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8 апреля 2025, 18:00 Читати українською

Rheinmetall уже стоит дороже Volkswagen и планирует купить его заводы

Рыночная капитализация крупнейшего производителя военного оборудования Германии Rheinmetall составляет 54 млрд евро, в то время как один из крупнейших автопроизводителей мира Volkswagen оценивается рынком в 44 млрд евро. Хотя еще несколько лет назад автоконцерн был дороже в 70 раз. Как компании поменялись местами, рассказывает бывший президент Киевстар Петр Чернышев.

Рыночная капитализация крупнейшего производителя военного оборудования Германии Rheinmetall составляет 54 млрд евро, в то время как один из крупнейших автопроизводителей мира Volkswagen оценивается рынком в 44 млрд евро.

«Germany is back» — сказал бы кто-нибудь на фоне гусеничного грохота. Rheinmetall — производитель танков, пушек и всего, что гремит, — теперь стоит больше, чем гордость немецкого автопрома — Volkswagen.

На графике видно, как Volkswagen падает со 140 млрд евро в 2021 году (а тогда еще никто и не думал о китайском электромобильном апокалипсисе) и медленно ползет вниз, а Rheinmetall тихонько сидел себе на 2 млрд евро, потом что-то щелкнуло (подозреваю, не только в танковой башне). Не на парковке, а по капитализации.

Танки теперь — «новые электрокары», благодаря геополитике и госзаказам.

Rheinmetall настолько ощутил свою силу, что даже рассматривает идею — внимание! — купить завод Volkswagen в Оснабрюке. Чтобы делать там не Passat, а Panzer. Это не ирония. Это германский постиндустриальный реализм.

Политики эту трансформацию называют не «перевооружением», а «реиндустриализацией». Потому что звучит более цивильно, чем «мы проведем переоборудование завода с электрокаров на артиллерию».

Ну, по крайней мере пока не цепляют номерные знаки на гаубице.

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Если коротко, то Европа решила, что будущее — это не электромобили, а хорошо смазанные гусеницы. И пока одни спасают климат, другие спасают бюджеты контрактами на оборонку. Теперь следим за новостями и ожидаем, что-либо Маск, либо Китай изобретут и начнут производить электротанки!

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
8 апреля 2025, 18:20
#
Ніколи не подобався Фольксваген.

А от про чудо пушки Рейна я знаєв ще десь з часів ковіда коли вони як раз викладали ролики як ними зручно знищувати дрони.
https://youtu.be/bdwjcayPuag?si=5FfkN8a9Jxhp7Xpi
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