«Тот же Twitter, но без Маска»: как работает и будет развиваться новый Threads

За первые несколько часов с момента запуска Threads установили более 30 млн человек. Twitter уже пригрозил засудить Meta за плагиат и переманивание сотрудников. Почему новое приложение уже успели окрестить «убийцей Twitter», почему привлекает интерес пользователей по всему миру и чем их пока разочаровывает, расскажет «Минфин».

Первые впечатления от Threads

Threads — это новое приложение от материнской компании Facebook, Instagram и WhatsApp. Его запуск стал главным событием лета на американском технорынке.

Интерфейс новой сети (лайки, репосты, ответы) выглядит клоном Twitter. Таким образом, переход между платформами не должен вызвать сложностей.

Сообщения, публикуемые в Threads, будут иметь ограничение в 500 символов. Это больше, чем сейчас в бесплатном аккаунте Twitter — 280.

Как и в Твиттере, пользователи могут отвечать, делать репосты и цитировать сообщения других тем. Приложение также сочетает в себе существующую эстетику и навигационную систему Instagram, и предлагает возможность делиться сообщениями из тем прямо в Instagram Stories.

Учетные записи Threads могут быть указаны как общедоступные или частные. Подтвержденные учетные записи Instagram автоматически проверяются в Threads.

«Видение Threads состоит в том, чтобы создать возможность и дружественное общественное пространство для общения. Мы надеемся взять то, что Instagram делает лучше всего, и создать новый опыт с текстом, идеями и обсуждением того, что у вас на уме», — так прокомментировал запуск нового приложение генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Одна из главных претензий к Threads, как к замене Twitter, — алгоритмическое, как в Facebook, а не хронологическое построение ленты: настроить ленту невозможно. Кроме того, в ленту сразу стали попадать посты платных инфлюенсеров, на которых пользователь не подписан.

Невозможен поиск по содержанию сообщений, а хештеги отсутствуют, как и возможность личных сообщений. Но эти опции разработчики обещают добавить позднее. Свои посты после публикации редактировать нельзя (эта функция, впрочем, и в Twitter появилась недавно и в ограниченном формате).

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Войти легко, с выходом — сложности

Threads уже доступен в 100 странах и более чем на 30 языках через iOS и Android от Apple.

Пользователи регистрируются через свои учетные записи Instagram и сохраняют то же имя пользователя, пароль и имя учетной записи, хотя могут и отредактировать свою биографию, чтобы она была уникальной для Threads. Пользователи также могут импортировать список учетных записей, на которые они подписаны, непосредственно из Instagram, что упрощает запуск приложения.

Но покинуть Threads не так-то просто. Хотя пользователи могут временно деактивировать свои профили через раздел настроек в приложении, компания заявляет в своей политике конфиденциальности, что «ваш профиль Threads может быть удален только путем удаления вашей учетной записи Instagram».

Некоторые пользователи также выразили обеспокоенность по поводу объема данных, которые Threads может собирать о пользователях, включая местоположение, контакты, историю поиска и просмотров, контактную информацию и многое другое, согласно Apple App Store.

Twitter перешел на угрозы

В своем твите в четверг новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино, похоже, признала запуск конкурирующего приложения, назвав Twitter «незаменимым».

«Нам часто подражают, но сообщество Twitter никогда не может быть скопировано», — сказала она.

Но далее разговоры уже перешли в другую плоскость. Юрист Twitter Алекс Спиро послал главе Meta Марку Цукербергу официальное письмо, в котором обвинил Meta в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности компании Twitter» при создании сети Threads.

«Конкуренция — это хорошо, но обман — нет», — написал владелец Twitter Илон Маск в собственной соцсети.

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Может ли Threads стать «убийцей Twitter»

Многие СМИ, включая Bloomberg, The Wall Street Journal и TechCrunch, считают Threads намного более серьезной угрозой Twitter, чем всех его прежних несостоявшихся «убийц» — от Mastodon и Bluesky до Gab.

Meta, давно преуспевающая в копировании и успешном масштабировании чужих идей, смогла сделать сервис, в котором есть примерно то же, что в Twitter, но нет непредсказуемого владельца (внезапно ограничившего обычных пользователей чтением 600 твитов в день), зато есть низкий порог входа и перехода за счет интеграции с Instagram.

«Хотите понять, что такое Threads? Просто закройте глаза и представьте Twitter — но почти без Илона Маска. Собственно, в этом весь смысл», — прямо написала WSJ, сравнившая оба сервиса.

К тому же, у Meta есть существенное преимущество перед Twitter: размер существующей пользовательской базы. Meta надеется захватить с помощью нового приложения хотя бы часть из своих более чем 2 миллиардов активных пользователей Instagram по всему миру. Активная пользовательская база Twitter, к слову, составляет около 250 миллионов человек.

«Это займет некоторое время, но я думаю, что должно быть приложение для публичных разговоров с более чем 1 миллиардом человек. У Twitter была возможность сделать это, но она не удалась. Надеюсь, так и будет», — сказал Цукерберг в сообщении Threads.