Локомотив Европы: почему Германия так богата и какие кризисы ей угрожают

Для большинства украинцев Германия ассоциируется со стабильностью, экономической силой и надежностью. Конечно, такая страна должна привлекать инвесторов. Как можно вложить деньги в ключевую экономику Европы, и главное — стоит ли это делать, разбирался «Минфин».

Экономика Германии — самая большая в ЕС и одна из ключевых в мире. ВВП страны составляет около $4 трлн, или 4,5% мировой экономики. Большая доля только у США, Китая и Японии.

В отличие от ряда крупных экономик, Германия занимает высокую позицию и по размеру ВВП на душу населения — 19 место. Для сравнения: Япония в этом рейтинге всего 29, Великобритания — на 22 позиции, Франция — на 25. А Китай и Индия не входят даже в первую 50-ку.

Основа экономики Германии — мощная промышленность. Ее доля в валовой добавленной стоимости составляет около 27%, а это самый высокий показатель среди всех стран G7. В прошлом году страна экспортировала товаров почти на 1,6 трлн евро, что обеспечивает положительный торговый баланс примерно на 200 млрд евро, даже несмотря на зависимость от иностранных энергоносителей.

Из-за развития технологического сектора Германию воспринимают, как самое лучшее место в мире для проведения промышленных выставок. Две трети ключевых мировых событий в промышленности принимает ФРГ.

Несмотря на войну в Украине и резкое удорожание энергоносителей, в прошлом году экономика Германии выросла на 1,9%. Это ниже, чем показали ключевые экономики Европы, типа Британии, Франции или Италии. Но там показатели оказались выше благодаря низкой базе сравнения.

Мощность экономики и высокий уровень жизни делают Германию привлекательной для инвестиций. В то же время, прошлый год стал непростым для страны, прежде всего, из-за самой высокой за 70 лет инфляции, которая достигла 7,9%. Что в таких условиях на самом деле происходит с экономикой Германии, и действительно ли она такая выносливая в долгосрочной перспективе, как кажется на первый взгляд?

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Слабые стороны экономики Германии

Старение населения

В отличие от ряда крупных экономик мира, типа Японии или Италии, в Германии население хоть и медленно, но растет. Если в 2013 году оно составляло менее 81 млн, то сейчас уже превышает 84 млн. Несмотря на это, ФРГ сталкивается с той же проблемой, что и большинство развитых стран, — старение нации.

В 1990 году, при объединении Восточной и Западной Германии, средний возраст граждан составлял 40 лет, сейчас — на 5 лет больше, из-за низкой рождаемости. По коэффициенту рождаемости страна занимает 165 место в мире, уступая в том числе части соседей. В частности, Франции, Нидерландам и Бельгии.

Прирост населения в стране обеспечивается исключительно миграцией. «Без нее сокращение населения было бы неизбежным, поскольку умирает больше людей, чем рождается», — объясняет руководитель отдела исследований населения Федерального статистического ведомства Карстен Люммер.

Дальнейшие темпы возрастных изменений населения будут полностью зависеть от количества иностранцев, которые приедут в страну. Даже если в среднем в Германию в год будут прибывать 290 тыс. человек, ее население к 2070 г. снизится до 83 млн. При иммиграции 180 тыс. человек в год — до 75 млн. А для стабильного роста требуется около 400 тыс. новых граждан в год.

В любом случае, старение нации будет продолжаться. К середине 2030-х годов количество людей старше 67 лет увеличится примерно на 4 млн и достигнет 20 млн. То есть каждый четвертый будет пенсионером.

Уже сейчас экономика Германии нуждается в 500 тыс. квалифицированных работников. И для того, чтобы решить эту проблему, подчеркивают эксперты, нужна целенаправленная государственная миграционная политика.

Энергетическая зависимость

Проблема импортных закупок нефти и газа стала особенно заметна в прошлом году. Из-за глобальной инфляции и российского вторжения в Украину взлетели цены на энергоносители. При этом ФРГ совместно с союзниками по ЕС сознательно ограничили потребление российских ресурсов и начали активно искать новые источники поставок энергоресурсов.

Для Германии ситуация особенно сложная, поскольку 98% нефти и 95% газа, потребляемые страной, приходится импортировать. В целом, доля импортной энергии составляет 71%. Из-за удорожания ресурсов, закупаемых страной, цена на электричество в ФРГ взлетала на пиках примерно в 6 раз.

«Поскольку у Германии большой промышленный сектор, она более уязвима к более высоким ценам на газ, чем большинство европейских стран», — объясняет главный европейский экономист Capital Economics Эндрю Кеннингем. Например, стоимость производства удобрений в стране выросла в 2 раза.

В этом году цены на энергоносители уже начали падать, но глобальная зависимость от их стоимости продолжает нависать над экономикой страны.

Высокий экспорт

Промышленное развитие и значительный спрос на немецкую продукцию по всему миру кажутся сильными сторонами экономики страны. Однако, в них же скрывается и один из главных рисков.

Германия зависима от экспорта своей продукции за границу, и в случае глобальных экономических потрясений не сможет ее сбыть. Бизнес-редактор Deutsche Welle Генрик Бёме обращает внимание на стремительный рост мирового долга и проблемы Китая, которые могут больно ударить по немецким экспортерам.

Несмотря на статус одной из ведущих экономик мира, Германия не может влиять на глобальные процессы, а внутренний рынок страны недостаточно большой, чтобы потреблять всю производимую продукцию.

Сильные стороны экономики Германии

Значительные сбережения

Во время пандемии на счетах немцев накопилось около 200 млрд евро, которые они сейчас начинают активно тратить. Это сказывается на высоких показателях внутреннего спроса и росте туризма.

Кроме того, в прошлом году в разных отраслях страны были существенно повышены заработные платы. В металлургии, например, на 8,5%, в химической промышленности — на 6,5%, а в портах — сразу на 9,5%. В целом, средняя годовая зарплата в стране в этом году составляет 27,4 тыс. евро после уплаты налогов, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. По этому показателю ФРГ входит в первую десятку стран мира, опережая, в частности, ряд других состоятельных западных государств — Нидерланды, Швецию и Австрию.

Частные финансовые активы каждого немца в среднем составляют около 94 тыс. евро. И за последние годы они продемонстрировали стремительный рост: еще в 2016 году они оценивались в 70,5 тыс. евро.

Значительные финансовые резервы позволяют создавать для страны надежную подушку безопасности и проще пройти потенциальные кризисы.

Европейский союз

Отсутствие торговых барьеров позволяет экспортоориентированной Германии воспринимать ЕС фактически как свой внутренний рынок с населением около 450 млн человек и ВВП больше, чем в США.

Согласно оценкам Кильского института мировой экономики, свобода от таможенных пошлин, использование евро и совместные торговые соглашения с третьими странами обеспечивают дополнительные 940 млрд евро валового продукта для всех стран ЕС, а для Германии — 170 млрд.

Германия с ее более высокими зарплатами выигрывает и от свободного перемещения рабочей силы, поскольку это позволяет привлекать иностранных специалистов и снижать риски от старения нации.

«Зеленая» революция

В этом году благодаря теплой зиме в ЕС существенно снизились цены на газ, а отопительный сезон завершился с запасами топлива в хранилищах. На момент написания статьи, цена на газовом хабе TTF составляла около 40 евро/МВт·час. Это примерно в 8 раз ниже, чем на пиках в прошлом году.

ЕС и Германия смогли найти замену российскому газу, и уже сейчас ясно, что и следующую зиму без топлива Европа не останется. Для того, чтобы стратегически снизить зависимость от поставок топлива, Германия вместе с другими странами Союза активно внедряют «зеленые» технологии.

Согласно правительственному плану, уже в 2030 году 80% потребления электроэнергии должно покрываться за счет возобновляемых источников. Основным источником этой электроэнергии должна стать солнечная энергия, меньшую часть будет обеспечивать ветровая, в том числе и от станций в море.

В ближайшие 4 года на «зеленый» переход страна направит 177,5 млрд евро. Кроме прямых финансовых вливаний, правительство упрощает регулирование энергетического сектора, что сделает его более привлекательным для бизнеса.

Отказаться от импортной нефти Германии позволит распространение электромобилей. К началу этого года их количество составило 1 млн. Среди новых зарегистрированных автомобилей доля электрокаров (без учета плагин-гибридов) уже достигает почти 16%.

В прошлом году Германия закупила нефть и газ на 130 млрд евро. Поэтому снижение потребления ископаемого топлива хотя бы наполовину позволит сэкономить десятки миллиардов и направлять их на внутренний рынок.

Как инвестировать в Германию

Валюта

У Германии нет национальной валюты, а вместе с 20 странами ЕС она пользуется евро. Потому стабильность этой валюты зависит не от ФРГ, а от региональной финансовой политики.

Евро — свободно конвертируемая и одна из самых популярных в мире валют. Доля евро в международных расчетах составляет 36% (с учетом торговли внутри еврозоны). Большая доля только у американского доллара. В международных валютных резервах евро тоже занимает второе место, с долей около 20%.

Тем, кто хранит сбережения в валюте, традиционно рекомендуют часть держать именно в евро: это позволяет хеджировать риски.

Минус сбережений в евро в том, что банки платят сугубо символические проценты по депозитам в этой валюте. Если по годовым долларовым вкладам в крупных банках можно рассчитывать хотя бы на 2,5−3%, то для евро ставку крайне редко повышают и до 2% годовых. При этом инфляция в еврозоне выше американской.

Недвижимость

Немецкое законодательство в части приобретения недвижимости очень либеральное. Для иностранцев здесь нет ограничений, и покупать жилье или коммерческую недвижимость могут как физические, так и юридические лица. Кроме того, иностранцы также, как местные жители, могут сдавать недвижимость в аренду. Этим Германия отличается, например, от Китая, где граждане других стран могут купить жилье только для собственных нужд.

Гражданам других стран не запрещено покупать также дома вместе с землей. Ограничения установлены только для сельскохозяйственных участков.

Процедура покупки недвижимости достаточно простая: заключение договора купли-продажи, оплата и регистрация права собственности.

В то же время, следует понимать, что наличие недвижимости в Германии не означает, что иностранец автоматически получает право проживать в стране. Это может стать лишь одним из аргументов при рассмотрении этого вопроса.

Поскольку прошлый год ознаменовался высокой инфляцией, цены на недвижимость в стране тоже значительно выросли. По оценкам разных аналитических организаций, рост составляет от 7,7% до 9%. За последние пять лет цены на жилье демонстрировали тоже достаточно стабильный рост.

В то же время, по оценкам платформы по финансированию недвижимости Europace, индекс EPX, базирующийся на данных о транзакциях финансирования частной недвижимости, начал снижаться со второй половины прошлого года, продолжилась эта тенденция и в начале этого.

Немецкий институт экономических исследований еще в конце прошлого года обратил внимание, что цены на недвижимость в стране росли с опережением стоимости аренды. В этом аналитики увидели признаки пузыря.

Предыдущие показатели этого года подтверждают опасения. По оценке McMakler Research, с начала года цены на недвижимость в стране снизились на 1,9%. Особенно ощутимо падение в Штутгарте (-4,7%), Франкфурте-на-Майне (-3,9%) и Дюссельдорфе (-3%). Эксперты объясняют это ростом стоимости кредитных ставок из-за повышения ключевой ставки ЕЦБ, что делает менее доступной ипотеку.

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На фоне снижения интереса покупателей растет предложение жилья на рынке. В этом году оно увеличилось уже на 2,1%, рассчитывали в McMakler Research. А поэтому падение цен может ускориться.

По данным Europace (Q4/2022), платформы для финансовых продуктов, недвижимость в многоквартирном доме в столичных регионах Германии стоит в среднем 4477,20 евро/м².

Самое дешевое жилье в Дортмунде — 2371 €/м². В Мюнхене потенциальные покупатели должны заплатить 8333 евро за м2. За среднюю квартиру площадью 90 м² вы платите 213 390 евро в Дортмунде, а в Мюнхене — 749 970 евро.

Закупочные цены за м² для ОСМД в 4 квартале 2022 года. Источник: Europace

Венчурные инвестиции

По количеству единорогов (частных технологических компаний с капитализацией более $1 млрд) Германия занимает пятое место в мире. По оценкам CB Insights, таких компаний в стране 28, несколько большое количество насчитали у исследовательского института Hurun — 36. В любом случае, ФРГ по этому показателю существенно уступает США и Китаю, где единорогов 616 и 275 соответственно. Также впереди Индия и Великобритания.

Несмотря на эти показатели, в Германии есть ряд крупных частных технологических проектов:

Celonis (капитализация $13 млрд) — разработчик программного обеспечения для анализа бизнес-процессов;

N26 ($9,2 млрд) — необанк, у которого 8 млн клиентов и который работает в 24 странах мира;

Personio ($8,5 млрд) — корпоративная платформа для подбора персонала и управления данными о нем;

Trade Republic ($5,4 млрд) — брокерская платформа для инвестиций в акции и криптовалюты;

Wefox ($4,5 млрд) — сервис для оформления страхования и сообщения о страховых случаях.

В целом, в Германии зарегистрировано около 80 тыс. стартапов, а в прошлом году было создано еще около 2 тыс. Для сравнения: в США было создано 70 тыс. стартапов, хотя население Америки лишь примерно в 4 раза больше, чем ФРГ. А в относительно небольшом Израиле за год открыто 6,5 тыс. стартапов.

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Венчурные инвестиции в Германии столь же рискованны, как и в любой стране мира. По разным оценкам, исчезает от 70% до 95% стартапов. А около половины основателей немецких стартапов до этого уже создавали, как минимум, одну компанию, потерпевшую крах.

Фондовый рынок

Более консервативные инвесторы могут вкладывать деньги в немецкую экономику через фондовый рынок. Большинство всемирно известных немецких компаний публичные, поэтому купить их акции можно без проблем.

Ключевые мировые брокеры предоставляют доступ к главной бирже страны — Франкфуртской, где представлены акции всех основных предприятий. Купить здесь их можно за евро. По желанию, можно покупать акции немецких компаний и через американские биржи за доллары. Правда, не все публичные компании из ФРГ предоставляют такую возможность.

Самый простой способ инвестировать в немецкие компании — через ETF, ориентирующиеся на ключевой индекс страны DAX — аналог американского S&P 500. В этот индекс входят 40 крупнейших компаний Германии. Самые большие среди них:

SAP (капитализация 142 млрд евро) — программное обеспечение;

Siemens (115 млрд евро) — электроника;

Deutsche Telekom (110 млрд евро) — телекоммуникации;

Airbus (100 млрд евро) — авиация, космические технологии (франко-германская компания);

Allianz (89 млрд евро) — страхование.

Желающие инвестировать в технологический сектор могут выбрать фонды, ориентирующиеся на TecDAX — немецкий индекс данного направления. Если цель — инвестиции в меньшие компании, можно рассмотреть MDAX, в который входят 50 компаний, которые не попадают в ключевой индекс.

В последние годы немецкий рынок показывает худшую динамику, чем американский. За последние 5 лет DAX подорожал на 25%, а S&P 500 — почти на 51%.

Нельзя рассматривать немецкие акции как тихую гавань. На местный рынок влияют те же проблемы, что и на остальной мир: изменение ставок центробанками, глобальная инфляция, банковский кризис, замедление экономики Китая и т. д.

По итогам прошлого года, DAX потерял около 12%. Это меньше, чем S&P 500, который обвалился почти на 19,5%, но основная причина в том, что прежде немецкий рынок рос куда более скромными темпами.

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С начала этого года DAX уже вырос на 13,4%, существенно опережая рынок США. Как объясняют эксперты, основные причины этого — ожидание смягчения монетарной политики, постепенное снижение инфляции и лучшие прогнозы для мировой экономики. Победа Украины в войне может стать дополнительным толчком для немецкого рынка.

Немецкая экономика остается одной из самых стабильных в мире. И очевидных причин для изменения этого статуса пока не возникает. В то же время, сосредотачиваться на инвестициях только в эту страну эксперты не советуют. Она чаще воспринимается как один из вариантов диверсификации.