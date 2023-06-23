Turcorn или вилла у моря: что покупают иностранцы в Турции

Фондовый рынок Турции в прошлом году вырос на невероятные 200%, а средняя цена на недвижимость - на 160,6%. Однако, такой рост происходит на фоне не менее стремительного падения местной валюты, которая с 2018 года потеряла 80% своей стоимости, и роста потребительских цен — плюс 64% по результатам прошлого года. Можно ли на этом заработать и как, разбирался «Минфин».

Вскоре после выборов главы государства, на которых в очередной раз победил Реджеп Тайип Эрдоган, новый вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил о стратегической цели — увеличить ВВП на душу населения в стране с нынешних $10,7 тыс. до $13 тыс. «Мы хотим переместить Турцию в группу стран с более высоким доходом. Будем проводить сильную экономическую политику», — подчеркнул он.

Глава Офиса по инвестициям Администрации президента Турции Бурак Даглиоглу недавно сообщил, что его страна намерена довести свою долю на мировом рынке инвестиций до 1,5%. Уже в этом году приток прямых иностранных инвестиций может превысить показатели прошлого года, когда иностранные инвесторы вложили в Турцию $13,3 млрд.

Есть ли у Турции возможности для такого прорыва?

Турецкое экономическое чудо

Точкой отсчета для экономического возрождения Турции можно считать 2002 год, когда партия Эрдогана пришла к власти и сформировала однопартийное правительство. Вскоре ее лидер стал премьер-министром.

Если по итогам 2001 года ВВП Турции составил $202 млрд (на 47% больше, чем в соседней Греции), то сейчас экономика государства оценивается в $905 млрд (в более чем 4 раза превышает греческую). Именно эти кардинальные изменения позволяют Эрдогану то и дело побеждать на выборах.

В начале века государство реформировало банковскую систему, которая впоследствии продемонстрировала свою эффективность во время глобального финансового кризиса 2008 года. Также Турция перешла к плавающему валютному курсу, сняла ограничения на приток иностранного капитала, усилила фискальную дисциплину, увеличила независимость Центрального банка и стабилизировала инфляцию.

Среди факторов, которые позволили быстрее развиваться бизнесу, — упрощение регистрации и снятие бюрократических ограничений на таможне. Также были введены программы для развития малого предпринимательства.

Значительное внимание уделялось экспорту, для чего в стране развивались свободные экономические зоны с налоговыми и валютными преференциями для инвесторов. Если в 2001 году объем экспорта составлял менее $55 млрд, то сейчас достигает почти $300 млрд.

Одним из секторов, который начал активно развиваться, стал туризм. В первую очередь, благодаря развитию инфраструктуры. В 2001 году количество туристов в стране едва превышало 11 млн, а в 2022 году их количество достигло уже 51 млн. По этому показателю страна входит в десятку самых посещаемых стран мира.

Экономический рост способствовал и росту благополучия населения. По оценкам Всемирного банка, с 2006 года количество находящихся за чертой бедности людей в стране снизилось в два раза, хотя до сих пор остается значительным — почти 10%.

Что сейчас происходит в стране

Несмотря на достаточно низкий показатель ВВП на душу населения, Турция занимает высокое 19-е место в мире по размеру экономики.

После глобального спада из-за ковида в 2020 г. экономика страны демонстрирует стремительный рост. В 2021 году она прибавила 11%, а в прошлом году — еще 5,6%. Для сравнения: ВВП Польши с одной из самых динамичных экономик Европы в 2022 г. вырос на 4,9%.

Вместе с тем, по оценкам Всемирного банка, рост производительности в последние годы замедляется, поскольку снизился импульс реформ, а усилия государства были направлены на поддержку роста с помощью кредитных бумов и стимулирования спроса, усиливая внутреннюю и внешнюю уязвимость. В экономике есть и ряд других важных проблем.

Ключевые проблемы экономики

Слабая лира и рекордная инфляция

С 2018 года местная валюта потеряла 80% своей стоимости — в основном, из-за снижения ставок местного центробанка в условиях растущей инфляции. В октябре прошлого года рост потребительских цен достиг 24-летнего максимума в 85,5%, а затем снизился до чуть менее 40% в прошлом месяце. Но сейчас, похоже, страна возвращается к традиционным методам борьбы с инфляцией.

22 июня Центральный банк Турецкой Республики резко повысил ключевую ставку — с 8,5 до 15% годовых. Одновременно турецкий ЦБ дал рынку жесткий сигнал. «Жесткость денежно-кредитной политики и дальше будет усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза по инфляции.

Показатели инфляции будут тщательно отслеживаться, и ЦБ будет продолжать решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, в соответствии со своей основной целью обеспечения стабильности цен", — отмечается в сообщении.

Это первое усиление с марта 2021 года и первое решение по ключевой ставке, принятое турецким ЦБ под руководством Хафизе Гайе Эркан. О ее назначении главой турецкого Центробанка стало известно в начале июня, через неделю после победы на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана.

До работы в турецком Центробанке Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic. Эксперты ожидали, что с новым главой политика турецкого регулятора станет более традиционной — то есть, ЦБ будет реагировать на ускорение инфляции повышением ставки. Сам Эрдоган также отмечал, что будет давать новой экономической команде больше свободы действий, пишет Bloomberg. Согласно опросу, проведенному Reuters, к концу этого года ключевая ставка турецкого ЦБ достигнет 30% годовых, что должно сдержать инфляцию и дальнейшую девальвацию лиры.

Отрицательные валютные резервы

К началу июня валютные резервы Турции ушли в минус на $5,7 млрд. Это достаточно необычное явление, поскольку резервы могут упасть до нуля, но их переход в минус удивляет.

К таким последствиям привели попытки удержать курс национальной валюты путем распродажи валюты, а также выдуманная в 2021 году схема гарантирования депозитов в лире. Правительство обязалось компенсировать владельцам вкладов в лире любые убытки, если падение обменного курса превысит банковскую процентную ставку. То есть, если лира относительно доллара упадет на 20%, а процентная ставка по депозиту была 10% годовых — еще 10% вкладчику выплатит государство. Как следствие, ослабление лиры проедает все большую дыру в государственных финансах.

У Турции есть еще около 40 млрд резервов в золоте. Однако, эти сбережения менее ликвидные, и кроме этого сумма действительно небольшая. Для сравнения: резервы Украины до полномасштабного вторжения россии составляли около $28 млрд.

Внешняя и внутренняя политика

Турция находится в неспокойном регионе, который граничит с Сирией и Ираком. Войны, возникающие в этих странах, приводят к огромным потокам беженцев. В настоящее время в Турции их насчитывается около 4 млн.

У государства часто возникают разногласия на внешнеполитической арене. Уже длительное время у Турции сложные отношения с США и рядом стран НАТО. Противодействие вступлению Швеции в Альянс — очередной виток этого конфликта.

Еще больше проблем в стране может возникнуть из-за внутренней политики. Эрдоган строит авторитарную систему и уже неоднократно демонстрировал, что его указания могут приводить к роковым экономическим последствиям.

Потенциал экономики Турции

Несмотря на все сложности, существует ряд факторов, которые поддерживают веру в большой потенциал турецкой экономики.

Новый финансовый блок

Кроме уже упомянутого нового главы центробанка Зафизе Гайе Эркан, в Турции назначен и новый министр финансов Мехмет Шимшек. Он уже руководил ведомством в 2009—2015 годах и у него есть опыт выхода из глобального финансового кризиса. В своем заявлении перед СМИ он неоднократно называл среди главных принципов своей работы предсказуемость. Так что, о нестандартных решениях, которые обвалили лиру в предыдущие годы, похоже, можно забыть.

Кроме этого, по мнению экспертов, новые руководители финансового блока будут независимыми от Эрдогана, чем предшественники.

Рост населения

В то время, как население стран Европы, Японии и даже Китая сокращается, в Турции — растет.

Этому способствуют несколько факторов. В среднем одна женщина в стране рожает 2 ребенка. Для сравнения: во Франции — 1,8, Германии — 1,6, а в Японии — 1,4. Кроме того, в государстве растет средняя продолжительность жизни. Но главным фактором роста населения являются беженцы. По прогнозу ООН, к 2050 году население Турции составит 93,5 млн человек.

Рост населения усиливает конкуренцию за рабочие места, но, с другой стороны — подталкивает потребление, обеспечивает рост недвижимости и позволяет предпринимателям расширять производственные мощности.

Превращение в газовый хаб

Государство экспортирует три четверти необходимых ему энергоресурсов, в том числе почти все необходимые нефть и газ. Еще 20 лет назад Турция поставила себе цель стать газовым хабом. Сейчас она как никогда близка к реализации этих планов. Благодаря снижению поставок российского топлива в Европу, государство договорилось о его закупке с существенными скидками. Также с 2018 работает газопровод из Азербайджана TANAP, а с Туркменистаном и Ираном идут переговоры о строительстве газотранспортных мощностей.

Турция приступила к добыче голубого топлива в Черном море. Ожидается, что в этом году она добудет 4 млрд кубометров газа, а в 2026 г. — уже 14−15 млрд, то есть почти столько же, сколько получает по контракту с газпромом.

Как инвестировать в Турцию

Несмотря на неоднозначную ситуацию в экономике, Турция остается привлекательной для многих инвесторов. Разберем, какие инструменты могут использовать те, кто рассчитывает на ее дальнейший взлет.

Валюта

Из предыдущей части статьи уже ясно, что от турецкой лиры следует держаться подальше. Длительный период ее падения, вероятнее всего, еще не завершился, а денег для поддержки курсовой стабильности нет.

Конечно, может быть и определенное укрепление курса на фоне усиления монетарной политики, но это заинтересует, скорее, трейдеров, которым важна волатильность. В долгосрочной перспективе преобладают ожидания дальнейшего ослабления национальной валюты.

Недвижимость

Рост стоимости недвижимости в Турции значительно опережает как обесценивание лиры, так и средние показатели инфляции.

По данным Центрального банка Турецкой Республики (ЦБРТ), в прошлом году средняя цена на жилье в стране выросла на 160,6%. Это был самый большой рост за многие годы. К примеру, в 2019 году стоимость «квадрата» выросла всего на 2,9%, по сравнению с 32,6% и 64% в 2020 и 2021 годах. В туристической Анталии и Стамбуле рост еще более существенный — 231% и 210% соответственно.

Еще больше поражает рост цены за последние 12 лет — на 902%, что примерно в 20 раз превышает средний рост стоимости жилой недвижимости в странах ЕС.

Из-за войны и большого количества беженцев вырос спрос на недвижимость в Турции среди украинцев. В прошлом году наши соотечественники приобрели в стране более 2,5 тыс. домов, а по объемам приобретения жилья среди иностранцев заняли шестое место. В этом году украинцы по этому показателю поднялись уже на 3 строчку.

В долгосрочной перспективе недвижимость в стране, скорее всего, продолжит дорожать из-за роста численности населения и большого количества иностранцев, которые хотят поселиться в стране. Также растет спрос на жилье из-за разрушительного землетрясения на востоке Турции, которое произошло в начале этого года.

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В то же время, многих украинских покупателей привлекает, в первую очередь, не инвестиционная перспектива, а возможность поселиться в стране на 2 года при покупке недвижимости ценой от $50 тыс.

Подробнее об инвестициях в недвижимость Турции «Минфин» рассказывал в отдельной статье.

Венчурные инвестиции

На инвестиционном поле Турция может похвастаться шестью «единорогами», то есть стартапами с ежегодными инвестициями свыше $1,5 млрд — это электронная коммерция, транспорт, IT-направление, в частности, игровое и т. д.

Первого «единорога» она получила в 2020 году путем приобретения Zynga Peak Games стоимостью $1,8 млрд, компании по производству мобильных игр. Другие компании — это Dream Games ($2,75 млрд), Hepsiburada ($3,9 млрд), Trendyol стоимостью $16,5 млрд, который также стал первым decacorn (компания или стартап с отметкой от $10 млрд до $50 млрд), компания Getir — еще один decacorn стоимостью $11,8 млрд. Для турецких «единорогов» в мировой экономике даже был введен отдельный термин — Turcorn.

В Турции зарегистрировано более 6000 стартапов, в которые очень активно вкладываются иностранные инвесторы. Недавно была запущена краудинвестинговая платформа Fonbulucu, появилось рекордное количество инвестфондов, инкубаторов и акселераторов — Innogate, Albaraka Garaj, Hackquarters, KWORKS, Türk Telekom Pilot и т. д. И это все — в 2021—2022 годах, когда экономика Турции, по мнению некоторых специалистов, находилась на грани дефолта.

Турецкая стартап-экосистема активно развивается последние несколько лет, и в 2022 году она заняла 10-е место в Европе и 46-е место в мире по притоку инвестиций.

Согласно данным Magnitt Report, в 3 квартале 2022 года турецкая венчурная экосистема достигла самого высокого за всю историю квартального, полугодового и годового уровня капитала, привлеченного местными стартапами. На турецкие стартапы приходилось 30% всех венчурных соглашений, закрытых в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Турции и Пакистана.

Неполный список привлекательных турецких стартапов можно найти на этом портале.

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Фондовый рынок

Турецкий фондовый рынок в прошлом году стал самым доходным в мире. Ключевой индекс Стамбульской биржи BIST 100 (входит 100 крупнейших публичных компаний страны) по итогам 2022 г. вырос почти на 200% в лире и на 80% — в долларовом эквиваленте. Для сравнения: американский S&P 500 упал за тот же период на 19%.

Эксперты объясняют это тем, что в условиях обесценивания национальной денежной единицы многие жители страны ушли на фондовый рынок, надеясь таким образом защитить свои сбережения.

«Не хватает альтернатив для заработка. Для людей, желающих оградить свои средства от инфляции и увеличить стоимость своих инвестиций, не так много других вариантов», — считает главный экономист Tera Securities Энвер Эркан.

В этом году ралли на турецком рынке, похоже, завершается. По сравнению с началом января, BIST 100 снизился на 2,4% — это падение, исходя из расчетов в лире. В долларовом эквиваленте падение значительно более существенно. К примеру, популярный ETF турецких компаний, торгующийся на фондовом рынке США, iShares MSCI Turkey (в состав входит 74 компании) с начала года потерял почти 22% стоимости.

Повышение ключевой ставки сделает деньги более дорогими и, как следствие, затормозит развитие компаний и активность на фондовом рынке.

Если инвесторы воспринимают нынешнее падение, как хорошую возможность зайти на турецкий рынок, могут купить за доллары уже упомянутый iShares MSCI Turkey.

Также есть возможность торговать за лиры непосредственно на Стамбульской бирже, доступ к которой предоставляют ряд крупнейших брокеров. Среди ключевых турецких компаний следует выделить следующие:

Koç Holding (капитализация $11 млрд) — конгломерат, занимающийся рядом направлений, в частности, производством бытовой техники, энергетикой, финансовыми услугами, туризмом и т. д.

Turk Hava Yollari ($10,6 млрд) — авиакомпания, работающая под брендом Turkish Airlines.

Enka Insaat ve Sanayi ($6,8 млрд) — строительство, недвижимость, розничная торговля.

Türkiye İş Bankası ($5,5 млрд) — финансовые услуги.

Türkiye Garanti Bankasi ($5,3 млрд) — финансовые услуги.

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Турецкий рынок сейчас крайне неоднозначен и объединяет в себе значительные перспективы экономического развития в будущем с острыми финансовыми проблемами настоящего. Выход на рынок страны рискованный, а потому, если и держать турецкие активы в портфеле, то выделить на них небольшую часть.​