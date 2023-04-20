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20 апреля 2023, 8:10 Читати українською

Tesla перед отчетом снизила стоимость электрокаров в шестой раз за год

Накануне выпуска финансовой отчетности Tesla в шестой раз с начала 2023 года опустила цены на свои электромобили в США. Всего за это время они снизились на 14−25% в зависимости от модели. Таким образом компания продолжается бороться со слабеющим спросом, ростом цен и увеличением конкуренции на рынке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Накануне выпуска финансовой отчетности Tesla в шестой раз с начала 2023 года опустила цены на свои электромобили в США.

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Отчет компании

После закрытия торгов в среду, 19 апреля, Tesla должна опубликовать отчет за первый квартал 2023-го. Свежие показатели Tesla должны отразить, как изменение ценовой политики сказалось на ее деятельности и продажах.

Аналитики FactSet ожидают падения квартальной прибыли компании до $2,6 млрд против $3,3 млрд годом ранее, несмотря на более высокую выручку. Продажи могут вырасти до $23,6 млрд по сравнению с $18,8 млрд в первом квартале 2022-го.

По состоянию на 21:21 19 апреля акции Tesla торговались по $182,65. С начала года бумага прибавила более 60%.

Напомним

В конце прошлого года Tesla показывала один из самых высоких показателей в автомобильной промышленности по операционной марже. Рентабельность компании Илона Маска в 2022 году составляла 16,8%, Ford — 4%, General Motors — 6,6%.

Однако к настоящему моменту Tesla снизила стоимость двух самых популярных конфигураций электрокаров до уровней 2021 года. Из-за этого в FactSet прогнозируют возвращение маржинальности к прежним показателям в 12,1%. Отчетность Tesla покажет, будут ли котировки компании расти или за первые три месяца они набрали большой простор для падения.

По данным Bloomberg, валовая маржа всего автомобильного сектора в первом квартале упала с 25,9% до 23%. Ожидаемая прибыль на акцию сократилась на 28%, до $0,86. В то же время, по данным Yahoo Finance, форвардный мультипликатор P/E Tesla находится на уровне 50x, тогда как у одного из ее конкурентов General Motors он составляет всего около 5x.

Изначально понижение цен на электромобили стимулировало рост продаж Tesla, сообщал в январе Маск, когда компания понизила стоимость продукции.

По словам главы компании, количество заказов вдвое превышало объем производства.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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