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25 июля 2023, 16:23 Читати українською

Первые авиарейсы из Украины скорее всего запустят до конца года из трех городов — Ryanair

Украина работает с экспертами Израиля по опыту полетов гражданской авиации в условиях возможных атак беспилотников, ракет и т. д., и по двум планам, которые рассматриваются по возобновлению полетов из Украины — вероятнее всего выглядит конец 2023 года. Об этом сообщил CEO авиакомпании-лоукостера Ryanair Майкл О'Лири в интервью «Интерфакс-Украина» .

Украина работает с экспертами Израиля по опыту полетов гражданской авиации в условиях возможных атак беспилотников, ракет и т.
Фото: pixabay.com

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Что известно

«Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года», — отметил О'Лири.

Он рассказал, что Украина работает в этом направлении с экспертами из Израиля и их опытом по обеспечению безопасности полетов.

«Можем ли мы убедить европейские органы безопасности и украинские власти, что полеты будут безопасны, что они могут защитить самолет от беспилотников, ракет и тому подобного, как это происходит в Израиле? Украинские власти работают с нужными людьми, чтобы попытаться вновь открыть воздушное пространство», — рассказал О'Лири.

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По его словам, на сегодняшний день выглядит безопасным запуск ограниченного количества рейсов в Киев и Львов. Кроме того, как утверждает глава Ryanair, уже в скором времени авиарейсы будет безопасно запустить и из Одессы.

«Два аэропорта невредимы и готовы заработать завтра. Они есть в Киеве и Львове. Мы думаем, что аэропорт в Одессе также будет доступен довольно скоро», — отметил О'Лири.

Что касается куда будут следовать рейсы из Украины, то, по словам СЕО Ryanair, основными городами будут, очевидно, Варшава, Краков, Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам и Париж.

«Поскольку у нас есть самолеты, базирующиеся в этих городах, мы можем просто развернуть эти самолеты на обслуживание Киева и Львова. Это произойдет, я думаю, в течение примерно двух-шести недель (после возобновления разрешения на полеты, — ред.)», — сказал О'Лири.

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«Это будет около 20 или 25 европейских городов на рейсах из Киева, примерно 10 — из Львова, и следующие 5 городов — из Одессы», — добавил он.

О'Лири также сообщил, что авиакомпания готова иметь 10 самолетов в Киеве, около пяти самолетов — во Львове и, возможно, один-два самолета в Одессе. И удвоить их число в течение последующих 2−4 лет, по мере роста трафика.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
youdbettercall
youdbettercall
25 июля 2023, 18:07
#
В першоджерелі немає ні слова про 2023 рік. Де ви це знайшли?
+
0
Три літри
Три літри
25 июля 2023, 19:35
#
Є, ось цитата — зверніть увагу на друге речення

Таким чином, розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року. Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, але ми нічого не можемо вдіяти, якщо вони не переконають EASA, Європейське агентство з безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва і Львова — безпечно.
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