Сектор возобновляемых источников энергии готов взлететь: 5 лучших акций для покупки сейчас

Глобальный прирост мощностей возобновляемых источников энергии в прошлом году увеличился на 36% и достиг 473 гигаватт (ГВт), побив рекорд 22-й год подряд, сообщает парижская исследовательская группа REN21, в состав которой входят национальные правительства и отраслевые ассоциации. Но это все еще менее половины от мощностей, необходимых для достижения целей, которые взяли на себя государства в рамках борьбы с глобальным потеплением. Ожидаемое начало смягчения монетарной политики ФРС может дать новый импульс развитию профильных компаний, чьи акции сильно подешевели в последнее время. Инвестиционный эксперт Анна Гапа рассмотрела лучшие компании, акции которых доступны на американском фондовом рынке, и рассказала, как этим воспользоваться инвесторам.

Снижение процентных ставок ФРС: новая надежда акций из сектора солнечной энергетики

Значительное повышение процентных ставок в США в 2022 — 2023 годах негативно сказалось на деятельности компаний из сектора солнечной энергетики: выросла стоимость кредитных средств как для самих компаний, так и для их потребителей, что привело к падению спроса на солнечные панели и дополнительное оборудование. Как следствие, акции компаний солнечной энергетики существенно снизились в цене. Инвестиционный фонд Invesco Solar ETF (TAN) снизился со своего пикового значения $125 в 2021 году до локального минимума $40 в начале 2024 года.

По мнению аналитиков, политика снижения процентных ставок ФРС, первый шаг которой ожидается рынком уже на июнь-июль, будет способствовать росту цен на акции сектора.

1. First Solar (FSLR)

First Solar — это американский представитель отрасли солнечной энергетики, который занимается проектированием, производством и распространением фотоэлектрических энергетических систем и солнечных модулей. Акции First Solar выросли почти на 200% за пять лет.

В декабре 2023 года компания объявила о продаже налоговых кредитов, которые получила в рамках закона IRA, на общую сумму $700 млн. По оценкам экспертов, First Solar может претендовать на полный налоговый кредит на пластины, ячейки и модули в размере $0,175 за Вт. Таким образом, производитель панелей может получать льготы примерно на 50% от реализованной стоимости панелей, что дает компании значительные конкурентные преимущества. Стоит отметить, что налоговые льготы будут способствовать росту маржинальности.

Чтобы заложить основы для будущего роста, First Solar строит заводы и осуществляет приобретения. У First Solar есть 5 полностью готовых производственных площадок для производства солнечной энергии до 2025 года, и она нацелена на глобальную годовую производственную мощность более 20 ГВт в США, Индии, Малайзии и Вьетнаме. У компании также есть предзаказ до 2026 года на 81,8 ГВт.

На 2024 финансовый год прогнозируется прирост выручки в 30%. На 2024 финансовый год FSLR прогнозирует доход от $4,4 до $4,6 млрд, а прибыль на акцию — от $13 до $14.

Источник: Tradingview

Капитализация: $16 млрд,

P/E 19, Forward P/E 7,

Целевая цена: $226, потенциал роста: 50%.

2. Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Canadian Solar Inc. является одной из лучших акций экологической энергетики Уолл-стрит. Это канадская компания, занимающаяся солнечной энергетикой, которая предоставляет интегрированные решения, включая продукты, услуги и системы солнечной энергии.

Компания поставила более 75 ГВт солнечных модулей тысячам клиентов в более 160 стран мира — этого достаточно для обеспечения 17,7 млн домов. Сейчас в разработке еще 26 ГВт солнечных проектов и 31 ГВт накопительных проектов.

После приобретения компании Recurrent Energy общий проектный портфель Canadian Solar достиг 20,4 ГВт, включая увеличение проектного портфеля на поздней стадии до 2,4 ГВт. Recurrent Energy получила $500 млн инвестиций в привилегированный капитал от фонда BlackRock Climate Infrastructure. Инвестиции от BlackRock можно конвертировать в обычный капитал, что составит 20% от Recurrent Energy.

В следующем году ожидаемый прирост выручки компании составляет более 30%. Наиболее быстро растет дочерняя компания e-Storage, которая производит модули для хранения электроэнергии в муниципальном масштабе, на 2024−2025 гг. уже законтрактовано $2,6 млрд (ожидается, что за 1-й квартал 2024 г. выручка превысит годовой показатель 2023 г.).

Источник: Tradingview

Капитализация: $1,2 млрд,

P/E 5, Forward P/E 5,

Целевая цена: $25, потенциал роста: 29%.

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3. Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)

Американская компания, которая предлагает решения и компоненты систем электрического баланса (EBOS) для солнечных батарей, зарядки аккумуляторов и электромобилей в Соединенных Штатах. Она продает свою продукцию, главным образом, инженерным, закупочным и строительным компаниям, которые строят проекты солнечной энергетики.

Доход в 4-м квартале вырос на $130,4, с $94,6 млн в 3-м квартале прошлого года. Рост на 38% произошел вследствие увеличения объемов продаж и повышения спроса на ее солнечный электрический баланс системных решений для солнечных батарей, накопителей аккумуляторов и инфраструктуры зарядки электромобилей.

Аналитики прогнозируют прирост выручки компании на 28% в следующем отчетном году. Shoals Technologies Group Inc. прогнозирует доход в 2024 году от $480 до $520 млн.

Клиентская динамика остается сильной, о чем свидетельствует рекордная активность котировок и объемы заказов.

Спрос на продукцию остается высоким, количество невыполненных и выполненных заказов выросло на 47%, по сравнению с прошлым годом, поскольку компания увеличила количество новых заказов на сумму более $128 млн за квартал. По оценкам аналитиков, строительство нового завода в Портленде расширит производственные мощности.

На внутреннем рынке компания укрепила лидерскую позицию после привлечения новой лучшей солнечной EPC.

Источник: Tradingview

Капитализация: $2 млрд,

P/E 47, Forward P/E 13,

Целевая цена: $19,4, потенциал роста: 64%.

4. Enphase Energy Inc. (ENPH)

Американская энергетическая технологическая компания, которая разрабатывает и производит солнечные микроинверторы, накопители энергии в аккумуляторах и зарядные станции для электромобилей преимущественно для домашних потребителей. Enphase является первой компанией, которая успешно коммерциализировала солнечный микроинвертор, который преобразует мощность постоянного тока, производимую солнечной панелью, в переменный ток для использования или экспорта.

Enphase остается ключевым поставщиком солнечного оборудования. На следующий год компания прогнозирует прирост выручки на 41%. В марте объявлено о начале продаж микроинверторов на рынок Таиланда и Филиппин.

Компания взяла курс на сокращение расходов и стимулирование повышения маржи. В частности, в декабре было объявлено о сокращении штата работников.

Инновационная микроинверторная технология Enphase Energy Inc. продолжает поддерживать ее лидерство на рынке. Экспансия на новые рынки и линейки продуктов открывает значительные возможности для роста. У компании низкий уровень долговой нагрузки. Акции покупают инсайдеры.

Бум потребительской солнечной энергии за последние несколько лет завершился, но инвесторы считают, что компания готовится к следующему скачку роста.

Источник: Tradingview

Капитализация: $15 млрд,

P/E 35, Forward P/E 20,

Целевая цена: $130, потенциал роста: 18%.

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5. Array Technologies Inc. (ARRY)

Это производитель наземных трекеров — систем крепления солнечных панелей, которые перемещают солнечные панели в течение дня для поддержания оптимальной ориентации по солнцу, что увеличивает выработку ими энергии. Array Technologies работает как в США, так и за рубежом.

BlackRock является крупнейшим акционером среди институциональных инвесторов с долей 11,6%. По мнению UBS, Array Technologies может претендовать на налоговые льготы в 2024 году по закону IRA, направленному на стимулирование сектора альтернативной энергетики.

ФРС США недавно отметила, что в 2024 году может произойти определенное снижение процентных ставок. Это может облегчить финансирование крупных солнечных проектов, что является желаемым облегчением для Array и отрасли в целом.

Эксперты прогнозируют прирост выручки на 24% в следующем отчетном году, законтрактованный портфель заказов на $1,8 млрд. Кроме этого, налоговые льготы на компоненты, которые изготовлены в США, будут способствовать росту прибыли компании.

Источник: Tradingview

Капитализация: $1,8 млрд,

P/E 22, Forward P/E 8,

Целевая цена: $20,5, потенциал роста: 76%.

Сектор возобновляемой энергии готов к стабильному росту в долгосрочной перспективе, поскольку растет зависимость от чистых источников энергии. Некоторые из катализаторов для сектора включают снижение стоимости возобновляемой энергии, благоприятную государственную политику и регулирование, а также улучшение инфраструктуры.

Все это, в сочетании с сокращением выбросов парниковых газов, кажется очень положительным мотивом инвестировать в компании по возобновляемой энергетике. Вышеперечисленные пять компаний готовы получить выгоду от энергетического перехода и их могут рассмотреть инвесторы после тщательного анализа.