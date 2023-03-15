На финансовых рынках произошло громкое событие: внезапно «лопнул» 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank, который специализировался на обслуживании стартапов. А вслед за SVB регуляторы закрыли его конкурента — нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Почему это произошло и какие могут быть последствия, «Минфину» рассказал глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.
Почему крах Silicon Valley Bank может помочь рынку акций, но ненадолго
Ошибка менеджмента или системный сбой
Калифорнийский Silicon Valley Bank, шестнадцатый по размеру банк в США, по решению Федеральной корпорации по страхованию депозитов прекратил деятельность в прошлый четверг. Как следует из названия, банк специализировался на кредитном обслуживании компании сектора высоких технологий. Банк также активно привлекал от отрасли депозиты, которые составляли львиную долю его активов. Именно это и явилось одной из причин катастрофы.
В отличие от индивидуальных клиентов, американский корпоративный бизнес очень чувствителен к изменениям в ставках. И когда, с подачи ФРС, ставки на долговом рынке начали быстро расти, корпоративные клиенты SVB начали снимать с депозитов средства, пытаясь найти им более выгодное применение.
И здесь банк ждала еще одна проблема. Значительную часть денег от размещения депозитов SVB потратил на покупку долгосрочных казначейских облигаций. Подъем ставок ФРС привел к значительному снижению стоимости этих бумаг: попытки банка компенсировать отток депозитов за счет продажи «трежеров» привел к убыткам в $1,8 млрд. Отчаянная попытка продать акции тоже провалилась: отток депозитов превратился в паническое бегство, а акции банка упали на 60% в первый же день.
Вечером в воскресенье регуляторы сообщили о закрытии из-за похожей ситуации еще одного небольшого банка Signature в Нью-Йорке. Вполне ожидаемо рынки охватил страх, что за двумя банками последуют и другие. Впрочем, аналитики и наблюдатели отрасли, которые ринулись разбираться с ситуацией, почти единодушно констатировали: такая губительная структура баланса присуща очень немногим американским банкам.
Действительно, многие банки в стране в свое время инвестировали значительные суммы в казначейские облигации, что еще долго будет тяготить их прибыль, а в случае продажи — будет стоить им солидной доли капитала. Впрочем, в целом рост ставок для отрасли остается выгодным, потому что ведет к повышению оценки кредитных портфелей.
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Может ли падение SVB и Signature перерасти в более широкий финансовый кризис
Если верить вышеупомянутым выводам аналитиков — в системный кризис вряд ли. Есть высокий риск кризиса доверия, который может быстро приобрести цепной характер. Даже в надежных крупных банках под страхом неизвестного может начаться отток депозитов. Здесь уже потребуются решительные действия регуляторов и власти, которые должны продемонстрировать, что вложениям ничего не угрожает. И такие первые шаги уже сделаны, включая даже умиротворяющее выступление президента Байдена, а также обещания компенсировать 100% незастрахованных депозитов.
Не исключено, что также понадобятся более решительные действия, чтобы усмирить финансовые рынки. В последнее время инвесторы и так были расстроены из-за возможных разрушительных последствий сверхвысокого темпа повышения ставок центробанками. Тем более, что ФРС до сих пор твердо настроена и дальше повышать ставки. Только за понедельник ключевой индекс акций банковского сектора — KBW — потерял почти 11%, а акции десяти банков упали более чем на 20%.
Однако, если кризис будет распространяться, ФРС может даже принять решение снизить ставки, как она уже это неоднократно делала в сложных ситуациях. И рынки уже предчувствуют это: стремительно падают доходности казначейских облигаций, а все большее количество инвестиционных банков ожидают, что ФРС не станет повышать ставки на ближайшем заседании в марте. Следовательно, успокоить рынки вполне возможно, по крайней мере, на некоторое время. Ценой этому будет, к сожалению, еще более устойчивая инфляция и более высокая неопределенность.
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Отразилось ли закрытие американских банков на Украине
Ответ короткий — нет. Отток капиталов в «безопасные гавани» казначейских облигаций США, вопреки ожиданиям, особо не затронули долговые рынки развивающихся стран, и один из их ключевых индикаторов — индекс EMBI — даже подрос на прошлой неделе на незначительные 0,3%. Почти без изменений остались и котировки украинских еврооблигаций, которые находятся в диапазоне 17−24 центов за доллар.
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