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11 августа 2023, 14:31 Читати українською

Moody's напомнил о банковском кризисе: что дальше

Рынок наполняется оптимизмом, а ФРС готовится приостановить цикл повышения ставок. Означает ли это победу над инфляцией, размышлял основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Рынок наполняется оптимизмом, а ФРС готовится приостановить цикл повышения ставок.

Рост цен замедлился, но надолго ли

Главное событие недели, а может и не только недели, — оглашение данных о потребительской инфляции за июль — добавило оптимизма. Фактические результаты оказались лучше ожидаемых и подтвердили тезис о том, что усилия ФРС, в конце концов, дают желаемый результат: рост цен замедляется. А это, в свою очередь, ограничивает количество возможных сценариев по дальнейшим действиям ФРС до двух возможных: (1) на следующем заседании, в сентябре, ФРС сделает паузу, а дальше увидим… и (2) цикл повышения ставки закончился и дальше нас ждет постепенное снижение.

Мне кажется, что первый сценарий более реалистичен, и если верить рынку фьючерсов на ставку центрального банка, то вероятность того, что ФРС, по крайней мере, сделает паузу, составляет 90%. Скорее всего, пауза будет сопровождаться «грозными» заявлениями руководства банка о том, что инфляция еще окончательно не преодолена и ранняя остановка может повлечь за собой новое повышение цен, но вряд ли это сильно напугает рынок.

С точки зрения долгосрочной перспективы, наверное, еще рано утверждать, что инфляция окончательно побеждена. Я ранее уже писал о том, что впереди нас ждут месяцы, когда сравнительная база изменится, что формально может повысить показатели инфляции. Также, как свидетельствует история, при скачках цен более чем на 8% нужно, в среднем, более четырех лет, чтобы вернуться к комфортным 2%. Также, динамика цен на нефть и активное сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии, которая хочет удержать цены на высоком уровне, является существенным аргументом в пользу того, что борьба инфляцией еще не закончена.

Компании чувствуют себя лучше, чем ожидали

Сезон квартальных результатов продолжается, но самые яркие моменты, похоже, в прошлом, поскольку отчитались уже 85% компаний, а из гигантов, которые толкали рынок вверх с самого начала года, осталась только Nvidia. В целом, сезон прошел лучше, чем ожидалось: прибыль компаний из S&P 500 в среднем упала на -5,2% (в годовом измерении), хотя к началу сезона прогнозировали аж -7,5%. Выручка, если сравнивать со вторым кварталом в прошлом году, выросла на 0,6%, хотя ожидали -0,4%. В целом же, несмотря на превышение прогнозов, результаты компаний худшие, начиная с третьего квартала 2020 года.

Вновь напомнили о себе американские банки. Как-то уже все и позабыли о банкротстве нескольких региональных банков в США весной, но на этой неделе Moody's напомнила, что проблемы в финансовой отрасли остались, снизив на один пункт рейтинги десяти банков среднего размера, и объявив о пересмотре рейтингов в сторону снижения еще шести финансовых учреждений, среди которых известные имена: US Bancorp, State Street, Bank of New York Mellon. Не очень оптимистичные результаты последнего SLOOS (Senior Loan Officer Survey), который указывает на уменьшение объемов и более жесткие стандарты кредитования, а также рост задолженности по автокредитам, студенческим кредитам, ипотеке и кредитным картам, — все это наталкивает на определенные не очень веселые мысли относительно устойчивости финансового сектора и американской экономики в целом.

Китай больше не главный локомотив мира?

Грустные новости приходят из Китая. Несмотря на ожидания, связанные с завершением карантинов, экономического взлета в Китае в этом году так и не произошло. Неутешительная макроэкономическая статистика, а также демографические проблемы заставляют инвесторов прогнозировать, что впереди Поднебесную ждет период очень медленного роста экономики. Кто-то даже сравнивает Китай с Японией, которая десятилетиями не может вернуться к высоким темпам экономического роста.

К этому еще и добавляются проблемы на корпоративном фронте: шестой крупнейший в стране застройщик, Country Garden, ожидает, что его убытки во втором квартале могут достичь $7,6 миллиардов, а падение продаж составит 35%. Все это может повлечь за собой дефолт по облигациям, и Moody's уже снизила кредитный рейтинг застройщика на три пункта — до Саа1, что является отражением «существенных рисков», связанных со способностью эмитента обслуживать и выплачивать долги. Чем закончится история — неизвестно, скорее всего, коммунистическая идеология поможет стране преодолеть негативные проявления капитализма, а правящей коммунистической партии — найти выход из ситуации, как это было не так давно в истории с другим крупным застройщиком Evergrande, но потрясти может сильно.

Что в итоге

Мне кажется, что реакция инвесторов на лучшую, чем ожидалось, инфляцию была достаточно показательной: бурная радость и стремительный рост индексов, который продолжался аж полдня, в четверг, а после этого довольно быстрое охлаждение настроений. Ничего удивительного: для того, чтобы толкнуть разогретый рынок еще дальше вверх, нужно нечто большее, чем результаты, которые лишь немного лучше ожидаемых.

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Как видим, корпоративные результаты во втором квартале являются наихудшими за последние три года, а в то же время, оценка акций компаний S&P 500 превышает среднее значение за последние пять лет. Рано или поздно, это различие должно исчезнуть, или хотя бы уменьшиться — либо цены упадут, либо результаты компаний станут лучше. В условиях жесткой монетарной политики, высоких ставок, сложных условий кредитования и других нынешних вызовов второе выглядит довольно сложной задачей. Значит, остается первое…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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