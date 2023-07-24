В NASDAQ-100 станет меньше Tesla и Microsoft: что будет с их акциями

24 июля состоится ребалансировка ключевого технологического индекса США и мира NASDAQ-100. Что это за процедура, почему она происходит и какие будут последствия для самого индекса, входящих в него компаний и миллионов инвесторов, — разбирался «Минфин».
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Что происходит
Индекс NASDAQ-100 отслеживает 100 самых крупных нефинансовых акций на фондовой бирже NASDAQ. Индекс состоит преимущественно из технологических акций, но в нем есть представители и других секторов.
С начала этого года индекс вырос на 44% и значительно опережает широкий индекс американского рынка S&P 500, который за тот же период прибавил лишь 18%.
Основная причина стремительного взлета NASDAQ-100 — акции техногигантов. К примеру, Microsoft с начала года прибавила почти 43%, Apple — 48%, а Tesla — фантастические 111%. Но именно это вызвало беспокойство у управляющих индекса — слишком большим стал вес нескольких компаний в нем, и поэтому соотношение компаний решили изменить.
Чтобы понять, что происходит, разберемся, как, собственно, функционирует NASDAQ-100. Этот индекс формируется на основе изменения рыночной капитализации входящих в него компаний. При этом чем больше компания, тем больший у нее вес. Например, если бы индекс состоял из 5 компаний, капитализация одной из которых оценивалась в $500 млн, а других — в $125 млн, вес первой составил бы 50%, а остальных — по 12,5%. Если же стоимость одной компании растет, а других — остается неизменной или падает, то и доля этой компании в индексе увеличивается.
Чрезмерный рост веса одной или нескольких компаний снижает диверсификацию индекса, он прекращает отражать объективную ситуацию на рынке, а обвал акций только одного индексного «тяжеловеса» может спровоцировать значительное проседание всего индекса.
Как правило, индекс ежегодно пересматривается в декабре с дополнительными возможностями ребалансировки ежеквартально. Однако, методология расчета предполагает при определенных обстоятельствах возможность специальной ребалансировки. С момента своего возникновения в 1985 году, он уже дважды проходил через ребалансировку — в 1998 и 2011 годах.
Эта процедура становится возможной, когда вес одной компании превышает 20% фонда. Именно так произошло в 2011 году с Apple, поэтому тогда снизили долю компании Джобса. Еще одним основанием для ребалансировки является ситуация, когда общий вес компаний, каждая из которых занимает более 4,5% веса в индексе, превышает 48% от NASDAQ-100.
Именно такая ситуация и возникла этим летом. Общий вес акций 7 крупнейших техногигантов уже превысил 55%. Речь идет о: Microsoft — 12,8%, Apple — 12,1%, Alphabet — 7,6%, NVIDIA — 7,3%, Amazon — 6,9%, Tesla — 4,5%, а также Meta Platforms — 4,4%.
Здесь интересно, что доля Microsoft превышает долю Apple, которая официально является крупнейшей компанией мира. Причина этого — в предварительной ребалансировке, когда была снижена доля производителя айфонов.
Как будет проходить ребалансировка
За неделю до ребалансировки NASDAQ уже обнародовал детали этой процедуры. Доли всех 7 самых больших гигантов будут существенно снижены. При этом перерасчет произойдет не одинаковый.
Больше всех пострадает NVIDIA, вес которой снизится сразу на 41%. Меньше всего снизится доля Apple — всего 5% от предыдущего веса компании. Благодаря этому Apple вернет заслуженное первенство в индексе. Общий вес 7 техногигантов снизится на 15,9 п.п. — до 43,7%.
Компании, вес которых уменьшится в NASDAQ-100 после ребалансировки
|Компания
|Какой была доля в индексе, %
|Какой станет доля в индексе, %
|На сколько изменилась доля %
|Microsoft Corp
|12,8
|9,8
|-23,4
|Apple Inc
|12,1
|11,5
|-5
|Alphabet Inc
|7,6
|5,7
|-25
|NVIDIA Corp
|7,3
|4,3
|-41,1
|Amazon.com Inc
|6,9
|5,3
|-23,2
|Tesla Inc
|4,5
|3,4
|-24,4
|Meta Platforms Inc
|4,4
|3,7
|-15,9
Доли в индексе, которые отнимут у техногигантов, будут распределены между другими компаниями. Когда NASDAQ еще не детализировал планы, эксперты предполагали, кто будет этими счастливцами. В частности, аналитики Wells Fargo среди основных претендентов на рост доли указали Starbucks (сеть кофеен) и Mondelez (продукты питания). Ожидалось, что это увеличит вес в индексе компаний, которые занимаются потребительскими товарами.
Но в выигрыше от перераспределения долей будут в основном другие технологические компании с меньшей капитализацией. Например, производитель полупроводников Broadcom будет иметь дополнительные 0,6 п.п. — в целом, его доля в индексе вырастет до 3%.
Компании, вес которых больше вырастет в NASDAQ-100 после ребалансировки
|Компания
|Какой была доля в индексе, %
|Какой станет доля в индексе, %
|На сколько изменилась доля %
|Broadcom Inc
|2,4
|3
|25
|PepsiCo
|1,7
|2,1
|23,5
|Costco
|1,6
|2
|25
|Adobe
|1,5
|1,9
|26,7
|Cisco Systems
|1,3
|1,7
|30,8
|Netflix
|1,3
|1,6
|23,1
|AMD
|1,2
|1,5
|25
Последствия ребалансировки
В первую очередь, ребалансировка NASDAQ-100 коснется инвесторов, которые покупают акции фондов, ориентирующихся на этот индекс. В частности, к нему привязан один из популярнейших в мире ETF Invesco QQQ Trust. В нем инвесторы держат более $200 млрд. Больше инвестируют только в ETF, ориентирующиеся на S&P 500.
Снижение веса в индексе компаний, которые обеспечивали основной рост в последние годы, может затормозить рост индекса. В то же время, он должен стать более стабильным, а проблемы отдельных компаний будут меньше влиять на него.
Риск падения возникает для компаний, доля которых уменьшается. Ребалансировка означает, что QQQ придется распродать их акции, чтобы продолжать копировать индекс. Неудивительно, что в первый день после появления этой новости акции техногигантов упали от 0,7 до 2,5%.
Но владельцы акций техногигантов уже оправились от удара, распродажи активов частными инвесторами не произошло и акции вернулись к росту. Через неделю после объявления сообщения Microsoft подорожал на 9%, Tesla — на 6,3%, Alphabet — на 4,7%, Apple — на 3,2%. Даже NVIDIA, вес которой уменьшится наиболее существенно, подорожала за это время на 12%, а капитализация производителя видеокарт обновила исторический максимум.
Инвесторов больше интересует революция искусственного интеллекта, потенциал продаж нового iPhone и другие новости, генерируемые техногигантами. В конце прошлой недели акции Tesla все же упали на 10%, однако, это связано с неоднозначным отчетом компании, а не с изменением индекса.
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Выиграть от ребалансировки могут инвесторы в компании, доли которых увеличиваются в индексе. Их, соответственно, ETF будут вынуждены докупать. Правда, пока особо заметного импульса они не почувствовали. К примеру, тот же Broadcom с момента объявления о ребалансировке подорожал на 2,4%, а PepsiCo — на 3,8%. Их рост происходил на фоне роста всего рынка.
О том, что сногсшибательных изменений на фондовом рынке ожидать не стоит, говорит и опыт предварительной ребалансировки, когда значительную часть своего веса в индексе потеряла Apple, но на цену ее акций это существенно не повлияло.
Возможна ли ребалансировка S&P 500
Индекс, имеющий большее значение для фондового рынка, чем NASDAQ-100, — это S&P 500, в который входит 500 крупнейших публичных компаний США. К нему привязаны несколько крупных ETF, в том числе и SPDR S&P 500, в который инвесторы вложили более 420 млрд долларов.
По правилам индекса, его ребалансировка возможна, если совокупный вес компаний с долей свыше 4,8% превысит 50% индекса.
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Сейчас более 4,8% в индексе занимают только 2 компании — Apple и Microsoft, на которые совокупно приходится около 14,5%. Таким образом, в ближайшее время ребалансировки S&P 500 ожидать не стоит.
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