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2 мая 2025, 13:30 Читати українською

Налогообложение цифровых платформ: к чему готовиться продавцам и покупателям

Чем опасно новое налогообложение с цифровых платформ, кто за него заплатит и что вместо этого стоило сделать налоговикам, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

29 квітня уряд схвалив проєкт змін до Податкового кодексу України та інших законів, якими впроваджується міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

29 апреля правительство одобрило проект изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы, которыми внедряется международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Данный законопроект предусматривает имплементацию в украинское законодательство директивы ЕС DAC7, действующую в Европейском Союзе с 1 января 2023 года.

Подробный анализ текста законопроекта раскрывает масштабную трансформацию системы налогообложения украинской цифровой экономики. Согласно документу, подотчетные операторы платформ (как резиденты, так и нерезиденты) обязуются собирать, проверять и передавать в налоговые органы информацию о доходах продавцов, осуществляющих деятельность через их платформы.

Законодательные изменения направлены на повышение прозрачности налоговой системы и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Основные положения:

  • установление льготной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% для пользователей цифровых платформ вместо 18%,
  • возложение обязанностей налогового агента на операторов платформ,
  • требование иметь специальный счет для осуществления отчетной деятельности.

Кто на самом деле заплатит за эти изменения

Следует упомянуть историю с так называемым «налогом Google», когда в июне 2021 года Украина ввела НДС для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинским потребителям. Последствия были предсказуемы: большинство цифровых платформ просто перенесли этот налог на потребителей, повысив цены на свои услуги.

Netflix поднял стоимость подписки на 20%, Apple повысила цены в App Store, Google сделала то же самое для своих услуг. Фактически «налог Google» платят не международные корпорации, а обычные украинцы.

По этой же логике можно предположить, что внедрение новых налоговых механизмов для цифровых платформ приведет к аналогичному результату. Цифровые платформы переведут дополнительную налоговую нагрузку на своих пользователей через повышение комиссии за услуги, введение дополнительных сборов для продавцов или увеличение минимальной стоимости услуг.

Продавцы товаров и услуг, в свою очередь, компенсируют рост издержек повышением цен для конечного потребителя. Таким образом, «льготная» ставка в 5% + военный сбор превратится в дополнительное бремя для потребителей.

Скрытые детали

Законопроект содержит ряд положений, которые остаются без внимания публичных обсуждений, но будут оказывать существенное влияние на функционирование цифровых платформ и их пользователей.

Налоговым органам предоставляются беспрецедентные полномочия по доступу к банковской информации подотчетных продавцов. Государственная налоговая служба получит право запрашивать у банков подробную информацию об операциях по счетам подотчетных продавцов, в том числе сведения о зачислении средств на счета, назначении платежа, идентификационных данных и номерах счетов контрагентов.

За непредставление отчета о доходах подотчетных продавцов устанавливается штраф в размере 100 минимальных заработных плат. Учитывая постоянный рост минимальной заработной платы, эта сумма может стать критической для малых и средних операторов платформ.

Подотчетные операторы платформы обязаны хранить все документы, записи и данные о продавцах в течение 1825 дней (5 лет), что создает существенную административную нагрузку. Особенно это касается операторов, которые работают с большим количеством небольших продавцов или имеют ограниченные ресурсы для развития технической инфраструктуры.

Операторов платформ также обязывают прекращать деловые отношения с продавцами, которые не предоставляют необходимую информацию в течение 60 календарных дней. Это может привести к потере части продавцов, которые по разным причинам не могут или не желают предоставлять полную информацию о себе.

Кроме того, создание необходимой административной и ИТ-инфраструктуры, обеспечение конфиденциальности и защиты данных, как требуют международные стандарты, требует значительных ресурсов. В условиях военного положения и бюджетных ограничений возникает вопрос о приоритетности таких инвестиций.

Более того, из-за дополнительной административной нагрузки часть мелких продавцов может отказаться от использования цифровых платформ или вообще прекратить деятельность.

Читайте также: Для продавцов на OLX, Prom и Rozetka введут налог. Кабмин принял законопроект

Какие могут быть альтернативы

Вместо механического копирования европейского опыта Украине следовало бы разработать собственную модель налогообложения цифровых платформ, которая учитывает:

Прогрессивную шкалу налогообложения — по которой больше платят те, кто зарабатывает больше. К примеру, можно было бы установить нулевую ставку для доходов до определенного порога (например, 150 тыс. грн в год), 3% — для доходов до 500 тыс. грн. грн, и 5% для более высоких доходов.

Налоговые льготы для стартапов и новичков — специальные условия для тех, кто только начинает деятельность через цифровые платформы, что будет способствовать развитию цифровой экономики и созданию новых рабочих мест.

Поэтапное внедрение — сначала ввести добровольную регистрацию с налоговыми льготами, а затем переходить к обязательному режиму.

В условиях войны и экономического кризиса преждевременная имплементация европейских стандартов налогообложения без учета украинских реалий может стать дополнительным бременем для и без того истощенной экономики.

Возможно, целесообразнее было бы отложить такие изменения до лучших времен или хотя бы ввести длительный переходный период, позволяющий бизнесу и потребителям адаптироваться к новым требованиям. В то же время, стоит отметить, что при надлежащей имплементации и с учетом особенностей украинского рынка, система может стать катализатором формализации цифровой экономики и способствовать ее дальнейшему развитию.

Автор:
Алексеенко Дмитрий
вице-президент ICC Ukraine Алексеенко Дмитрий
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Комментарии - 2

+
0
Kanarej
Kanarej
2 мая 2025, 16:36
#
«Возможно, целесообразнее» — кого интересует это целесообразнее? Хотят наполнить бюджет здесь и сейчас, а дальше — хоть трава не расти. Даже не взирая на то что помощь с запада с запасом перекрывает дефицит бюджета, и в реальности недостатка средств нет. Значит что? Значит будет больший ресурс, который можно распилить.
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0
Mini Mi
Mini Mi
2 мая 2025, 17:05
#
Та там вообще все шедеврально. Начиная с неясного механизма контроля и идентификации, продолжая перлами на тему сбора олх налога за аренду например и заканчивая распространением этого вообще на ВСЕ мировые площадки, а не только на наши. Что ответят мировые площадки на такие требования предсказать несложно.
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