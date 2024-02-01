Суд лишил Маска $55,8 млрд: что он сделает в ответ

Илон Маск может потерять статус самого богатого человека мира из-за решения суда отменить выплату миллиардеру денежного вознаграждения от Tesla. Что произошло и чем это может обернуться не только для самого Маска, но и для его инвесторов, рассказали в телеграмм-канале Hugs.fund.

Что произошло

5 лет назад один из акционеров Tesla подал в суд на CEO, на то, что тот диктовал условия Совету директоров, который назначил ему слишком большую компенсацию.

Судья, назначенная демократами (а в текущих условиях, когда Маск яро поддерживает республиканцев, это может иметь значение), приняла решение, что пакет вознаграждения для CEO Tesla, назначенный Советом директоров, не отвечал их обязанностям.

Поскольку Совет директоров в первую очередь призван защищать интересы инвесторов. К примеру, Совет Директоров Твиттера, заставлял через суд Маска купить акции компании (на что он до этого согласился), когда все уже поняли, что $44 млрд это сильно завышенная цена, да еще и на медвежьем рынке 2022 года. А вот в Tesla Совет не выполнил свой долг.

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Аргумент судьи — непостижимая сумма

До пакета Маск уже имел 21,9% акций Tesla, Совет директоров принял программу, по которой он получил бы еще 6% компании, если нарастить капитализацию компании на $600 млрд (с $50 до $650 — когда-то над этим даже шутили, как над несбывшимися мечтами). Такой пакет в шесть раз превышает совокупную зарплату 200 наиболее высокооплачиваемых руководителей в 2021 году. Также это в 33 раза больше следующего по объему компенсации пакета на рынке, который тоже получил Маск, но раньше.

В результате чего Маск получал по $10 млрд. за каждые $50 млрд. прироста капитализации. А многовато это, потому что не имело смысла так сильно вознаграждать человека, который по всем признакам не думал покидать компанию и уже работал над ее развитием, имея весомый личный интерес в 21,9% акций.

Учитывая такую компенсацию, Маск все равно в то время распределял свое время между SpaceX и Tesla, и сама компенсация никак не повлияла на это распределение. На фоне этого упомянули, что в 2022 году у инвесторов Tesla даже появились волнения — не слишком ли много времени их CEO проводит с Twitter (ревность она такая)

Претензий много

Судья отмечает, что Маск обладал чрезвычайной властью, как CEO суперзвезда, имел очень тесные отношения с директорами. К примеру, 15 лет знакомства с Председателем компенсационного комитета. Другой член комитета знал Маска 20 лет, и вообще они вместе ездили на отдых. И еще многих, о ком можно сказать «конфликт интересов».

По мнению судьи, это имеет значение, поскольку в результате этого не было существенных переговоров и разбирательств. По-простому, Совет Директоров не думал, не считал и не пытался защитить интересы инвесторов, что является его обязанностью.

И хотя адвокаты отмечали, что 9 месяцев продолжались обсуждения, судья ответил, что время имеет значение, только если проведено с умом (но то, что Маск проводил время в SpaceX раньше, вопрос вызвало)

В общем логик такова: все у Маска слишком необычно и уникально. Судья считает, что эта необычность затмила интересы инвесторов.

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Инвесторы настороже

На решение можно подать апелляцию, потому это еще не финал.

В общем для инвесторов, то, что CEO вернет акции в компанию — равноценно байбекам. Но здесь включается и самое страшное для инвесторов — неопределенность:

будет ли новый пакет, уменьшение этого пакета, на сколько, когда, как???

не решит ли Маск саботировать или, например, приостановить разработку ИИ в компании (частично или даже чисто номинально, просто через пост когда-то в Твиттере), поскольку именно недавно заявлял, что такое развитие без права голоса в 25%, его не удовлетворяет.

а не возникнет ли у Маска новый план прибивать акции медийно, чтобы через год закупиться вдвое дешевле

Краткосрочно это больше негатив, по неопределенности, долгосрочно пока неизвестно, поскольку такие «байбеки» могут породить новые проблемы.

А там еще выборы впереди и Маск активный участник процесса. Будет за чем понаблюдать, а вот на акциях можно легко обжечься, волатильность может еще больше увеличиться.