Недвижимость или доллар под матрасом: выбираем, как лучше хранить сбережения

На прошлой неделе состоялся второй четвертьфинал Чемпионата, в котором сошлись золото и криптовалюта. Бесспорную победу одержал благородный металл, за который на сайте проголосовали 68% наших читателей, а в Telegram — 72%. Соответственно, крипта набрала всего 32% и 28% голосов.

В полуфинале золото встретится с победителем предыдущей пары — акциями американского фондового рынка. Именно эти активы определят первого финалиста.

Сейчас же мы выбираем третьего полуфиналиста. Здесь сходятся два популярных среди украинцев варианта сохранения средств — недвижимость и наличная валюта. Читайте, в чем преимущества каждого актива, и голосуйте, ведь победителя будете определять именно вы.

Турнирная таблица Чемпионата инвестиций

Недвижимость

Сторонники этого актива иногда называют недвижимость «настоящей» инвестицией. Мол, это не несколько цифр на банковском счету, которые владелец не может контролировать, а настоящая вещь — фундамент, стены, крыша. К такой инвестиции можно прикоснуться и убедиться, что она действительно существует.

«Недвижимость — это инвестиционная классика. Понятный и желаемый для многих актив. Он прогнозируемый и не такой волатильный, как большинство альтернатив. Особенно сейчас, в период турбулентности, когда одно заявление президента США может за сутки обрушить рынки», — отмечает коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук.

Недвижимость обеспечивает два варианта прибыли. Во-первых, растет ее стоимость. Это глобальный тренд, например, по оценкам Global Residential Cities Index, годовой рост стоимости недвижимости в мире составляет 2,3%. В Украине эти темпы даже выше: так, по данным Минфина, общий индекс цен на жилье в этом году вырос на 8%.

Второй источник дохода от недвижимости — ее сдача в аренду, обеспечивающая стабильную пассивную прибыль. К примеру, по оценкам ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 18 тыс. грн в месяц. К тому же, в отличие от большинства инвестиционных активов, недвижимостью можно самостоятельно пользоваться — жить в ней, ожидая, пока цена будет расти.

Благодаря высокой доходности недвижимость считается надежной защитой от обесценивания сбережений. В отличие от нее, отмечает Виктор Бойчук, традиционная валюта «на черный день» — американский доллар — подвергается инфляции. Ее уровень за последние 25 лет достиг 87,6%. «Конечно, этот показатель существенно ниже уровня инфляции гривны. И это создает иллюзорное представление о прочности американской валюты. Но ни доллар, ни евро не являются предохранителем от инфляционных процессов, поэтому хранение денег в наличных деньгах неизбежно приведет к потере части их стоимости», — отмечает он.

Больше всего инвесторов в недвижимость беспокоит возможное снижение ее цены. К этому может привести сложная военная ситуация, экономический спад, выезд населения за границу. В то же время, по мнению Виктора Бойчука, сейчас складывается тенденция для дальнейшего удорожания жилья. Этому способствует существенный рост себестоимости строительства — с начала полномасштабного вторжения на 30−40%. Кроме того, уменьшается объем нового предложения. Особенно это заметно в Киеве, где девелоперы лишь изредка закладывают новые объекты.

В то же время покупатели становятся более требовательными при выборе жилья и предпочитают эффективные решения, отвечающие вызовам времени. А именно автономность, наличие помещений, которые могут служить укрытием, отмечает коммерческий директор S1 REIT. Как следствие, застройщики не оптимизируют проекты, чтобы удешевить их.

Один из вариантов инвестиций в недвижимость — вложение средств в REIT-фонды. Такие фонды аккумулируют инвестиции клиентов и вкладывают их в строительство недвижимости или покупку уже готовых объектов. Стоимость акций таких фондов растет вместе с подорожанием недвижимости, кроме этого, они выплачивают дивиденды благодаря аренде своих объектов.

В качестве примера, можно рассмотреть инвестиционный инструмент девелопера Standard One — S1 REIT. В настоящее время доступны для инвестирования два фонда: S1 ВДНХ с запланированной прибылью 8,2%* годовых в валюте, и S1 Obolon, где запланирована прибыль 10%. На практике цифры могут быть даже выше: так, за период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года фактическая доходность фонда S1 ВДНХ составила 10,4% годовых в долларе. Порог входа в эти фонды значительно ниже, чем покупка собственной квартиры, и составляет от $3 тыс. Еще одно преимущество фондов, по сравнению с традиционной покупкой квартиры, — высокая ликвидность, выйти из инвестиции можно всего за несколько часов. К тому же REIT-инвестиции не требуют самостоятельного управления недвижимостью, уплаты налогов или другой операционной деятельности — всем будет заниматься фонд.

Наличная валюта

Сколько именно наличной валюты на руках у украинцев — точно не знает никто. По оценкам экономического эксперта Ивана Угляницы, речь может идти об ориентировочной сумме от $4 до $6,5 млрд. Финансовый аналитик Виталий Шапран считает, что у населения может быть $10−20 млрд.

Причин любви украинцев к валюте под матрасом несколько. В первую очередь это опыт нескольких значительных девальваций гривны. В момент введения в обращение в 1996 году ее курс по отношению к доллару составил 1,8, против нынешних 41,76 грн/$. То есть национальная валюта обесценилась примерно в 23 раза.

Кроме этого, многие наши соотечественники не доверяют банковской системе. Осталось такое недоверие еще со времен заморозки вкладов Ощадбанка СССР и закрепилось после банкротства таких крупных банков, как Украина (начало 2000-х), Терра (2015), Дельта (2015) и т. д. Поэтому многие украинцы хотят все время держать свои сбережения под рукой.

Преимущество наличной валюты — в ее самой высокой ликвидности, по сравнению с другими активами. Обменять ее можно в любом банке или обменнике, а во многих случаях нею можно и рассчитываться. Кроме того, ее легко перевозить или спрятать.

Часто держат средства в наличных деньгах не только обычные украинцы, но и чиновники. Например, в сбережениях министра обороны Дениса Шмыгаля на нее приходится 95% всех сбережений, а у министра финансов Сергея Марченко — 33%.

Главный недостаток наличной валюты состоит в том, что она так же обесценивается из-за инфляции. Если сравнивать с 1996 г., то средняя годовая инфляция в США составила 2,53%. Как следствие, покупательная способность доллара с тех пор снизилась более чем в два раза.

Другая проблема наличных денег в том, что ее могут украсть, также частые случаи повреждения денег из-за неправильного хранения. Нередко владельцы теряют свои сбережения или выбрасывают их со старыми вещами.

Теперь, когда мы разобрали особенности обоих активов, определяйте, какой из них вам больше нравится.

* Инвестиции в фонды «С1 ВДНХ/Оболонь» защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Планируемая прибыль не гарантируется. Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.