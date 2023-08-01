«Минфин» купил облигацию. Какую, и почему выбрали именно ее

Американские облигации — один из самых популярных инвестиционных инструментов в мире, но малоизвестный в Украине. Формируя собственный инвестиционный портфель, «Минфин» решил разобраться в особенностях этого инструмента, его доходности и принципов изменения цены.

При подготовке серии публикаций о формировании инвестиционных портфелей на разные суммы, «Минфин» опрашивал экспертов по поводу вариантов распределения средств. Практически все специалисты, с которыми общалась редакция, предлагали ту или иную часть средств вложить в американские долговые бумаги. К примеру, сооснователь компании по управлению финансами SMART Алина Шух считает, что при инвестиции в $100 тыс., они должны занимать 50% портфеля, по мнению основателя социального проекта «Семейный Бюджет» Любомира Остапива — 40%, управляющего активами Михаила Пацана — 28%.

Поскольку редакция начала проект, направленный на формирование виртуального консервативного портфеля, мы решили рассмотреть этот инструмент и проверить, какие результаты продемонстрируют американские облигации на практике.

Что такое долговые облигации

Принцип действия американских долговых бумаг такой же, как и у привычных украинских ОВГЗ. Инвестор дает средства взаймы американскому правительству, а тот, в свою очередь, обязуется вернуть их в определенный срок и платить проценты за пользование деньгами.

В целом, США выпускает 5 видов таких ценных бумаг:

Казначейские векселя (Treasury Bills или T-Bills) — безкупонные облигации со сроком погашения от 4 до 52 недель.

Казначейские ноты (Treasury Notes или T-Notes) — купонные облигации с выплатами каждые 6 месяцев. Срок погашения — от 2 до 10 лет.

Казначейские бонды (Treasury Bonds или T-Bonds) — бумаги с погашением через 20 или 30 лет. Купонный доход также выплачивается каждые полгода.

Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) — бумаги с индексированным номиналом и фиксированным купоном. Защиту от инфляции обеспечивает привязка номинала к индексу потребительских цен CPI-U.

Floating Rate Notes (FRNs) — ноты с плавающим купоном, срок погашения — 2 года. Купон соответствует прибыльности 13-недельных векселей.

Когда речь идет об американских облигациях, то, как правило, подразумеваются казначейские ноты или бонды. Они являются более простыми и понятными инструментами для рядового инвестора. Если же на финансовых сайтах отмечается, что «доходность по американским облигациям выросла», то, скорее всего, речь идет о 10-летних бумагах, которые считаются эталонными, и в первую очередь ориентируются именно на них.

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Почему американские облигации считают надежными

Когда инвестор вкладывает средства в долг страны или компании, он, как правило, рискует, что заемщик объявит о неспособности вернуть средства. Однако, в случае США, как крупнейшей экономики мира, такие риски ниже.

Последний раз США не смогли рассчитаться по своим заимствованиям в 1812 году, когда английские войска сожгли Вашингтон и находившееся в городе казначейство. Несколько раз возникали и менее ощутимые проблемы с обслуживанием американских долгов. Так, в 1933 году, во время Великой депрессии, правительство отказалось делать выплаты золотом, хотя это предполагалось условиями ценных бумаг. Также в 1979 году Казначейство ненадолго прекратило выплату из-за технических проблем.

Таким образом, хотя у США были случаи, когда они не обслуживали свои долги, в новейшей истории ничего подобного не случалось. В теории, дефолт США может произойти в том случае, если государственный долг достигнет своего «потолка», а законодатели откажутся его повышать. В последние годы риск этого возникал несколько раз, но каждый раз после дебатов «потолок» увеличивался.

Риск, что в следующий раз «потолок» не повысят, считается минимальным, поскольку все понимают катастрофические последствия такого решения. По оценкам Moody's, удар по американской экономике будет соизмерим с Великой депрессией, даже в том случае, если правительство какое-то время не сможет обслуживать долги, а не полностью откажется их выплачивать.

Учитывая невысокую вероятность такого развития событий и длительную историю стабильных выплат, американские облигации принято называть безрисковыми. Специалисты считают, что для того, чтобы правительство США не вернуло средства по ним, необходимо, чтобы произошел полный коллапс власти и общества, например, из-за масштабной войны. Хотя в такой ситуации более надежных способов хранить сбережения все равно не будет.

Какие преимущества американских облигаций

Высокая надежность. Прежде всего, бонды воспринимаются, как инструмент гарантированной сохранности средств.

Выплата процентов. Их доходность известна инвестору в момент покупки. К примеру, сейчас «классические» десятилетние бумаги можно купить с доходностью 3,9% годовых.

Высокая ликвидность. Американские долговые бумаги считаются самыми ликвидными в мире, это значит, что, если вам потребуется их продать до срока погашения, вы без проблем найдете покупателя.

Возможность заработка на удорожании. Долговые облигации торгуются на вторичном рынке, и их цена может вырасти.

Какие недостатки американских облигаций

Низкая доходность. Как правило, выплаты по американским облигациям составляют лишь несколько процентов годовых, сейчас несколько больше — из-за высоких ставок ФРС. В то время, как средняя доходность американского фондового рынка за последние 10 лет достигает 10,4%.

Инфляция. Доходность американских долговых бумаг часто ниже инфляции. Это означает, что после погашения ценных бумаг и выплаты всех процентов покупательная способность полученных денег будет ниже, чем в момент приобретения облигаций.

Риск убытка из-за снижения цены. Поскольку облигации торгуются на вторичном рынке, их цена может не только вырасти, но и снизиться, что приведет к убыткам инвестора в случае их досрочной продажи.

Почему цена на облигации меняется

Вопрос колебания цены на ценные бумаги для новичков на рынке может оказаться непонятным, поэтому на нем следует остановиться отдельно.

Первое, что нужно понимать, — изменение цены важно только для тех, кто продает ценные бумаги на вторичном рынке, если их просто держать в своем портфеле — это никак не скажется на полученном доходе. К примеру, если инвестор купил годовые бумаги за $100 с доходностью 5%, по условиям погашения он получит $105. Если в это время на вторичном рынке такая бумага стоит $101 или $99, для него это не будет иметь никакого значения.

На цену облигаций на вторичном рынке, в первую очередь, влияет ставка ФРС, ведь исходя из нее, устанавливается ставка по новым выпускам ценных бумаг.

К примеру, инвестор купил уже упомянутую облигацию с погашением через год и доходностью 5%. В то же время, после этого начались выпуски таких бумаг уже с доходностью всего 1%. Другие инвесторы вынуждены купить либо новые облигации с низкой доходностью, либо попытаться выкупить вашу. В то же время, зная, что ваша доходность значительно выше рыночной, вы предлагаете им купить бумагу не за $100, а, например, за $103. Покупатель в момент погашения получит те же $105, но заработает лишь $2, что составит для него доходность 1,9% годовых. Поскольку, в качестве альтернативы, была доходность 1% — для него и этот заработок является неплохим.

Возможна и обратная ситуация. Как только вы приобрели эту ценную бумагу, ФРС начала выпускать новые с доходностью в 10%. Если вам понадобились деньги, вы пытаетесь продать облигацию на вторичном рынке, но заработать 5% на ней уже никто не хочет, потому что гораздо больше приносят новые. В итоге, вы вынуждены продавать облигацию за $96, в этом случае вы фиксируете $4 убытков, а покупатель в момент погашения заработает целых $9, что будет означать доходность 9,4% — близко к тому, что предлагает правительство.

Кроме ставок по новым облигациям, есть и другие факторы, которые влияют на вторичный рынок. К примеру, если происходит обвал фондового рынка, инвесторы бегут в облигации, что повышает их цену и снижает доходность. Миграция в обратном направлении может спровоцировать рост доходности — инвесторы готовы фиксировать убытки, пытаясь поскорее выйти в кеш и купить акции. Однако, ключевое значение имеет все же ставка ФРС, а другие факторы менее важны.

Как купить облигации

Покупка американских облигаций на вторичном рынке практически не отличается от покупки акций. Доступ к ним предоставляют те же брокеры, что и в целом на фондовом рынке.

Другой способ инвестировать в облигации — приобрести ориентирующийся на них ETF. Благодаря им инвестор вкладывает средства в множество разнообразных облигаций. При этом у ETF нет определенного срока погашения. Если вы покупаете акцию такого фонда, то он будет регулярно выплачивать проценты, а по желанию вы можете продать ее, когда вам будет удобно.

Многочисленные ETF предлагают разные виды облигаций. Например, как понятно из названия iShares 1−3 Year Treasury Bond ETF ориентируются на краткосрочные бумаги, а iShares 20+ Year Treasury Bond ET — на долгосрочные.

В свой консервативный инвестиционный портфель «Минфин» выбрал iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF. В него входят облигации со сроком на этот период, а доходность на данный момент составляет 3,9% годовых.

В этот же момент доходность семилетних облигаций составляла около 4%, а трехлетних — была несколько выше. Таким образом, покупая фонд вместо непосредственно облигаций, мы немного теряем в доходности, но получаем диверсифицированный портфель.

Также мы рассчитываем, что после того, как ФРС начнет снижать ключевую ставку, а доходность новых выпусков облигаций будет снижаться, цена фонда будет расти.

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Каковы результаты портфеля

В портфель мы добавили 1 акцию iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF по цене $96,6. С момента приобретения цена фонда несущественно снизилась на 0,93%. Это произошло после повышения ставки ФРС.

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Вместе с тем, другие активы в консервативном портфеле демонстрируют существенный рост. Акции технологического фонда Technology Select Sector SPDR Fund, который ориентируется преимущественно на Apple и Microsoft, выросли с момента приобретения на 7.43%, а нефтегазового гиганта Occidental Petroleum на фоне повышения цены на топливо — на 7.36%. Таким образом, общий рост всех активов в настоящее время составляет 5,3%.

Консервативный портфель «Минфина»