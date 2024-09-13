Регулирование цен на еду и более высокие налоги: чего ждут рынки в случае победы Камалы Харрис

Дональд Трамп, который еще месяц назад готовился праздновать победу на президентских выборах, стремительно теряет шансы. Зато рейтинг кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, которая заменила в гонке действующего президента Джо Байдена, растет. «Минфин» решил проанализировать, чего ожидает Уолл-стрит от ее возможного президентства, и какие секторы уже начали нервничать.

Во вторник состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США от демократов — Камалой Харрис, и республиканцев — Дональдом Трампом. По результатам опроса CNN среди зарегистрированных пользователей сайта, 67% заявили, что в дебатах победу одержала Харрис. И только 37% отдали предпочтение Трампу.

Следует учитывать, что аудитория CNN — это в основном сторонники демократов, но и большинство избирателей, которые смотрели дебаты в студии республиканского Fox News, победителем назвали Харрис.

На лучшее выступление Харрис мгновенно отреагировали и букмекеры. Если раньше у обеих кандидатов были примерно одинаковые шансы, или небольшое преимущество было у Трампа, то теперь фаворитом гонки является кандидат от демократов. Согласно данным инструмента отслеживания ставок Election Betting Odds, который консолидирует показатели ряда букмекеров, шансы на победу Харрис составляют 51,8%, по сравнению с 46,9% у Трампа. На британском букмекерском сайте Smarkets у Харрис теперь 51,55% шансов на победу, хотя еще на прошлой неделе ей насчитывали 47,5%. В целом улучшили шансы Харрис несколько десятков букмекеров.

Даже акции компании кандидата от республиканцев Trump Media обвалились после дебатов на 15%, а по сравнению с пиками 2022 года, они торгуются примерно в шесть раз дешевле.

Успех на дебатах — не единственное достижение Харрис на этой неделе. Еще большее значение может иметь то, что ее публично поддержала главная поп-звезда США Тейлор Свифт. Как уже писал «Минфин», результаты выборов будут в значительной степени зависеть от ее позиции.

«Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права, которые, по моему мнению, нуждаются в воине, чтобы их отстаивать», — отметила Свифт в Instagram.

По результатам общенациональных социологических опросов, кандидат от демократов опережала Трампа еще до дебатов. Например, по данным Economist, за нее готовы проголосовать 48% избирателей, а за Дональда Трампа — 45,7%. Подобные результаты демонстрировали и опросы New York Times: 49% за Гаррис и 47% за ее конкурента.

Однако из-за специфики избирательных правил в США, главное — не общенациональные результаты, а победы в конкретных штатах. Ведь победа в каждом штате дает от него 100% голосов избирателей, вне зависимости от того, с каким отрывом победил кандидат. К примеру, успех в Калифорнии, где традиционно побеждают демократы, приносит 55 голосов избирателей, а в обычно республиканском Техасе — 38.

Результаты голосования в большинстве штатов понятные еще заранее, поэтому в них даже активная избирательная кампания по факту не ведется. Вместо этого все внимание кандидатов — к регионам, которые сомневаются в выборе. Это Мичиган, Висконсин, Аризона, Северная Каролина, Джорджия, Невада и Пенсильвания. Здесь результаты разных исследований существенно отличаются. Однако бесспорен тот факт, что на этой неделе Харрис улучшила свой рейтинг и среди тех, кто сомневается.

Рынки в основном надеются на победу Трампа, который, как ожидается, снизит налоги и повысит протекционизм. Больше всего от его политики должны были бы выиграть банки, энергетики и фармацевты. В то же время о влиянии Харрис на потенциал акций говорят гораздо меньше. Но, учитывая рост ее шансов, с этим следует разобраться.

Больше налогов с компаний

Основное изменение, которое ожидает бизнес в случае победы Гаррис, — повышение корпоративного налога. При своем президентстве Трамп снизил его с 35% до 21%, таким он остается и по сей день.

В свою очередь, кандидат от демократов уже заявляла, что планирует повысить налог с 21% до 28%. Спикер кампании Харрис Джеймс Сингер назвал запланированную реформу «ответственным способом вернуть деньги в карманы работающих людей и обеспечить, чтобы миллиардеры и крупные корпорации платили свою справедливую долю».

«Как президент, Камала Харрис сосредоточится на создании экономики возможностей для среднего класса, которая способствует их экономической безопасности, стабильности и достоинству», — заявил он.

Предполагается, что больший размер налога позволит снизить внешний долг страны за следующее десятилетие на $1 трлн. Бюджетное управление Конгресса приводит подобные расчеты: по их прогнозу, увеличение корпоративной ставки на 1 процентный пункт соответствует поступлениям примерно $100 млрд за десятилетие.

Разумеется, повышение налогов для крупных компаний приведет к тому, что акционеры будут получать меньше дивидендов и снизятся денежные потоки в инвестиции. В то же время, как отметил в своем исследовании стратег по капиталу BMO Capital Брайан Бельски, корпоративный налог, начиная с 1945 года, повышался в 5 раз, но ни разу это не нанесло ущерба фондовому рынку. Средний рост индекса S&P 500 в годы повышения налога составил 12,9% — это выше среднего показателя роста индекса за этот период, который составил 9%. Более того, в те годы, когда корпоративный налог снижался, а это происходило 9 раз, средний рост S&P 500 составил лишь 4,6%. Кроме того, в годы повышения корпоративного налога рост американского ВВП тоже превышал средние темпы.

«Несмотря на общее противоположное мнение, существует мало доказательств того, что ставки корпоративного налога оказывают значительное влияние на прибыльность фондового рынка США», — убежден Бельски. К тому же, даже если ставка вырастет до 28% — она будет самой низкой в истории с 1945 года, если не учитывать период ее снижения в последние годы.

Сторонники изменений отмечают, что основными выгодополучателями от действующих налоговых изменений стали именно крупнейшие компании, что изменило ландшафт американского бизнеса и позволило им поглощать более мелких конкурентов.

В то же время, несмотря на общую положительную оценку эффекта Харрис на экономику США, оценка Goldman Sachs по повышению корпоративного налога была более скептической: по мнению его аналитиков, повышение может привести к снижению доходов компаний, которые входят в индекс S&P 500, на 5%.

Ручная регулировка цен на еду

Борьба с ростом цен, в первую очередь на продукты питания, — ключевой тезис экономической кампании Харрис. В пресс-релизе, посвященном планам ее деятельности в первые 100 дней в должности Президента, говорится о «первом в истории федеральном запрете на повышение цен на еду и бакалею — установлении четких правил дорожного движения, которые объяснят крупным корпорациям, что они не могут несправедливо получать чрезмерную корпоративную прибыль на продуктах питания».

Вспоминала эту инициативу Харрис и во время публичных выступлений. «Я буду работать над тем, чтобы принять первый в истории федеральный запрет на повышение цен на продукты питания. Мой план будет включать в себя новые наказания для компаний, которые используют кризисы и нарушают правила».

В то же время, как отмечает журналист The Washington Post Кэтрин Рампел, никто не знает, что это за четкие правила «дорожного движения» и какую именно прибыль продовольственных корпораций можно считать чрезмерной. На запросы СМИ с просьбой объяснить эти положения команда Харрис не отвечает.

Скорее всего, в случае успеха в гонках Харрис возьмет за основу уже существующий законопроект от сенатора Элизабет Уоррен, который тоже предлагает запретить чрезмерные цены. Там четких критериев нарушений тоже нет, вместо этого предлагается расширить полномочия Федеральной торговой комиссии, которая самостоятельно разработает метрики для применения ограничений.

Критики инициативы отмечают, что она может привести к дефициту товаров и развитию черного рынка. К тому же такой закон может спровоцировать даже подорожание продуктов, ведь обязывает компании раскрывать ценообразование в открытой отчетности. Такую информацию могут использовать конкуренты для повышения цен на собственные товары.

Американские обозреватели обращают внимание на то, что у некоторых штатов уже есть собственное законодательство, направленное против повышения цен, но оно по факту не применяется именно из-за своей неэффективности и рискованности.

Если изменения все же введут, то пострадать от них могут в первую очередь крупные торговые сети и производители продуктов питания, вроде General Mills, Kraft Heinz или Kellanova.

В то же время для них у команды Харрис есть и положительные новости. Кандидат в президенты обещает предоставить родителям новорожденных детей налоговую льготу в $6 тыс. Откажут в льготе только в том случае, если доходы семейной пары превышают $400 тыс. в год, или если одинокий, воспитывающий ребенка человек зарабатывает более $200 тыс.

Предполагается, что эта норма поможет родителям больше тратить на детей, что повысит заработки производителей и продавцов продуктов, товаров для дома, игрушек и т. д.

Интересно, что у компании Трампа также есть подобное предложение. В их версии налоговая скидка должна составлять $5 тыс. и распространяться на всех родителей новорожденных, вне зависимости от дохода.

Борьба с фармацевтами продолжится

У Камалы Харрис есть опыт противостояния с фармацевтическими корпорациями еще со времен пребывания генпрокурором в Калифорнии. За тот период она выиграла три громких дела против производителей лекарств, заставив их заплатить огромные штрафы: $89 млн — Johnson & Jonson и Janssen Pharma за незаконную маркетинговую практику, $46 млн — GSK за незаконный маркетинг и ценообразование, и $23 млн — McKesson за завышение цен.

Кроме того, в администрации Байдена она отвечала за переговоры с представителями отрасли о снижении стоимости препаратов, закупаемых по программам медицинского страхования. В ходе этой работы уже удалось снизить стоимость 10 популярных препаратов; предполагается, что новая стоимость начнет действовать с 2026 года и это сэкономит для правительства $6 млрд. Кроме этого, Харрис договорилась о более низкой стоимости рецептурных лекарств для пожилых американцев, которые покупают их за свой счет. Ожидается, что они будут экономить до $1,5 млрд в год.

Американские обозреватели убеждены, что направление борьбы с фармацевтами станет одним из ключевых для Харрис и в случае победы на выборах. У нее уже есть планы дальнейших переговоров о снижении цен, а значит, акции фармацевтических компаний — одни из тех, которые могут пострадать при ее президентстве.

Глобальная торговля

По мнению большинства обозревателей, большую пользу для глобальной экономики принесет Харрис, чем Трамп. Последний во время своего президентства активно защищал американский рынок политикой квот и развязал торговую войну с Китаем. Все это он намерен повторить, если снова войдет в Белый дом.

«Мы знаем, что, вероятно, сделает Трамп: повысит тарифы США на импорт из Китая до 60% и введет 10%-ную пошлину на импорт со всех остальных стран. Эта политика больше навредит китайскому экспорту в США, но экспорт многих других стран из США также упадет», — отмечает профессор финансов и экономики в Колумбийской бизнес-школе Шан-Цзинь Вэй.

От Харрис радикальных действий в этом направлении не ждут. В ходе дебатов она, в частности, заявила, что высокие пошлины станут по факту налогом с продаж, и пострадают от этого покупатели. Также, по ее мнению, политика Трампа при его президентстве привела к торговому дефициту.

Администрация Байдена пыталась расширить торговлю с союзниками в Европе, Азии и Северной Америке, одновременно используя тарифы для давления на конкурентов и политических противников. В частности, и на Китай.

Демократы не отменили пошлины, введенные Трампом в отношении Китая. В то же время добавили новые ограничения в торговле с КНР, в частности, по поставкам микросхем и закупкам электромобилей, стали и алюминия.

Несмотря на использование элементов давления в торговле, в целом доминирует мнение, что политика Харрис будет более мягкой. Шан-Цзин Вэй предполагает, что, черпая вдохновение в деятельности предшественников-демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, Харрис может попытаться возродить лидерство США в мировой торговле. Для этого она может вернуть США в организацию транстихоокеанского партнерства (CPTPP), в которую, в частности, входят Япония, Австралия, Канада, Чили, Мексика, Вьетнам и ряд других стран. Хотя еще при своем пребывании в сенате Харрис критиковала предварительные договоренности об участии США в CPTPP, как такие, которые не защищают американских работников.

Энергетическая политика

В последние годы, несмотря на лояльность администрации Байдена, компании зеленой энергетики пострадали из-за высоких ставок ФРС, ведь они зависимы от внешнего кредитования, а бизнес часто убыточен. Например, ключевой фонд, ориентирующийся на солнечную энергетику, Invesco Solar, за год потерял почти 30% стоимости, а по сравнению с пиками 2021 года, подешевел более чем в два раза.

Успокоить сектор может положительное отношение Харрис к нему. Как отмечает Forbes, в вопросах энергетики у нее более левые взгляды, чем даже у Байдена, который активно отстаивал зеленый переход.

Еще во время пребывания в сенате она выступила одним из авторов Нового зеленого курса — плана перехода страны полностью на зеленую энергию в течение 10 лет. Правда, этот документ носил, скорее, рекомендательный, а не обязательный к выполнению характер.

Также в 2019 году Харрис подготовила план потратить 10 триллионов долларов на сокращение выбросов парниковых газов с целью выйти на экономику с нулевыми выбросами до 2045 года. Исходя из этого, главный стратег BakerAvenue Wealth Management Кинг Лип убежден, что Харрис будет продолжать политику поддержки производителей чистой энергии.

В то же время победа Гаррис может создать проблемы для компаний, занимающихся добычей нефти и газа. Нынешняя вице-президент известна своей борьбой против технологий гидроразрыва пластов и морского бурения. Также она заявляла, что запретит добычу топлива на принадлежащих государству территориях.

«Если она победит, то удвоит катастрофический Зеленый курс. Никакой аренды федеральных земель, никаких газопроводов и зеленых субсидий для крупных корпораций. Кроме того, я не удивлюсь, если она прикажет своему Министерству юстиции преследовать нефтяные и газовые компании за „климатические преступления“», — предостерегает президент Института энергетических исследований Томас Пайл.

Несмотря на свою активную риторику, Харрис демонстрировала готовность отказываться от политических убеждений ради экономической целесообразности. В частности, став вице-президентом, она не пыталась внедрить радикальные экологические инициативы, а поддерживала более умеренную позицию Байдена. В частности, во время дебатов Харрис заверила, что не будет запрещать технологию гидроразрыва.

То же касается и других неоднозначных инициатив. Как пишет журналист консервативного издания New York Post Рич Лоури, в частных разговорах представители демократической партии убеждают, что никто на самом деле не планирует регулировать цены на продукты и это останется лишь предвыборной агитацией. К тому же самые радикальные предложения вряд ли найдут поддержку в Конгрессе.

Аналитики Goldman Sachs подготовили свой список компаний, которые могут выиграть от победы Харрис. В него они добавили компании по возобновляемой энергетике, сектору инфраструктуры, производителей электромобилей и компании, для которых важны отношения с Китаем.

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В частности, по мнению Goldman Sachs, выгоду от кабинета демократов получат Enhpase Energy, занимающийся солнечной энергетикой, розничные сети Kohl's и The Gap, а также производители электромобилей Rivian и Lucid.

В общем, рынки довольно спокойно реагируют на рост популярности Харрис, и в своих будущих ожиданиях смотрят больше на политику ФРС и макроэкономическую статистику, а не на результаты социологических опросов.