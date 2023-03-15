Почему крах Silicon Valley Bank может помочь рынку акций, но ненадолго

На финансовых рынках произошло громкое событие: внезапно «лопнул» 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank , который специализировался на обслуживании стартапов. А вслед за SVB регуляторы закрыли его конкурента — нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Почему это произошло и какие могут быть последствия, «Минфину» рассказал глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

Ошибка менеджмента или системный сбой

Калифорнийский Silicon Valley Bank, шестнадцатый по размеру банк в США, по решению Федеральной корпорации по страхованию депозитов прекратил деятельность в прошлый четверг. Как следует из названия, банк специализировался на кредитном обслуживании компании сектора высоких технологий. Банк также активно привлекал от отрасли депозиты, которые составляли львиную долю его активов. Именно это и явилось одной из причин катастрофы.

В отличие от индивидуальных клиентов, американский корпоративный бизнес очень чувствителен к изменениям в ставках. И когда, с подачи ФРС, ставки на долговом рынке начали быстро расти, корпоративные клиенты SVB начали снимать с депозитов средства, пытаясь найти им более выгодное применение.

И здесь банк ждала еще одна проблема. Значительную часть денег от размещения депозитов SVB потратил на покупку долгосрочных казначейских облигаций. Подъем ставок ФРС привел к значительному снижению стоимости этих бумаг: попытки банка компенсировать отток депозитов за счет продажи «трежеров» привел к убыткам в $1,8 млрд. Отчаянная попытка продать акции тоже провалилась: отток депозитов превратился в паническое бегство, а акции банка упали на 60% в первый же день.

Вечером в воскресенье регуляторы сообщили о закрытии из-за похожей ситуации еще одного небольшого банка Signature в Нью-Йорке. Вполне ожидаемо рынки охватил страх, что за двумя банками последуют и другие. Впрочем, аналитики и наблюдатели отрасли, которые ринулись разбираться с ситуацией, почти единодушно констатировали: такая губительная структура баланса присуща очень немногим американским банкам.

Действительно, многие банки в стране в свое время инвестировали значительные суммы в казначейские облигации, что еще долго будет тяготить их прибыль, а в случае продажи — будет стоить им солидной доли капитала. Впрочем, в целом рост ставок для отрасли остается выгодным, потому что ведет к повышению оценки кредитных портфелей.

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Может ли падение SVB и Signature перерасти в более широкий финансовый кризис

Если верить вышеупомянутым выводам аналитиков — в системный кризис вряд ли. Есть высокий риск кризиса доверия, который может быстро приобрести цепной характер. Даже в надежных крупных банках под страхом неизвестного может начаться отток депозитов. Здесь уже потребуются решительные действия регуляторов и власти, которые должны продемонстрировать, что вложениям ничего не угрожает. И такие первые шаги уже сделаны, включая даже умиротворяющее выступление президента Байдена, а также обещания компенсировать 100% незастрахованных депозитов.

Не исключено, что также понадобятся более решительные действия, чтобы усмирить финансовые рынки. В последнее время инвесторы и так были расстроены из-за возможных разрушительных последствий сверхвысокого темпа повышения ставок центробанками. Тем более, что ФРС до сих пор твердо настроена и дальше повышать ставки. Только за понедельник ключевой индекс акций банковского сектора — KBW — потерял почти 11%, а акции десяти банков упали более чем на 20%.

Однако, если кризис будет распространяться, ФРС может даже принять решение снизить ставки, как она уже это неоднократно делала в сложных ситуациях. И рынки уже предчувствуют это: стремительно падают доходности казначейских облигаций, а все большее количество инвестиционных банков ожидают, что ФРС не станет повышать ставки на ближайшем заседании в марте. Следовательно, успокоить рынки вполне возможно, по крайней мере, на некоторое время. Ценой этому будет, к сожалению, еще более устойчивая инфляция и более высокая неопределенность.

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Отразилось ли закрытие американских банков на Украине

Ответ короткий — нет. Отток капиталов в «безопасные гавани» казначейских облигаций США, вопреки ожиданиям, особо не затронули долговые рынки развивающихся стран, и один из их ключевых индикаторов — индекс EMBI — даже подрос на прошлой неделе на незначительные 0,3%. Почти без изменений остались и котировки украинских еврооблигаций, которые находятся в диапазоне 17−24 центов за доллар.