПК.
Беда оборонного сегмента в том, что даже если войны нет, то расходы на ВПК не питают экономику, они просто ложатся на склады, замораживая ресурсы. Если же война идет, то ресурсы в буквальном смысле высаживаются в воздух, а стороны, как правило, либо не получают ничего, либо минус в форме инвалидов, беженцев и убытков от разрушений.
Такие характеристики военной экономики оказывают очень сильное влияние на поведение агрессоров. Путин далеко не первый заложник модели «расширения империи»: Наполеон, Гитлер и другие кровавые лидеры в свое время прошли через это.
Попытайтесь поставить себя на место диктатора: в рф начинается экономический кризис, недовольство отдаленных регионов растет вместе с ростом недовольства олигархата, а населению все труднее объяснять, зачем эта война.
Почему путин не хочет остановить войну
А теперь смоделируем остановку войны, и какие последствия будут ожидать рф в послевоенном будущем:
- Санкции останутся, поскольку россияне не хотят возвращать Крым и другие украинские земли. Бывший основной торговый партнер рф — ЕС — не отменит санкции точно.
- Средства ЦБР и российских государственных компаний в ЕС, США, Швейцарии, Канаде, Японии и Великобритании будут оставаться арестованными, поскольку вопрос возмещения убытков Украине сам собой не исчезнет.
- Два предыдущих фактора, плюс охлаждение мировой экономики под давлением Трампа, создают для путина очень опасный коктейль. Экономика — на военных рельсах, а ее перевод в гражданское состояние нуждается в средствах. Если ВПК прекращает быть экономическим стимулятором, нефть торгуется по 50−60 долларов за баррель, действуют санкции и заморожены резервы, то это прямой путь к распаду рф.
Массовая демобилизация, конечно, сэкономит средства федеральному бюджету, но куда пойдут те 0,5−1,0 млн демобилизованных, которые привыкли получать по 200 тыс. рублей в месяц и безнаказанно убивать? А поедут они в свои отдаленные регионы снова на 50 тыс. рублей (в лучшем случае) к очень недовольной местной власти и олигархату.
Вот и выходит, что путин не боится ни Зеленского, ни Трампа. Он боится исключительно своих же россиян и того «бандитского Петербурга», из которого он вылез. Поэтому для него сейчас заморозка войны вместе с санкциями, замороженными активами и перспективами мирового экономического кризиса — почти гарантированное повторение сценария распада СССР.
Потому он и затягивает переговоры, показательно демонстрируя уверенность в себе.
«Скелеты» в российском шкафу
У российской экономики сейчас есть три «скелета в шкафу»:
- Кризис в гражданских отраслях экономики;
- Острая недостаточность в системе местных государственных финансов;
- Импотенция федерального бюджета.
Если разложить промышленное производство на отрасли, то в рф уже третий квартал подряд растут в основном ВПК и смежные с ним отрасли. Острый кризис просто убил угольную отрасль, рыбную промышленность и уже вплотную подобрался к металлургам и строителям.
Федеральный центр всегда забирал самые лакомые налоги, а местным властям оставлял налог на прибыль и НДФЛ. Когда угольные шахты начали закрываться, то сборы в местные бюджеты попадали, и правительство (например) Кемеровской области село на голодный паек.
Местные власти обратились к федеральному центру с просьбой закрыть дыру в бюджете на 10 млрд рублей, дыру закрыли с помощью кредитов Сбербанка под рыночные проценты. Следующую дыру уже в мае на 14 млрд рублей закрывал ВТБ и снова под рыночные 23% годовых, но сейчас регион сообщил, что нуждается еще в 6 млрд рублей.
И вот уже начали проявляться фундаментальные противоречия между федеральным центром и регионами. Так, проблемы в Кемеровской области начались с санкций ЕС по запрету покупки российского угля именно из-за войны, которую начал федеральный центр, а ответственность теперь будут нести местные власти и обычные граждане.
Такие аномалии повылезали в Хакасии, в Хабаровском крае на Сахалине, в Якутии и даже на Камчатке. Только на позапрошлой неделе российский диктатор перенес на 3−5 лет реализацию проектов по строительству газопроводов в Мурманск и на Сахалине, а также по возведению моста через реку Обь.
Каждая вторая публичная компания в рф объявила о сокращении инвестиций в 2025—2026 гг. Охлаждение коснулось даже очень ликвидных секторов, например, производителя мясопродуктов «Черкизово», который всегда был прибыльным. Сокращение инвестиций, плохие ожидания бизнеса и снижение цен на нефть, вместе с санкционным давлением, привели к снижению ликвидности федерального бюджета.
Как следствие, номинальный дефицит бюджета Минфин рф повысил с 1,7 трлн рублей до 3,8 трлн рублей, и думаю, это еще не последний пересмотр в 2025 году. ЦБР через государственные банки и сделки РЕПО ежемесячно заливает в бюджет дополнительно примерно по 1−2 трлн рублей, по сути, подкармливая правительство новой эмиссией.
В таких условиях ЦБР в ближайшее время снизит ставку, а инфляция и девальвация рубля — это только вопрос времени.
Выходит, что в меню у путина сейчас есть только 2 опции:
- Контролируемый кризис с надеждами растянуть коллапс до политических изменений в странах ЕС;
- Неконтролируемый распад.
Конечно, КГБист выбирает контролируемый кризис, который дает надежду хоть что-то. Но здесь возникают некоторые сложности.
Рыжий пастух и «альпийская» коровка
Если бы на глобусе были только 2 страны (рф и Украина), то, возможно, ситуация и давала бы какую-то надежду для путина, но есть еще ЕС, США и остальной мир, у которого также есть геополитические интересы.
Будем откровенны, США при любом раскладе остаются «на коне».
Существование путина, как страшилки для Европы, которая будет покупать у США оружие, — это до определенного предела выгодно США. Поэтому у Трампа и его администрации есть определенная инертность, а местами и безразличие, а риторика американского президента быстро меняется, в зависимости от результатов торговых переговоров с ЕС.
А вот у ЕС есть прямой и конкретный интерес в украинской победе.
Существование рф в ее нынешнем виде, с агрессивной риторикой и очевидно гитлеровскими амбициями, создает необходимость дополнительных расходов на оборону.
Если считать по покупательной способности, то каждый год из-за российской опасности только ЕС будет дополнительно тратить на оборону около 1 трлн долларов США, и это без учета помощи Украине (номинальные расходы могут быть меньше).
Конечно, часть этих средств станет выручкой американских оборонных компаний Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman
Созданный ЕС оборонный фонд на 150 млрд евро — это только стартовый вклад в гонку вооружений.
Означают ли выявленные экономические интересы США в оборонной отрасли, что США и России могут быть союзниками.
Совершенно точно — нет, максимум — это просто ситуативное взаимодействие.
В формате торговых переговоров между США и ЕС вопрос оборонных закупок не является фундаментальным. США будут ожидать уступок от ЕС и других европейских стран в торговых переговорах, и по мере отсутствия таких уступок могут срываться на цитирование риторики кремля.
В этой тонкой игре трамповской администрации с четкими экономическими мотивами россиян просто используют в качестве батога, чтобы «альпийская коровка» шла в нужном для «пастуха» направлении.
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Какие сценарии на столе
Для Украины было бы проще, чтобы весь бизнес-театр прекратил пьесу, а Европа, США и Украина откровенно поговорили в трехстороннем формате.
ЕС дал бы торговые уступки для США и сэкономил на оборонных расходах, а Трамп забыл бы о «дружбе» с путиным навсегда. У такого сценария есть экономическое будущее.
Впрочем, к сожалению, он не единственно возможный.
Есть еще сценарий, по которому война может действительно стать «вечной», но менее интенсивной, местами замороженной. Этот восточный раздражитель будет постоянно стимулировать рост оборонных расходов в Европе, что, в принципе, для ЕС, Украины и других стран Европы является проблемным сценарием.
На мой взгляд, Европа сегодня под давлением явно гитлеровских амбиций путина и рисков замораживания средств в оборонных расходах склоняется к тому, чтобы собраться и вместе с Украиной дать российскому диктатору качественный отпор.
Это может потребовать крупных сиюминутных затрат, однако упростит геополитическую ситуацию и приведет к скорейшему завершению войны в Украине.
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