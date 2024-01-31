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31 января 2024, 11:43 Читати українською

Акции Tesla упали после решения суда отменить бонус для Маска на $56 млрд

Акции Tesla упали после того, как суд в США решил отменить бонусное вознаграждение для основателя и генерального директора компании Илона Маска на общую сумму $56 млрд, передает CNBC. По итогам торгов на постмаркете NASDAQ котировки автопроизводителя снизились на 2,55%, до $186,7

Акции Tesla упали после того, как суд в США решил отменить бонусное вознаграждение для основателя и генерального директора компании Илона Маска на общую сумму $56 млрд, передает CNBC.
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Бонус для Маска

Суд в штате Делавэр поставил, что Маск должен вернуть компенсационный пакет стоимостью $56 млрд, поскольку не была доказана обоснованность столь солидного вознаграждения. При этом в суде считают, что лица, принимавшее это решение, «были обязаны Маску» и миллиардер имел на них влияние. Так, среди этих людей был главный юрисконсульт Tesla Тодда Марон, который ранее был адвокатом Маска по бракоразводным процессам.

«Проще говоря, ни Комитет по компенсациям, ни совет директоров не действовали в интересах компании, когда обсуждали план вознаграждения Маска. Фактически, нет почти никаких доказательств того, что переговоры вообще велись», — указали в суде Делавэра. Там считают, что на тот момент у Маска было больше контроля над компанией чем у ее совета директоров и акционеров.

Бонус на общую сумму $56 млрд Маск получил от Tesla в 2018 году. Это стало самой щедрой компенсацией от публичной компании за всю историю. Благодаря этому состояние Маска превысило отметку в $100 млрд, а сам бизнесмен на тот момент стал самым богатым человеком в мире.

Пакет состоял из 12 траншей опционов на акции Tesla, которые могли бы перейти Маску при условии, что капитализация Tesla увеличится на $50 млрд, а сама компания достигнет определенных целей по выручке.

Но в том же году акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск против Маска и нескольких членов совета директоров с требованием аннулировать бонус, считая его несправедливым. И хотя сам Торнетта владел всего девятью акциями Tesla, с критикой сделки выступил и крупный инвестор — пенсионный фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).

В итоге суд согласился с Торнетта и аннулировал вознаграждение.

Маск может обжаловать это решение в вышестоящей судебной инстанции.

Источник: Минфин
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