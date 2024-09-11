Букмекеры повысили шансы Харрис на победу в президентских выборах после первых дебатов с Трампом

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 сентября 2024, 15:17 Читати українською

Букмекеры повысили шансы Харрис на победу в президентских выборах после первых дебатов с Трампом

После первых теледебатов между кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и республиканцем Дональдом Трампом у чиновницы, по оценкам ряда ведущих букмекерских контор, возросли шансы на победу. Об этом сообщает Newsweek.

После первых теледебатов между кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и республиканцем Дональдом Трампом у чиновницы, по оценкам ряда ведущих букмекерских контор, возросли шансы на победу.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Коэффициенты на победу Харрис снизили два десятка букмекеров. По данным Bet 365, Sky Bet и Paddy Power, перед дебатами во вторник шансы Харрис на победу в ноябре составляли 1/1 (50%).

По состоянию на 3 часа ночи по восточному времени в среду ее коэффициенты улучшились до 4/5 (55,6%) с Bet 365; 10/11 (52,4%) с Sky Bet; и 5/6 (54,5%) с Paddy Power.

Читайте также: Трамп против Харрис: 3 возможных сценария для курса доллара и акций по итогам выборов в США

После дебатов популярная американская певица Тейлор Свифт написала в своем Instagram (283 млн подписчиков), что на президентских выборах 5 ноября она будет поддерживать Харрис.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
11 сентября 2024, 15:43
#
Вже гра є на крипті: хто переможе:)))
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
11 сентября 2024, 16:36
#
Если Тейлор Свифт поддержала Харрис, то это уже понятн, что она выиграет, можно выдыхать. Эта пивичка сейчас пупулярней Майкла Джексона.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
11 сентября 2024, 17:12
#
Там їх аудиторія певно 1 в 1 і без того перетиналась.
+
0
Bookseller
Bookseller
11 сентября 2024, 17:15
#
Так что, наконец в США наступит долгожданный матриархат 👸, и дядя Сэм, станет тетей Сарой? 💃💃. Ржу не могу 🤣.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bonv, Moonlighter и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами