Revolut: какие возможности и комиссии ждут пользователей из Украины

Один из крупнейших необанков мира — британский Revolut — начал работу в Украине. «Минфин» разбирался, какой функционал уже доступен украинским пользователям, на что мы можем рассчитывать в будущем, и кому и для каких целей подойдет этот сервис.

Как стать клиентом Revolut

В этом месяце британский необанк Revolut начал полноценно работать в Украине. В начале года он открыл регистрацию для ограниченного количества пользователей, чтобы протестировать сервис. Сейчас же он доступен для всех украинцев.

Чтобы открыть счет в Revolut, в первую очередь нужно загрузить приложение необанка на Google Play или App Store. Далее — пройдет верификация через «Дію», но некоторые данные нужно указать непосредственно в приложении. В частности, это номер телефона, адрес проживания, электронная почта.

Кроме этого, сервис уточняет налоговое резидентство — нужно прописать регистрационный номер учетной карты налогоплательщика. После этого необходимо будет пройти верификацию внешности, она по факту такая же, как и в украинских банках, — направить камеру на лицо и повернуть голову в разные стороны.

На этом регистрация завершена. Далее устанавливаем логин, с помощью которого будем пользоваться сервисом (понадобится для перевода средств от другого клиента Revolut).

Необанк также предлагает выбрать варианты платного обслуживания. Один обойдется почти в 6 евро, другой — 11 евро в месяц. Улучшенные планы предусматривают более низкие комиссии по операциям, ряд предоплаченных сервисов, вроде VPN или Tinder Plus, но в целом большинство пользователей могут спокойно обходиться бесплатным планом Standard.

По умолчанию, Revolut открывает для украинских клиентов счет в евро. Однако, по желанию, можно сразу добавить счета в других валютах — всего их здесь около 30. Доступны, в частности, доллар США, швейцарский франк, британский фунт, японская иена и т. д. Автор статьи сразу добавил счет в долларах.

В приложении можно заказать и физическую карту, которая будет привязана к счету. Ее выпуск бесплатный, но заплатить придется за пересылку. В то же время есть возможность обходиться и виртуальной картой, привязав ее к Google или Apple Wallet. Рассчитаться ею удастся там, где терминалы поддерживают NFC.

Какие функции предлагает Revolut

Международный перевод средств

Самое первое, для чего может быть интересен Revolut клиентам из Украины, — международные переводы средств. Сейчас из-за ограничения Нацбанка из Украины разрешается проводить SWIFT-переводы только в определенных случаях, например, для закупки военного оборудования или оплаты лечения за границей.

В то же время регулятор позволяет переводы с валютной карты украинского банка на карту физического лица за границей в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц. При этом данное ограничение распространяется на счёт в одном банке. То есть, если у человека несколько валютных карт в разных банках, то в течение месяца по 100 тыс. грн можно перечислить с каждой из них.

В то же время следует учитывать, что, хотя Revolut не берет комиссии за зачисление денег на свой счет, ее устанавливают банки за перевод с их карт. Обычно это около 1% от суммы, но у каждого учреждения могут быть свои тарифы.

Когда же средства уже перечислены на Revolut, их можно свободно переводить на другие иностранные счета. Никаких месячных лимитов или ограничений по целям расходов здесь нет. Также можно воспользоваться SWIFT-переводом. Поэтому со счета Revolut можно рассчитываться за товары, пополнять счета брокеров или криптобирж и т. д.

Ежедневные расходы

Картой Revolut можно пользоваться так же, как и любой банковской. Комиссии за расчеты в магазинах здесь нет.

Зато снимать наличные деньги с планом Standard без комиссии можно только в пределах 200 евро в месяц. Если эта сумма будет превышена, то дальше комиссия за каждое снятие составит 2%, но не менее 1 евро — в зависимости от того, что больше.

Сервис предоставляет возможность также открывать детские счета и общие счета на двоих — каждый из пользователей будет иметь к нему одинаковый доступ, вне зависимости от того, кто сколько внес средств.

Инвестиции в валюту, золото и крипту

Одно из ключевых отличий Revolut от украинских банков — возможности осуществлять инвестиции непосредственно в приложении.

В частности, пользователей может заинтересовать покупка разных валют. К примеру, если инвестор ожидает, что какая-то из них существенно укрепится.

Также в сервисе доступна покупка драгоценных металлов — золота, серебра, платины и палладия. Правда, это так называемые «бумажные» металлы, слиток инвестору никто по почте не будет посылать. Но зарабатывать на смене курса золота или серебра это не мешает.

Доступны непосредственно в приложении и 225 криптовалют. Включая все самые популярные — биткоин, эфириум, Ripple, Solana и другие.

Но следует учитывать, что все указанные операции предусматривают комиссии. Так, без дополнительных затрат в пакете Standard можно купить валюты на сумму до 1 тыс. евро, а дальше будет применяться комиссия 0,5% за каждую транзакцию. Кроме этого, в сервисе существует спред между ценой покупки и продажи валюты.

Так же отличается цена покупки и продажи для криптовалюты и драгоценных металлов. Также по плану Standard комиссия при покупке крипты будет составлять от 0,49% до 1,49% от суммы, но не менее 0,99 евро за операцию.

Для драгоценных металлов комиссия составляет 0,99%, но минимум 1 евро. При применении платных тарифных планов комиссии снижаются.

Нужна ли лицензия НБУ

Сейчас Revolut предоставляет услуги украинским пользователям через свою литовскую компанию Revolut Bank UAB, деятельность которой регулируется Банком Литвы и Европейским центральным банком.

В планах сервиса получить лицензию в Украине уже к концу этого года. Как объясняет ответственный за запуск Revolut на новых рынках Дмитрий Стрельчук, стратегия компании — стать локальным банком с банковской лицензией в каждой стране, где присутствует компания.

Прежде всего, что сможет внедрить Revolut после этого — это гривневые счета. Национальная лицензия также откроет путь к кредитованию и страховой деятельности. В странах ЕС есть возможность открывать и депозиты в приложении, поэтому не исключено, что в будущем такая услуга будет добавлена и для украинских клиентов.

Дмитрий Стрельчук ожидает, что дискуссия с Нацбанком по получению лицензии «будет рабочей». В то же время, по информации регулятора, к нему представители необанка еще не обращались. Как объяснили «Минфину» в НБУ, там осуществляют мониторинг и анализ работы Revolut, в том числе через механизмы взаимодействия с регуляторами других юрисдикций.

Чем известен Revolut

Необанк начал работать в Великобритании в 2015 году, а сейчас представлен в около 50 странах. Основные рынки для него — ЕС и Великобритания, хотя примерно в то же время, что и в Украине, сервис начал деятельность в Бразилии, Индии и Мексике, существенно расширяя свою географию.

Учредили компанию предприниматель украинского происхождения Влад Яценко и Николай Сторонский, который отказался от российского гражданства после полномасштабного вторжения в Украину.

Revolut — одна из самых дорогих британских технологических компаний, которая оценивается примерно в $45 млрд. Общее количество клиентов необанка составляет 50 млн, а работников — более 8 тыс. человек.

Пока Revolut остается частной компанией, хотя в прошлом году появилась информация о подготовке к IPO на американской бирже Nasdaq. В то же время, по данным Financial Times, британские политики склоняют компанию к выходу на биржу в Лондоне.

Кому понадобится счет

При нынешних обстоятельствах открытие счета в Revolut может быть интересно в первую очередь для перевода средств за границу. Также счет в необанке украинцы могут использовать для получения заработной платы из иностранных источников.

Если говорить о расчетах внутри страны, то здесь у Revolut существенного преимущества нет, а ввиду отсутствия гривневого счета, для этого лучше подойдут отечественные банки.

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С точки зрения инвестиций внутри сервиса, следует учитывать достаточно высокие комиссии, которые нужно платить как при покупке, так и при продаже активов. Поэтому для активной трейдинговой торговли необанк вряд ли подойдет. А вот держать разные активы под рукой в течение длительного времени здесь действительно может быть удобно.