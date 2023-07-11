«Минфин» добавил в свой консервативный портфель любимую компанию Баффета

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета продолжает наращивать свое участие в нефтяной компании Occidental Petroleum (OXY). В мае-июне фонд снова докупал ее акции и уже владеет 25-процентной долей. Нефтяные компании оставались любимцами фонда и в прошлом году. Скопировать стратегию «Оракула из Омахи» решил и «Минфин», и уже добавил акции OXY в свой консервативный портфель.

Баффет и Occidental Petroleum

Баффет не впервые обратил внимание на одну из старейших компаний США, которая занимается добычей углеводородов. Покупать их он начал в 2019 году, однако, с началом глобальной пандемии быстро лишился активов. Тогда он провел большую распродажу авиаперевозчиков, представителей энергетического сектора и некоторых других компаний, которые могли больше пострадать от карантина.

Повторно зашел в Occidental миллиардер весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Сначала компания миллиардера Berkshire Hathaway купила акций нефтегазового гиганта на $4,5 млрд, а затем неоднократно их докупала.

Сейчас, когда цены на энергоносители, кажется, уже взяты под контроль, Баффет не останавливается. В конце июня стало известно, что инвестор докупил акций еще на $122 млн — и свою долю в компании довел до 25%.

Общая стоимость акций Occidental у Баффета превышает $13,3 млрд, что делает эту компанию шестой по весу в портфеле Berkshire.

Не исключено, что Berkshire Hathaway продолжит увеличивать свою долю в OXY. Еще в августе прошлого года инвесткомпания получила разрешение Федеральной комиссии по регулированию энергетики на покупку до 50% компании.

В то же время, полностью выкупать Occidental Баффет, похоже, не планирует. На ежегодном собрании акционеров Berkshire в мае Баффет сказал: «Есть предположение, что мы покупаем контроль над компанией, но мы не собираемся покупать его. В этом случае, мы бы не знали, что с ним делать».

Почему нефтегаз

Весной прошлого года, когда цены на нефть и газ обновляли нескольколетние рекорды, интерес к сектору можно было понять. В то же время, сейчас цены на энергоносители, кажется, удалось усмирить. Стоимость газа на европейском хабе TTF примерно в десять раз ниже, чем на пиках в августе прошлого года. В США с пиков газ подешевел примерно в 4 раза. Цена на нефть с максимумов снизилась на $40−50.

На этом фоне ускоряется «зеленая» революция. Все прогнозы по энергетическому сектору указывают на рост доли солнечной и ветровой энергии в общем потреблении, а с 30-х годов начнется массовый запрет продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на это, нефть и газ еще рано списывать со счетов. Согласно отчету McKinsey, внутренний спрос в США на газ начнет снижаться не раньше 2035 года, когда это позволит общий вес потребления возобновляемых источников энергии и водорода.

Также, по расчетам аналитиков BP, мировой спрос на природный газ будет расти до 2030 года — примерно на 2% ежегодно. Будет увеличится в этот период и мировое потребление нефти — примерно на 0,8% в год. В первую очередь, благодаря большим потребностям Китая, Индии и Ближнего Востока.

«Зеленая» революция не исключает использования нефти и газа. По оценкам ВР, доля ископаемого топлива в общем потреблении в 2050 году составит, при разных сценариях, от 20% до 55%.

Также следует учитывать, что нынешнее падение цен на энергоресурсы, в значительной степени, связано с особо теплой зимой в Европе, чего нельзя гарантировать в последующие годы. Кроме этого, ОПЕК+ уже продемонстрировала готовность сокращать добычу, чтобы удержать цены на нынешнем уровне.

Очередной рост цены на нефть произошел в конце прошлой недели, когда фьючерсы на нефть Brent прибавили 4%. Это произошло на фоне падения нефтедобычи со стороны ОПЕК+ и сокращения запасов в США.

Что известно об Occidental Petroleum

Это одна из крупнейших американских энергетических компаний, которая входит в список S&P 500, ее капитализация составляет почти $52 млрд. Компания занимается добычей нефти и газа. Общие запасы обоих ресурсов на ее месторождениях оцениваются в 3,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Чуть больше половины этих запасов приходится на нефть, а 49% — природный газ.

Компания занимается добычей в США, ряде стран Ближнего Востока (Оман, ОАЭ, Катар и Алжир) и в Колумбии. В то же время, основные ее интересы все же сосредоточены в Америке, на которую приходится около 80% добычи.

Кроме того, OXY занимается химической промышленностью, ее заводы сосредоточены в США, Чили и Канаде. Также ей принадлежат тепловые и солнечные электростанции, хотя это не основное направление деятельности и ощутимого влияния на показатели компании у них нет.

В прошлом году компания получила $13,3 млрд чистой прибыли. Правда, достигнув пика, заработки начали стремительно снижаться. Уже в 4 квартале прошлого года прибыль составила менее $2 млрд. В первом квартале этого года сократилась до $1,3 млрд, что на 74% хуже, чем за аналогичный период предыдущего года.

В то же время, ухудшение финансовых результатов — это результат не фундаментальных проблем в компании, а лишь колебаний цен на энергоресурсы.

В Berkshire Hathaway не скрывают, что инвестиции в OXY в значительной степени связаны с доверием к генеральному директору компании Вики Холлуб. Баффет назвал ее «чрезвычайно компетентной» и ряд других аналитиков Уолл-стрит разделяют эту позицию.

Холлуб возглавила компанию в 2016 году и именно с ее политикой связывают поиск новых направлений работы в дополнение к традиционным. В частности, она заявила о планах извлекать литий из сырья, которое компания уже использует для своих химических производств и нефтеперерабатывающих операций. Кроме того, Occidental планирует выйти на рынок ядерной энергетики.

Развивает OXY и нестандартные решения в области «зеленых» технологий. Инновационный проект компании — установка по улавливанию и секвестрации углерода, которая уже заработала в США. «С помощью крупных промышленных вентиляторов мы фактически извлекаем воздух из атмосферы, пропускаем его через башню и используем жидкость, которая извлекает CO2 и возвращает оставшийся воздух обратно в атмосферу», — рассказывает о проекте Холлуб. Сейчас, по ее словам, главная проблема — наладить промышленное использование полученного углерода, чтобы проект по очистке атмосферы финансировал сам себя.

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Еще один важный фактор для Баффета — любовь компании к дивидендам и выкупу акций. В этом году на байбек планируется потратить до $3 млрд, а дивиденды в начале этого года выросли на 38% и составляют 1,23%. Баффета, как ключевого акционера Apple, часто называют инициатором активного выкупа компанией своих акций. Поэтому не исключено, что в OXY он будет использовать влияние для усиления этого процесса.

На фоне снижения цен на энергоносители акции Occidental с начала года потеряли чуть больше 6% от своей цены, что, с нашей точки зрения, можно считать удачным моментом для приобретения. Тем более, консенсус-прогноз аналитиков предусматривает их подорожание за год на 19%.

Сколько купили и какие результаты

Редакция добавила в свой виртуальный портфель две акции Occidental Petroleum по цене одной бумаги $58,8. С прошлой недели, когда было принято решение, цена акций несущественно снизилась — на 0,17%.

Стоимость же приобретенного ранее фонда Technology Select Sector SPDR Fund выросла на 3,4%.

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Пишите в комментариях, акции каких компаний вы хотели бы добавить в консервативный портфель, и редакция будет рассматривать предложения.