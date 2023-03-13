Инвесторы бегут из акций Signature Bank и SVB: самые большие падения и взлеты прошлой недели

Эта биржевая неделя начинается активно — фьючерсы на ключевые индексы отыгрывают пятничное падение и торгуются в плюсе примерно на 2,5%. Деловой мир обсуждает закрытие банков в США — Silicon Valley Bank и Signature Bank, New York. 14 марта выйдут данные по инфляции в Штатах за февраль (Индекс потребительских цен, CPI). Макроэкономическая статистика на этой неделе особенно важна накануне мартовского заседания ФРС. Об итогах прошлой недели и главных событиях этой расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

Взлеты недели

VEON (NASDAQ:VEON) +2 156,4%

Нидерландская телеком-компания с небольшой капитализацией (менее $2 млрд) и низкой ценой на акции подскочила на невероятные 2,2 тыс. процентов.

Здесь интересно все. Во-первых, VEON — это бывший VimpelCom Ltd. Основную выручку до осени 2022 года она получала от российского Beeline, а затем приняла решение продать российский бизнес и стать международным телеком-игроком.

Рывку в росте акций компания не обязана ни своим показателям, ни отчетности, ни технологическим достижениям. Суть в том, что компания перезапускает свои ADR — депозитарные расписки — в соотношении 1:25 (1 старая на 25 новых). По сути, происходящее соответствует тому, что происходило бы с акциями при обратном дроблении акций.

Такое решение компания приняла, потому что ей необходимо увеличить цену своих акций для листинга. Акции компании ранее торговались ниже минимальной цены в $1, необходимой для листинга на Nasdaq. Сейчас акции торгуются по $16,16 за бумагу.

SFT (NASDAQ: SFT) +620,8%

Вторая интересная компания с маленькой капитализацией: Shift Technologies. Эта e-commerce платформа для б/у автомобилей за последний год переживала не лучшие времена: в целом, ее акции за этот период упали на 92%.

На прошлой неделе она объявила о проведении обратного сплита 1 к 10 своих обычных акций класса А, номинальной стоимостью 0,0001 дол. США за акцию («обыкновенные акции»). Простые акции Shift начали торговаться с поправкой на дробление с открытия рынка 8 марта.

Как и в случае с VEON, компания производит это обратное дробление для того, чтобы сохранить листинг на Nasdaq. Дело за малым — продержаться в цене $1 за акцию, по меньшей мере, 10 рабочих дней — до 3 апреля.

После обратного сплита номинальная стоимость обыкновенных акций остается неизменной. Выпускать дробные акции не будут, акционеры вместо получения подобных акций получат денежный эквивалент.

Uniper (FRA:UN01) +9,2%

Среди мировых компаний с капитализацией свыше $10 млрд на первое место по росту за неделю прорвался немецкий газовый гигант Uniper.

Компания понесла рекордные убытки в прошлом году из-за газовой войны и была национализирована. Ее акции за последний год упали на 92%, скорректированный до налогообложения убыток в 2022 году составил 10,9 млрд евро, скорректированный чистый убыток — 7,4 млрд евро.

Теперь компания рассчитывает сообщить о скорректированной прибыли до отчисления процентов и налогов в 2023 году «выше уровня предыдущего года». Скорректированная чистая прибыль также увеличивается.

Падения недели

SVB Financial Group (NYSE:SIVB) -62%

Базирующийся в Калифорнии Silicon Valley Bank, на фоне признания банкротом, активно снижался. Это второе в истории США крупнейшее банкротство после закрытия банка Washington Mutual (2008 год).

Silicon Valley Bank входил в число 16 крупнейших банков страны и специализировался на работе со стартапами. Банк объявил о планах привлечь до $1,75 млрд, после чего инвесторы начали активно снимать средства со счетов. В пятницу регуляторы наложили арест на активы SVB.

С начала года цена акций компании SVB Financial Group снизилась на 74%.

Signature Bank (NYSE:SBNYP) -27,4%

К уже закрытым американским банкам Silvergate Bank и SVB присоединился еще один — Signature Bank. Он закрылся буквально одним днем, что шокировало акционеров и управляющую компанию.

Signature Bank был похож на SVB — стартаперы, как клиенты, инвестиции в цифровые активы и сотрудничество с криптобиржами. Однако, Signature Bank был почти в два раза меньше. В 4 квартале депозиты Silvergate упали на 52%, а у Signature — на 14%. Решение о закрытии банка из Нью-Йорка приняли ФРС США, Минфин США и Федеральная Комиссия по страхованию вкладов из-за «системных рисков».

С начала года цена акций компании Signature Bank снизилась на 25%.

DocuSign Inc (NYSE:DOCU) -23%

Акции DocuSign резко упали на премаркете в пятницу: неожиданная отставка финансового директора Синтии Гейлор обеспокоила инвесторов. Гейлор идет без назначенного преемника менее, чем через два года работы, хотя компания обещала плавный переход. Эта новость добавила разочарования после тусклого отчета о 4-м квартале за прошлый год.

Прибыль и выручка немного превзошли ожидания: прибыль на акцию составила $0,65, вместо ожидаемых $0,52, а выручка на $20 млн превысила прогноз в $660 млн. Но прогноз компании на текущий квартал не поразил инвесторов. Акции DocuSign упали на 12,6% на премаркете, что также произошло из-за негативного отношения к «убыточным технологическим» компаниям, вызванного новостями от Silicon Valley Bank в четверг.

С начала года стоимость акций компании DocuSign Inc снизилась на 12%.

Главные события недели

13 марта — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Avient Corp (AVNT), Belden Inc (BDC).

Отчеты эмитентов: Dlocal Ltd (DLO), YY Inc (YY), Tod's SpA (TOD).

В США опубликуют индекс тенденций на рынке труда (фев).

14 марта — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Merck & Company Inc (MRK), Digital Realty Trust Inc (DLR), The Mosaic Company (MOS).

Отчеты эмитентов: Dlocal Ltd (DLO), YY Inc (YY), Tod's SpA (TOD).

В Британии выйдет число заявок на пособие по безработице (фев).

США опубликует индекс потребительских цен (фев).

В США выйдет индекс розничных продаж Redbook (г/г).

15 марта — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: ADT Inc (ADT), Everest Re Group Ltd (RE), LKQ Corporation (LKQ).

Отчеты эмитентов: Adobe Systems Incorporated (ADBE), PDD Holdings Inc DRC (PDD), Bayerische Motoren Werke AG Pref (BMWG_p).

Франция опубликует индекс потребительских цен (фев).

В еврозоне выйдут цифры по объему промышленного производства (янв).

США опубликует индекс цен производителей (PPI) (фев).

В США выйдет цифра по объему розничных продаж (фев).

16 марта — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Walmart Inc (WMT), Prologis Inc (PLD), Coca-Cola Co (KO).

Отчеты эмитентов: Fedex Corp. (FDX), Dollar Generall Corp. (DG), Jabil Inc (JBL).

США опубликует количество выданных разрешений на строительство (фев).

США озвучит индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март).

В еврозоне будет решение о процентной ставке (март).

17 марта — пятница