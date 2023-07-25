Первые авиарейсы из Украины скорее всего запустят до конца года из трех городов — Ryanair

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Что известно

«Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — отметил О'Лири.

Он рассказал, что Украина работает в этом направлении с экспертами из Израиля и их опытом по обеспечению безопасности полетов.

«Можем ли мы убедить европейские органы безопасности и украинские власти, что полеты будут безопасны, что они могут защитить самолет от беспилотников, ракет и тому подобного, как это происходит в Израиле? Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться вновь открыть воздушное пространство», — рассказал О'Лири.

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По его словам, на сегодняшний день выглядит безопасным запуск ограниченного количества рейсов в Киев и Львов. Кроме того, как утверждает глава Ryanair, уже в скором времени авиарейсы будет безопасно запустить и из Одессы.

«Два аэропорта невредимы и готовы заработать завтра. Они есть в Киеве и Львове. Мы думаем, что аэропорт в Одессе также будет доступен довольно скоро», — отметил О'Лири.

Что касается куда будут следовать рейсы из Украины, то, по словам СЕО Ryanair, основными городами будут, очевидно, Варшава, Краков, Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам и Париж.

«Поскольку у нас есть самолеты, базирующиеся в этих городах, мы можем просто развернуть эти самолеты на обслуживание Киева и Львова. Это произойдет, я думаю, в течение примерно двух-шести недель (после возобновления разрешения на полеты, — ред.)», — сказал О'Лири.

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«Это будет около 20 или 25 европейских городов на рейсах из Киева, примерно 10 — из Львова, и следующие 5 городов — из Одессы», — добавил он.

О'Лири также сообщил, что авиакомпания готова иметь 10 самолетов в Киеве, около пяти самолетов — во Львове и, возможно, один-два самолета в Одессе. И удвоить их число в течение последующих 2−4 лет, по мере роста трафика.