Рынок легко пережил «промах» Tesla, но самое интересное впереди

Сезон отчетности в США продолжается. Пока большинство результатов превышают ожидания. Но так ли все радужно, как кажется на первый взгляд, и на что надеяться дальше, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

В начале недели, согласно официальной статистике, количество компаний, фактические достижения которых оказались лучше прогнозов, превысило рекорды десятилетней давности. Но, к сожалению, не все так весело и оптимистично, как свидетельствуют «сухие» цифры.

В последние месяцы судьбу рынка решают всего несколько крупнейших компаний, и провалы единиц имеют гораздо большее значение, чем достижения тысяч. Да и если по правде, не каждое превышение прогноза радует, ведь ожидания уже давно занижены, учитывая инфляцию, повышение ставок, экономическую рецессию и падение корпоративных доходов.

Ключевыми событиями этой недели, среди сотен корпоративных отчетов, должны были стать отчеты Netflix и Tesla, и вот как это было…

Netflix: не все так плохо

Результаты, объявленные во вторник после закрытия торгов, не впечатлили: выручка хуже прогноза, прибыль всего на один цент лучше, а количество подписчиков меньше, чем ожидалось. Первая реакция после объявления результатов была негативной, в какой-то момент после закрытия торгов цена на акции снизилась на 12%, но, проанализировав отчет подробнее, инвесторы сменили гнев на милость. Ведь, в целом, не все так плохо.

Во-первых, по мнению аналитиков, скорость, с которой Netflix воплощает стратегию по привлечению рекламы на платформу, «впечатляет и может стать движущей силой следующего этапа роста компании».

Во-вторых, Netflix является лишь единственной большой потоковой платформой, приносящей стабильную прибыль. Disney, WBD и Paramount понесут большие потери, пытаясь быстро повторить достижения Netflix за многие годы.

Главное, что беспокоит, — это оценка компании, которая точно не соответствует темпам роста ключевых финансовых и производственных показателей компании, но пока рынок «залит» ликвидностью, цена может оставаться высокой. Собственно, события недели это и подтвердили — после моментальной негативной реакции цена акций начала расти, и к пятнице почти все потерянное было отвоевано.

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Обещания Маска уже не производят впечатления

За год выручка Tesla выросла на 24%, но не дотянула до прогноза, а вот прибыль компании, которая за год снизилась на 21%, превысила ожидания, правда, всего на один цент. Денежный поток оказался на 87% ниже прогноза, и вообще был бы отрицательным, если не учитывать государственные субсидии.

Самой интересной и важной частью отчета должны были стать данные о прибыльности компании. Шесть подряд понижений цены на автомобили, которые компания провела в течение прошлых месяцев, чтобы распродать то, что не очень продается, должны были ударить по уровню прибыльности, и отчет компании это подтвердил.

Конечно, на протяжении конференции с аналитиками Маск пытался заверить, что все идет по плану, как всегда обещал счастливое будущее, и настаивал на том, что движение компании в направлении разработки искусственного интеллекта в будущем компенсирует все проблемы.

Но на этот раз обещания не произвели должного впечатления и расплата за плохие результаты была моментальной: после объявления отчета за первый квартал, акции потеряли 10%, а многие аналитики из ведущих банков и инвестиционных компаний снизили свои прогнозы их будущей стоимости.

Интересно, что увидев негативную реакцию рынка, руководство Tesla, сразу же, на следующий день решило повысить цены на Model S и Model X на американском рынке. Как-то это не очень совпадает с тезисом Маска о том, что понижение цен является плановым стратегическим решением.

Закончились ли на этом проблемы? Вряд ли… Конкуренция в сегменте EV растет, конкуренты дышат в спину, и «океан», в котором начинала свое плавание компания, уже больше не голубой и голубым не будет. Прямо на глазах он становится темно-красным от «крови», пролитой крупнейшими автопроизводителями.

В такой ситуации, да еще и на фоне макроэкономических проблем, сложно надеяться на рост прибыльности, — скорее, наоборот, и почти невозможно оправдать высокую цену акций компании, о чем собственно и пишут ведущие аналитики.

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Неисправимый оптимизм Кэти Вуд

Но есть и те, у которых совершенно противоположная точка зрения… И как тут не вспомнить Cathie Wood, основателя ARK Invest, пламенного поклонника технологических компаний. Ознакомившись с результатами Tesla, Wood и ее коллеги на основании сорока предположений пришли к выводу, что к 2027 году цена на акции компании вырастет с текущих $163 за акцию до $2000.

Возможно, она и права, но для этого нужно, чтобы все планы и обещания Маска сбылись моментально и на сто процентов. К сожалению, лично мне поверить в это сложно.

Кстати, госпожа Wood излучает оптимизм и в отношении других компаний, без прибыли и положительного денежного потока, которыми набит ее инвестиционный портфель, который потерял за последние два года 70% стоимости.

Что дальше

Рынок держится, он все еще наполнен деньгами, оптимизмом, особенно в среде розничных инвесторов, и верой в понижение ставки. И держится настолько хорошо, что даже довольно легко пережил «промах» Tesla. Даже странно…

Но спектакль только начинается и в течение двух следующих недель мы узнаем о достижениях первого квартала от крупнейших технологических компаний мира, которые, собственно, и тянут индексы вверх в последнее время. Если они отчитаются так, как Tesla, то жадность очень легко и быстро может смениться страхом…