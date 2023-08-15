Сезон отчетности за ІІ квартал почти закрыт: топ-5 компаний, которые любит Уолл-стрит

Сезон корпоративных отчетов американских компаний за второй квартал подходит к концу. Его результаты оказались лучше ожиданий: у 78,6% компаний S&P 500 прибыль на акцию превысила оценки. Кто оказался в топ-5 «отличников», рассказывает InvestingPro. «Минфин» публикует сокращенный перевод статьи.

Несмотря на инфляцию, высокие процентные ставки и угрозу рецессии в экономике, результаты американских компаний за второй квартал позволили инвесторам вздохнуть с облегчением: ожидавшееся замедление прибыли оказалось не таким резким, как предполагалось.

Согласно данным Refinitiv, из 443 компаний S&P 500, которые опубликовали свои результаты к прошлой пятнице, у 78,6% прибыль на акцию за 2 квартал превысила оценки.

Благодаря этому сокращение совокупной прибыли во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года (г/г) составило -3,8%. Это гораздо лучше мрачного прогноза в -6,8%, о котором сообщалось в начале сезона отчетов.

Страсти улеглись и можно посмотреть, каким компаниям удалось выдержать шторм в непростых условиях.

В сегодняшней статье мы расскажем о пяти «отличниках» Уолл-стрит по итогам второго квартала. С помощью инструмента для скрининга акций InvestingPro также проверен потенциал роста или снижения для каждой компаний относительно их оценки по моделям справедливой стоимости InvestingPro.

1. Meta Platforms

Динамика с начала года: +154%

Рыночная капитализация: $786,7 млрд

Meta Platforms (NASDAQ:META) сообщила о своей второй подряд «тройной прибыли» в прошлом месяце. Ее прибыль, рост продаж и прогнозы превысили консенсус-оценки аналитиков. Акции Meta в ответ на сильные результаты и позитивные прогнозы выросли на 5,5%, показав ралли после отчета уже третий раз подряд.

Материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp, а теперь еще и Threads представила 26 июля на удивление сильные результаты за второй квартал, а ее прогнозы на третий квартал существенно превысили оценки Уолл-стрит, в чем нашло отражение восстановление рынка цифровой рекламы.

Неустанные попытки Meta усовершенствовать свою рекламную систему после изменений в политике защиты данных iOS от Apple наконец начали приносить плоды. На фоне улучшения операционной эффективности компания ожидает, что во втором квартале рост ее продаж ускорится до двузначных темпов. Поскольку детище Марка Цукерберга продолжает повышать операционную эффективность.

Акции Meta продемонстрировали поразительное ралли в 2023 году, прибавив 154%. Это один из лучших результатов в расчетной базе S&P 500. Инвесторов воодушевило агрессивное сокращение расходов, предпринятое гендиректором Марком Цукербергом в последние месяцы.

Стоит отметить, что даже после более чем двукратного роста с начала года акции Meta остаются недооцененными, согласно моделям InvestingPro, и обладают потенциалом роста на 15,9%, по сравнению с ценой закрытия четверга $305,74.

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2. Eli Lilly

Динамика с начала года: +42,5%

Рыночная капитализация: $469 млрд

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) отчиталась об очень сильных показателях прибыли и выручки. Фармацевтический гигант провел один из самых прибыльных кварталов в своей истории благодаря ажиотажному спросу на новый препарат для лечения диабета Mounjaro. Сильные результаты дали возможность компании повысить годовой прогноз по прибыли и продажам.

Прибыль на акцию за второй квартал подскочила на 85% г/г, а продажи увеличились на 28% на фоне повышения спроса на популярные препараты компании.

Инвесторы возлагают большие надежды на препарат Mounjaro, который способен генерировать огромные продажи, причем не только в сегменте диабета. В прошлом месяце Eli Lilly подала заявку в FDA на регистрацию этого препарата для лечения хронического ожирения.

Акции Eli Lilly после публикации отчета за второй квартал подскочили на 15,9%, прибавив $64 млрд к рыночной капитализации. Это позволило Eli Lilly обогнать UnitedHealth (NYSE:UNH) и стать лидером по показателю рыночной капитализации среди компаний сектора здравоохранения.

С капитализацией $469 млрд Eli Lilly теперь занимает девятое место в списке крупнейших компаний на американском фондовом рынке.

Акции Eli Lilly с начала этого года прибавили 42,5%, отчасти благодаря прогрессу с многообещающим препаратом от ожирения, а также благодаря позитивным результатам испытаний экспериментального лекарства для лечения болезни Альцгеймера.

Несмотря на это, ее акции остаются чрезвычайно переоцененными, по сравнению с оценкой справедливой стоимости InvestingPro, которая указывает на потенциал снижения на 26% от текущих уровней.

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3. Caterpillar

Динамика с начала года: +18,5%

Рыночная капитализация: $144,8 млрд

Caterpillar (NYSE:CAT) представила результаты за второй квартал 1 августа. Ее прибыль и выручка уверенно превзошли ожидания аналитиков: продажи выросли на 22% г/г на фоне высокого спроса на широкий спектр строительного, горнодобывающего и энергетического оборудования.

Промышленный гигант, которого принято считать барометром общей экономической активности, прогнозирует рост продаж и маржи операционной прибыли во втором полугодии, по сравнению с прошлогодними уровнями.

После отчета акции Caterpillar подскочили на 8,5% до нового рекордного максимума.

С начала 2023 года бумаги Caterpillar, входящие в расчетную базу Dow Jones Industrial Average, выросли на 18,5% на фоне надежд на устойчивость глобальной экономики.

Несмотря на сильный рост в этом году, акции Caterpillar остаются недооцененными, согласно InvestingPro: средний таргет по моделям справедливой стоимости составляет $308,64, что означает потенциал роста на 8,7%.

4. Boeing

Динамика с начала года: +25,1%

Рыночная капитализация: $143,7 млрд

Прибыль и выручка Boeing (NYSE:BA) за второй квартал (отчет был опубликован 26 июля) заметно превысили оценки аналитиков благодаря восстановлению поставок в сегменте гражданской авиации.

Кроме того, американский аэрокосмический гигант сгенерировал за прошлый квартал свободный денежный поток в размере $2,6 млрд, существенно превысив прогноз, и подтвердил годовой прогноз по этому показателю на уровне $3−5 млрд.

В добавок к этому, компания сообщила о планах повысить темпы производства своего популярного лайнера Boeing 737 Max с 31 до 38 в месяц на фоне смягчения проблем в цепочках поставок.

Акции Boeing после публикации отчета подскочили на 9,2% — до максимального уровня закрытия с ноября 2021 года. Это третий по силе рост в ответ на отчет за последние 20 лет и самый мощный рост со второго квартала 2017 года (тогда бумаги подорожали на 9,9%).

С начала года акции Boeing выросли на 25,1% на фоне признаков восстановления после проблем из-за лайнеров MAX и пандемии коронавируса.

Boeing остается в числе фаворитов аналитиков Уолл-стрит, но акции компании выглядят слегка переоцененными: количественные модели InvestingPro указывают на потенциал снижения на 13% с текущих уровней.

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5. Royal Caribbean Cruises

Динамика с начала года: +109,5%

Рыночная капитализация: $26,5 млрд

Royal Caribbean (NYSE:RCL) сообщила 27 июля о квартальной прибыли на акцию и росте продаж лучше ожиданий, а также повысила годовой прогноз на фоне благоприятных перспектив спроса. Результаты лучше ожиданий дали возможность акциям вырасти на 7,6%, причем бумаги подорожали в ответ на отчетность более чем на 7% уже пятый раз подряд.

Прибыльность Royal Caribbean продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19 вместе со спросом в туристической отрасли. Путешественники снова проявляют спрос на круизы, что позволило Royal Caribbean сгенерировать квартальную выручку в размере $3,52 млрд.

Растут акции и других операторов круизов. Акции Royal Caribbean в 2023 году подорожали на 109,5%, Carnival (NYSE:CCL) — на 115%, Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) — примерно на 50%.

Несмотря на это, акции Royal Caribbean остаются дешевыми, согласно оценочным моделям InvestingPro. Средний таргет по справедливой стоимости указывает на потенциал роста на 12,7% с текущих рыночных уровней.