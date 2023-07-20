В агрессивный портфель «Минфина» добавлена вторая акция: сделали ставку на «зеленую» энергетику

26 июня «Минфин» начал формировать свой агрессивный портфель акций . Пока в нем акции одной компании — Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE), поэтому мы продолжаем его наполнять с целью получить максимальную прибыль.

В предыдущей публикации мы спросили наших читателей, какие отраслевые секторы они считают наиболее перспективными в ближайшем будущем. Согласно результатам опроса, большинство респондентов отдали свой голос за «зеленую» энергетику.

Мы также видим значительные возможности роста отрасли «зеленой» энергетики, и уже добавили в агрессивный портфель акций компанию из этого сектора. Далее — о нашем выборе подробнее.

Почему «зеленая» энергетика

Мы сконцентрируем свое внимание на компаниях, которые занимаются генерацией энергии солнца. Это направление хоть и не новое, но у него значительный потенциал для роста.

Согласно отчету Grand View Research, объем глобального рынка солнечных энергетических систем в 2021 году оценивался в $160,3 млрд. Ожидается, что с 2022 по 2030 год общий годовой темп роста (CAGR) составит 15,7%. Прогнозируется значительный спрос на источники производства возобновляемой энергии для замены работающих на ископаемом топливе электростанций. Снижение стоимости систем солнечной энергии сделало сектор более конкурентоспособным в области производства энергии.

По прогнозам, в ближайшие годы цены на компоненты будут снижаться и дальше из-за крупных инвестиций в технологии солнечной энергии, что, в свою очередь, сделает солнечные энергетические системы дешевле ныне имеющихся угольных или газовых электростанций. Потребность в альтернативных источниках производства электроэнергии и уменьшение зависимости от ископаемого топлива повысит спрос на компоненты для производства солнечных электростанций.

Как выбирали компании солнечной энергетики

При наличии исходных данных (сектор — технологии, отрасль — солнечная энергетика), мы воспользовались скринером акций от Finviz и отфильтровали компании по этим критериям.

Источник: Finviz

После применения фильтров мы получили список из 25 компаний. Дальше уже выбирали, учитывая условия наших инвестиций. Мы отбросили компании, стоимость акций которых превышала $50, поскольку на весь портфель есть только $1 000.

В процессе разработки агрессивного портфеля акций мы задались целью купить в него ориентировочно 20 различных компаний для диверсификации, поэтому наш депозит позволяет тратить на 1 компанию не более $50.

Далее, мы не принимали во внимание компании, капитализация которых превышает $10 млрд, — значительная капитализация препятствует быстрому росту. Простыми словами, чем больше капитализация, тем труднее компании расти, нужен больший капитал для движения вперед. Наш портфель агрессивный, поэтому 5−7% годовых нам не интересны.

Не интересуют нас и компании, акции которых торгуются около исторических максимумов: весь потенциал может быть уже в цене.

Также были отброшены компании, капитализация которых относительно низкая: слишком маленькая капитализация увеличивает риски банкротства. В выборке мы оставили акции компаний, капитализация которых находится в пределах $2−10 млрд.

Мы не рассматривали компании из Китая. На это есть две веские причины:

Китай развязал холодную войну с Западом, что равносильно выстрелу себе в ногу. Капитал из КНР будет утекать, если политика страны не изменится. Большинство китайских компаний, которые торгуются на мировых биржах, — это субъекты хозяйствования с переменными интересами (VIE). По факту, есть риск купить фантик. Подробнее о рисках инвестирования в китайские компании читайте здесь.

И последний критерий при выборе компаний солнечной энергетики — мультипликаторы P/S (стоимость предприятия в ее годовых выручках) и P/E (соотношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию). Эти мультипликаторы являются одними из основных показателей, которые применяются для сравнительной оценки инвестиционной привлекательности акционерных компаний.

Применив все перечисленные выше критерии отбора, из 25 компаний осталось 3:

Sunnova Energy International Inc. (NOVA);

Sunrun Inc. (RUN);

Canadian Solar Inc. (CSIQ).

Рассмотрим каждую из этих компаний поподробнее.

Sunnova Energy International Inc.

Sunnova Energy International Inc. зарегистрирована в 2012 году со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. К концу 2022 года компания управляла парком бытовых солнечных энергетических систем с генерирующей мощностью примерно 1600 мегаватт, которые обслуживали около 280 тыс. клиентов. Sunnova продает электроэнергию, а также производит техническое обслуживание, мониторинг, ремонт, замену и модернизацию оборудования.

Капитализация компании $2,28 млрд, доход пока отрицательный и составляет «минус» $209,1 млн. Продажи относительно неплохие — $653,7 млн, что дает относительно хороший P/S (3,49). P/E отсутствует, поскольку его нельзя посчитать при условии отрицательного дохода.

Текущая стоимость акций NOVA — $18,46, они торгуются на NYSE. Целевая цена от Finviz — $33,09 (+79,3%). Zacks указывает ценовой диапазон от $17 до $60 и дает средний прогноз прироста 79,56% — максимум +227,87%.

Источник: Zacks

Важно отметить: сейчас эта ценная бумага торгуется у нижней границы диапазона от Zacks.

Tipranks прогнозирует рост акций NOVA до $33,47 (+81,31%) с возможными максимумами в области $58 (+214,2%).

Проведя свои расчеты, мы получили следующие результаты:

При текущем P/S (3,49) целевая цена $29,46 (+59,6%). Если взять средний P/S за последние четыре года (12,7), то получим $107,25 (+481%).

Динамика стоимости акций Sunnova Energy (месячный график)

Источник: Tradingview

Sunrun Inc.

Sunrun Inc. основана в 2007 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей, эксплуатацией и обслуживанием солнечных энергетических систем в Соединенных Штатах. Капитализация компании $4,07 млрд, доход — $20,8 млн. Продажи — $2,42 млрд, что дает лучше, чем у NOVA, P/S (1,69). P/E 299,83, что свидетельствует о сравнительно низкой прибыли относительно капитализации, но она есть, в отличие от Sunnova Energy.

Текущая стоимость акций RUN — $17,99, они торгуются на NASDAQ. Целевая цена от Finviz — $34,64 (+92,6%). Zacks указывает на прогнозируемый ценовой диапазон от $25 до $67, и дает средний прогноз прироста 106,43% — максимум +274,72%. Сейчас, согласно их прогнозам, компания торгуется, по меньшей мере, на 40% дешевле от справедливой стоимости.

Источник: Zacks

Годовой прогноз от Yahoo Finance — $34,64 (+92,6%).

Наш расчет — $62,67, возможен рост на 248%.

Динамика стоимости акций Sunrun Inc. (месячный график)

Источник: Tradingview

Canadian Solar Inc.

Canadian Solar Inc. зарегистрирована в 2001 году со штаб-квартирой в Гвелфе, Канада.

CSIQ вместе с дочерними компаниями проектирует, разрабатывает, производит и продает солнечные панели, элементы, модули и другую продукцию для накопления солнечной энергии. Главные рынки сбыта находятся в Азии, Америке и Европе. На конец января 2023 года у парка солнечных электростанций компании была суммарная мощность около 574 МВт. Canadian Solar обслуживает дистрибьюторов, системных интеграторов, разработчиков проектов и инсталляторов.

Капитализация компании — $2,46 млрд, доход — $314,5 млн. Высокий доход к капитализации дает привлекательный P/E — 8,38. Продажи — $7,92 млрд, что в три раза больше капитализации. P/S — 0,31, что также свидетельствует о хороших финансовых результатах работы компании.

Текущая стоимость акций CSIQ — $37,01, они торгуются на NASDAQ. Целевая цена от Finviz — $50,31 (+35,9%). Zacks указывает на прогнозируемый ценовой диапазон от $16,43 до $70, и дает средние ожидания прироста 25,71% — максимум +86,27%.

Источник: Zacks

Прогнозы Tipranks совпадают с теми, что предоставляет Zacks.

Наши расчеты дают справедливую стоимость CSIQ $66,12 (+79%).

Что купили в портфель

Самой лучшей по всем финансовым показателям, мультипликаторам и другим критериям из нашего шорт-листа является Canadian Solar Inc. (СSIQ).

За прошлый год Canadian Solar сообщила о квартальном росте прибыли от 167% до 750% на фоне быстрого расширения мощностей. Согласно рейтингу относительной мощности (RS), акции Canadian Solar достигли уровня 82. Обновленный рейтинг показывает, что в прошлом году компания, которая базируется в Гвелфе, Онтарио, превысила 82% всех акций, независимо от отрасли, по показателям цен.

Рейтинг RS — это оценка акций по шкале от 1 до 99 за последние 12 месяцев. У ведущих акций, как правило, рейтинги RS 80 или выше.

Среди других ключевых рейтингов у акций Canadian Solar рейтинг 87, согласно Composite Rating компания входит в 13% самых лучших акций в группе важнейших технических и фундаментальных показателей. У нее также привлекательный рейтинг EPS — 84, что отражает значительный рост прибыли. Возможно, наиболее показательно то, что СSIQ может похвастаться рейтингом накопления/распределения B — по шкале от A+ до E. Рейтинг B показывает, что крупные фонды являются достаточно агрессивными покупателями их акций.

Вопреки вроде как безусловным аргументам в пользу Canadian Solar, приобрели мы в портфель другую компанию. Все дело в том, что сейчас СSIQ торгуется достаточно дорого, ее цена близка к средним прогнозируемым отметкам, а технически просматривается перспектива падения до $20.

Оставляем компанию в нашем списке наблюдения и обязательно купим при дальнейшем падении стоимости акций. Это бриллиант среди солнечных компаний.

Динамика акций Canadian Solar Inc. (недельный график)

Источник: Tradingview

Купили мы в портфель три акции Sunrun Inc. (RUN) по цене $16,5 за штуку (07.07.2023 г.). Всего потрачено $49,5. Ключевая причина — на данный момент компания недооценена, по меньшей мере, на 40%, а общий потенциал роста превышает 200%. Кроме того, Sunrun находится на начальных этапах генерации прибыли и у нее привлекательный мультипликатор P/B (0,55) — лучше, чем у 95,5% аналогов. Доход в первом квартале 2023 г. вырос на 19,9%.

Агрессивный портфель акций от «Минфин» сейчас выглядит так: