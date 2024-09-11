Букмекеры повысили шансы Харрис на победу в президентских выборах после первых дебатов с Трампом

После первых теледебатов между кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис и республиканцем Дональдом Трампом у чиновницы, по оценкам ряда ведущих букмекерских контор, возросли шансы на победу. Об этом сообщает Newsweek.

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Коэффициенты на победу Харрис снизили два десятка букмекеров. По данным Bet 365, Sky Bet и Paddy Power, перед дебатами во вторник шансы Харрис на победу в ноябре составляли 1/1 (50%).

По состоянию на 3 часа ночи по восточному времени в среду ее коэффициенты улучшились до 4/5 (55,6%) с Bet 365; 10/11 (52,4%) с Sky Bet; и 5/6 (54,5%) с Paddy Power.

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После дебатов популярная американская певица Тейлор Свифт написала в своем Instagram (283 млн подписчиков), что на президентских выборах 5 ноября она будет поддерживать Харрис.