Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, негативными факторами для них стали данные о сокращении розничных продаж в США и «ястребиные» заявления члена руководства ФРС. Об итогах прошлой недели и главных событиях этой расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.
Телеком теряет клиентов, авиаперевозчики могут резко развернуться
Розничные продажи в США в марте упали на 1% относительно предыдущего месяца. Между тем, объем промышленного производства в США в марте повысился на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем, — в два раза сильнее прогноза. Кроме того, в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок, поскольку инфляция в стране все еще высокая.
На этой неделе основное внимание на отчёты крупных корпораций: Tesla, Johnson & Johnson, Netflix, Morgan Stanley, AT&T и других.
Взлеты недели
Bio-Techne Corp (NASDAQ:TECH) +14,6%
Корпорация Bio-Techne — это американская компания с капитализацией свыше $10 млрд. Bio-Techne — ведущий разработчик и производитель высококачественных очищенных протеинов и реагентов. В частности, цитокинов и факторов роста, антител, биологически активных малых молекулярных соединений, реагентов для культур тканей, клеточной и генной терапии.
Портфолио Bio-Techne также включает решения для анализа белков, продаваемые под торговой маркой ProteinSimple, которые предлагают исследователям эффективные и упрощенные варианты для автоматизированного мультиплексного рабочего процесса ELISA. Эти растворы для анализа реагентов и белков продают исследователям биомедицины, а также клиническим исследовательским лабораториям, и составляют сегмент белковых наук.
На прошлой неделе Bio-Techne Corp объявила, что представит свой портфель продуктов и решений для продвижения исследований рака и обеспечения разработки и производства клеточной и генной терапии на ежегодной встрече Американской ассоциации исследования рака (AACR) в течение 14−19 апреля.
Это событие спровоцировало значительный рост акций, у которых остается еще хороший потенциал для роста, — с начала года они выросли лишь на 1,65%.
CarMax Inc (NYSE:KMX) +11,12%
CarMax Inc — американский розничный ритейлер подержанных автомобилей и грузовиков. У компании два основных направления бизнеса: собственно, продажа и обслуживание автомобильной техники, второе — финансирование для клиентов, если проще — автокредитование.
Причиной роста акций компании стала неожиданная прибыль, которая на 120% превзошла ожидания по результатам публикации последней отчетности 11.04.2023.
Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что текущая цена акций на уровне $68 является справедливой и вряд ли будет расти и в дальнейшем.
Comerica Incorporated (NYSE:CMA) +10,6%
Comerica Incorporated является финансовой холдинговой компанией. Ее сегмент коммерческого банкинга обслуживает малый и средний бизнес, транснациональные корпорации и государственные учреждения. Сегмент предлагает различные продукты и услуги, включая коммерческие кредиты и кредитные линии, депозиты, управление денежными средствами, продукты рынка капитала, финансирование международной торговли, аккредитивы, обмен иностранной валюты.
Рынок ожидает, что Comerica Incorporated (CMA) обеспечит рост доходов, по сравнению с прошлым годом, вследствие высоких показателей выручки, когда отчитается о результатах за квартал, закончившийся в марте 2023 года.
Ожидается, что в будущем отчете эта компания опубликует квартальную прибыль в размере $2,30 на акцию, что составляет годовое изменение этого показателя на уровне +67,9%.
Падения недели
Catalent Inc (NYSE:CTLT) -24,73%
Catalent Inc поставляет решения для разработки и производства лекарств, биопрепаратов для клеточной и генной терапии, вакцин и потребительских товаров для здоровья.
Акции Catalent резко упали в пятницу после того, как производитель лекарств опубликовал предостережение о прибыли компании за 3-й финансовый квартал, который закончился 31 марта. Причина в сокращении производства на трех предприятиях компании.
К тому же, в Catalent произошла крупна кадровая потеря: в отставку ушел финансовый директор и по совместительству старший вице-президент. Пока эта потеря закрыта назначением временного CFO.
Компания планирует обнародовать результаты 3-го квартала до открытия рынка 9 мая.
American Airlines Group Inc (NASDAQ:AAL) -8,32%
American Airlines Group Inc — холдинговая компания. Этот сетевой американский авиаперевозчик обеспечивает регулярные авиаперевозки не только пассажиров, но и грузов.
Акции American Airlines (AAL) в последнее время снижаются из-за слишком сильного давления со стороны продавцов. Хотя акции потеряли 8,3% за последние четыре недели, есть свет в конце тоннеля, поскольку сейчас они перепроданы, и аналитики Уолл-Стрит ожидают, что компания сообщит о лучшей прибыли, чем они предполагали ранее.
Более того, AAL сейчас имеет рейтинг Zacks #2 (покупка), что означает, что она входит в 20% лучших из более 4000 акций, которые аналитики оценивают на основе тенденций пересмотра оценки прибыли и сюрпризов EPS. Это наиболее убедительный показатель потенциального разворота акций в ближайшей перспективе.
DISH Network Corporation (NASDAQ:DISH) -8,2%
Это телеком-холдинг, который предоставляет услуги спутникового вещания, беспроводной связи, и, к тому же, является еще и телевизионным провайдером.
Dish Network Corp упала до 24-летнего минимума в среду после того, как Barclays стала последней аналитической компанией Уолл-Стрит, которая снизила целевую цену акций. Она отметила, что прошлый год был сложным для второго по величине поставщика спутникового телевидения в стране.
Основная причина снижения: опасения инвесторов, что Dish теряет клиентов. Правда, компания пытается сместить фокус в услугах с платного телевидения на услуги широкополосной связи, но такие попытки могут не оправдаться, в силу высокой дороговизны проекта. Развертывание сети 5G, на что рассчитывала компания ранее, пока отложено. Кроме того, компания сильно пострадала в феврале от кибератаки на ее системы — приблизительно ущерб оценивается в $75 млн.
В итоге, аналитик Barclays Каннан Венкатешвар снизил целевую цену до $10 с $14. Этот шаг, а также вопросы по финансированию привели к падению акции на 9,4% — до $8,08 на момент закрытия дня, что стало самой низкой ценой с 1999 года. Сейчас акции компании снизились до уровня $7,84, что является новым антирекордом компании.
Главные события недели
17 апреля — понедельник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Elbit Systems Ltd (ESLT), PNC Financial Services Group Inc (PNC).
- Отчеты эмитентов: State Street Corp (STT), M&T Bank Corp (MTB), Pinnacle Financial Partners Inc (PNFP).
- В Италии выйдет индекс потребительских цен (ИПЦ) (март).
- В США опубликуют индекс производственной активности NY Empire State (апр).
18 апреля — вторник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Adecco Group Inc (AHEXY).
- Отчеты эмитентов: Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America Corp (BAC), Netflix Inc (NFLX), Goldman Sachs Group Inc (GS).
- Британия опубликует изменение числа заявок на пособие по безработице (март).
- Германия и Евросоюз опубликуют индекс экономических настроений ZEW (апр).
- США озвучит число выданных разрешений на строительство (март).
19 апреля — среда
- Эмитенты выплачивают дивиденды: H.B. Fuller Company (FUL), Graham Holdings Co (GHC).
- Отчеты эмитентов: Tesla Inc (TSLA), Abbott Laboratories (ABT), International Business Machines (IBM).
- Британия и Евросоюз опубликуют индекс потребительских цен (ИПЦ) (март)
20 апреля — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: APA Corporation (APA), Colgate-Palmolive Company (CL), Zoetis Inc (ZTS).
- Отчеты эмитентов: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Philip Morris International Inc (PM), AT&T Inc (T), American Express Company (AXP).
- Германия озвучит индекс цен производителей (PPI) (март).
- В США выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр).
- США озвучат продажи на вторичном рынке жилья (март).
21 апреля — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Teleperformance SE (ROCH), Geberit AG (GBERY).
- Отчеты эмитентов: SAP SE (SAPG), Procter & Gamble Company (PG), Woodside Energy Ltd (WDS).
- Британия объявит объём розничных продаж (март).
- Германия и Евросоюз опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр).
- В США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр).
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