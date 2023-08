Moody's напомнил о банковском кризисе: что дальше

Рынок наполняется оптимизмом, а ФРС готовится приостановить цикл повышения ставок. Означает ли это победу над инфляцией, размышлял основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Рост цен замедлился, но надолго ли

Главное событие недели, а может и не только недели, — оглашение данных о потребительской инфляции за июль — добавило оптимизма. Фактические результаты оказались лучше ожидаемых и подтвердили тезис о том, что усилия ФРС, в конце концов, дают желаемый результат: рост цен замедляется. А это, в свою очередь, ограничивает количество возможных сценариев по дальнейшим действиям ФРС до двух возможных: (1) на следующем заседании, в сентябре, ФРС сделает паузу, а дальше увидим… и (2) цикл повышения ставки закончился и дальше нас ждет постепенное снижение.

Мне кажется, что первый сценарий более реалистичен, и если верить рынку фьючерсов на ставку центрального банка, то вероятность того, что ФРС, по крайней мере, сделает паузу, составляет 90%. Скорее всего, пауза будет сопровождаться «грозными» заявлениями руководства банка о том, что инфляция еще окончательно не преодолена и ранняя остановка может повлечь за собой новое повышение цен, но вряд ли это сильно напугает рынок.

С точки зрения долгосрочной перспективы, наверное, еще рано утверждать, что инфляция окончательно побеждена. Я ранее уже писал о том, что впереди нас ждут месяцы, когда сравнительная база изменится, что формально может повысить показатели инфляции. Также, как свидетельствует история, при скачках цен более чем на 8% нужно, в среднем, более четырех лет, чтобы вернуться к комфортным 2%. Также, динамика цен на нефть и активное сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии, которая хочет удержать цены на высоком уровне, является существенным аргументом в пользу того, что борьба инфляцией еще не закончена.

Компании чувствуют себя лучше, чем ожидали

Сезон квартальных результатов продолжается, но самые яркие моменты, похоже, в прошлом, поскольку отчитались уже 85% компаний, а из гигантов, которые толкали рынок вверх с самого начала года, осталась только Nvidia. В целом, сезон прошел лучше, чем ожидалось: прибыль компаний из S&P 500 в среднем упала на -5,2% (в годовом измерении), хотя к началу сезона прогнозировали аж -7,5%. Выручка, если сравнивать со вторым кварталом в прошлом году, выросла на 0,6%, хотя ожидали -0,4%. В целом же, несмотря на превышение прогнозов, результаты компаний худшие, начиная с третьего квартала 2020 года.

Вновь напомнили о себе американские банки. Как-то уже все и позабыли о банкротстве нескольких региональных банков в США весной, но на этой неделе Moody's напомнила, что проблемы в финансовой отрасли остались, снизив на один пункт рейтинги десяти банков среднего размера, и объявив о пересмотре рейтингов в сторону снижения еще шести финансовых учреждений, среди которых известные имена: US Bancorp, State Street, Bank of New York Mellon. Не очень оптимистичные результаты последнего SLOOS (Senior Loan Officer Survey), который указывает на уменьшение объемов и более жесткие стандарты кредитования, а также рост задолженности по автокредитам, студенческим кредитам, ипотеке и кредитным картам, — все это наталкивает на определенные не очень веселые мысли относительно устойчивости финансового сектора и американской экономики в целом.

Китай больше не главный локомотив мира?

Грустные новости приходят из Китая. Несмотря на ожидания, связанные с завершением карантинов, экономического взлета в Китае в этом году так и не произошло. Неутешительная макроэкономическая статистика, а также демографические проблемы заставляют инвесторов прогнозировать, что впереди Поднебесную ждет период очень медленного роста экономики. Кто-то даже сравнивает Китай с Японией, которая десятилетиями не может вернуться к высоким темпам экономического роста.

К этому еще и добавляются проблемы на корпоративном фронте: шестой крупнейший в стране застройщик, Country Garden, ожидает, что его убытки во втором квартале могут достичь $7,6 миллиардов, а падение продаж составит 35%. Все это может повлечь за собой дефолт по облигациям, и Moody's уже снизила кредитный рейтинг застройщика на три пункта — до Саа1, что является отражением «существенных рисков», связанных со способностью эмитента обслуживать и выплачивать долги. Чем закончится история — неизвестно, скорее всего, коммунистическая идеология поможет стране преодолеть негативные проявления капитализма, а правящей коммунистической партии — найти выход из ситуации, как это было не так давно в истории с другим крупным застройщиком Evergrande, но потрясти может сильно.

Что в итоге

Мне кажется, что реакция инвесторов на лучшую, чем ожидалось, инфляцию была достаточно показательной: бурная радость и стремительный рост индексов, который продолжался аж полдня, в четверг, а после этого довольно быстрое охлаждение настроений. Ничего удивительного: для того, чтобы толкнуть разогретый рынок еще дальше вверх, нужно нечто большее, чем результаты, которые лишь немного лучше ожидаемых.

Как видим, корпоративные результаты во втором квартале являются наихудшими за последние три года, а в то же время, оценка акций компаний S&P 500 превышает среднее значение за последние пять лет. Рано или поздно, это различие должно исчезнуть, или хотя бы уменьшиться — либо цены упадут, либо результаты компаний станут лучше. В условиях жесткой монетарной политики, высоких ставок, сложных условий кредитования и других нынешних вызовов второе выглядит довольно сложной задачей. Значит, остается первое…