Налогообложение цифровых платформ: к чему готовиться продавцам и покупателям

Чем опасно новое налогообложение с цифровых платформ, кто за него заплатит и что вместо этого стоило сделать налоговикам, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

29 апреля правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы, которыми внедряется международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Данный законопроект предусматривает имплементацию в украинское законодательство директивы ЕС DAC7, действующую в Европейском Союзе с 1 января 2023 года.

Подробный анализ текста законопроекта раскрывает масштабную трансформацию системы налогообложения украинской цифровой экономики. Согласно документу, подотчетные операторы платформ (как резиденты, так и нерезиденты) обязуются собирать, проверять и передавать в налоговые органы информацию о доходах продавцов, осуществляющих деятельность через их платформы.

Законодательные изменения направлены на повышение прозрачности налоговой системы и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Основные положения:

установление льготной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% для пользователей цифровых платформ вместо 18%,

возложение обязанностей налогового агента на операторов платформ,

требование иметь специальный счет для осуществления отчетной деятельности.

Кто на самом деле заплатит за эти изменения

Следует упомянуть историю с так называемым «налогом Google», когда в июне 2021 года Украина ввела НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинским потребителям. Последствия были предсказуемы: большинство цифровых платформ просто перенесли этот налог на потребителей, повысив цены на свои услуги.

Netflix поднял стоимость подписки на 20%, Apple повысила цены в App Store, Google сделала то же самое для своих услуг. Фактически «налог Google» платят не международные корпорации, а обычные украинцы.

По этой же логике можно предположить, что внедрение новых налоговых механизмов для цифровых платформ приведет к аналогичному результату. Цифровые платформы переведут дополнительную налоговую нагрузку на своих пользователей через повышение комиссии за услуги, введение дополнительных сборов для продавцов или увеличение минимальной стоимости услуг.

Продавцы товаров и услуг, в свою очередь, компенсируют рост издержек повышением цен для конечного потребителя. Таким образом, «льготная» ставка в 5% + военный сбор превратится в дополнительное бремя для потребителей.

Скрытые детали

Законопроект содержит ряд положений, которые остаются без внимания публичных обсуждений, но будут оказывать существенное влияние на функционирование цифровых платформ и их пользователей.

Налоговым органам предоставляются беспрецедентные полномочия по доступу к банковской информации подотчетных продавцов. Государственная налоговая служба получит право запрашивать у банков подробную информацию об операциях по счетам подотчетных продавцов, в том числе сведения о зачислении средств на счета, назначении платежа, идентификационных данных и номерах счетов контрагентов.

За непредставление отчета о доходах подотчетных продавцов устанавливается штраф в размере 100 минимальных заработных плат. Учитывая постоянный рост минимальной заработной платы, эта сумма может стать критической для малых и средних операторов платформ.

Подотчетные операторы платформы обязаны хранить все документы, записи и данные о продавцах в течение 1825 дней (5 лет), что создает существенную административную нагрузку. Особенно это касается операторов, которые работают с большим количеством небольших продавцов или имеют ограниченные ресурсы для развития технической инфраструктуры.

Операторов платформ также обязывают прекращать деловые отношения с продавцами, которые не предоставляют необходимую информацию в течение 60 календарных дней. Это может привести к потере части продавцов, которые по разным причинам не могут или не желают предоставлять полную информацию о себе.

Кроме того, создание необходимой административной и ИТ-инфраструктуры, обеспечение конфиденциальности и защиты данных, как требуют международные стандарты, требует значительных ресурсов. В условиях военного положения и бюджетных ограничений возникает вопрос о приоритетности таких инвестиций.

Более того, из-за дополнительной административной нагрузки часть мелких продавцов может отказаться от использования цифровых платформ или вообще прекратить деятельность.

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Какие могут быть альтернативы

Вместо механического копирования европейского опыта Украине следовало бы разработать собственную модель налогообложения цифровых платформ, которая учитывает:

Прогрессивную шкалу налогообложения — по которой больше платят те, кто зарабатывает больше. К примеру, можно было бы установить нулевую ставку для доходов до определенного порога (например, 150 тыс. грн в год), 3% — для доходов до 500 тыс. грн. грн, и 5% для более высоких доходов.

Налоговые льготы для стартапов и новичков — специальные условия для тех, кто только начинает деятельность через цифровые платформы, что будет способствовать развитию цифровой экономики и созданию новых рабочих мест.

Поэтапное внедрение — сначала ввести добровольную регистрацию с налоговыми льготами, а затем переходить к обязательному режиму.

В условиях войны и экономического кризиса преждевременная имплементация европейских стандартов налогообложения без учета украинских реалий может стать дополнительным бременем для и без того истощенной экономики.

Возможно, целесообразнее было бы отложить такие изменения до лучших времен или хотя бы ввести длительный переходный период, позволяющий бизнесу и потребителям адаптироваться к новым требованиям. В то же время, стоит отметить, что при надлежащей имплементации и с учетом особенностей украинского рынка, система может стать катализатором формализации цифровой экономики и способствовать ее дальнейшему развитию.