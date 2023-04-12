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12 апреля 2023, 9:53 Читати українською

Tesla снова снижает цены на авто: что ждать ее акционерам

Tesla пытается выиграть борьбу за потребителя: на фоне обострившейся конкуренции компания снизила цены на свои авто для американских покупателей. Как это отразится на стоимости компании Илона Маска и ее акциях, рассказал финансовый аналитик Паркев Татевосян. «Минфин» публикует перевод.

Tesla снова снизила цены на свои автомобили в США, таким образом производитель электромобилей пытается стимулировать спрос на фоне обострившейся конкуренции.

На сколько подешевели машины

Tesla снизила цены на свои автомобили Model S и Model X на $5 тыс. по каждой модели до $84,99 тыс. и $94,99 тыс. за базовую модель соответственно. Компания также снизила цены на седан Model 3 и некоторые кроссоверы Model Y.

В первом квартале Tesla поставила рекордные 422,9 тыс. автомобилей клиентам по всему миру, что на 36% больше, чем годом ранее. На долю электрокаров Model S и Model X пришлось 10,7 тыс. из этих поставок, хотя компания заявила, что за указанный период она произвела более 19 тыс. этих двух моделей вместе взятых.

Конкуренты Tesla также снизили цены. К примеру, компания Ford Motor в январе снизила стоимость своего Mustang Mach-E EV. По словам руководства, в текущем году автопроизводитель потеряет около $3 млрд на бизнесе по созданию электрокаров.

Тем временем акции Tesla (TSLA) продолжают нисходящий тренд. За последнюю торговую сессию на прошлой неделе бумаги компании потеряли 0,25%, в целом за неделю снизившись более чем на 6%.

Напомним, что в прошлом месяце Tesla снизила цены на седан класса люкс Model S и внедорожник Model X. В январе компания также сократила цены на весь модельный ряд, в том числе на два своих самых продаваемых автомобиля. По словам генерального директора Илона Маска, корректировка цен подогрела интерес покупателей. Tesla обнаружила, что «даже небольшие изменения в цене оказывают значительное влияние на спрос», — заявил Маск в начале текущего года.

Как это повлияет на компанию

«Еще в прошлом году, отвечая на вопрос о потенциальных проблемах со спросом, руководство Tesla говорило, что никаких проблем нет и не будет. Но реальность показывает нам, что на самом деле Tesla сталкивается с трудностями в отношении спроса — в ином случае компания не пошла бы на очередное снижение цен», — прокомментировал ситуацию Паркев Татевосян.

По словам эксперта, маржа валовой прибыли Tesla, вероятно, снизится более значительно, чем ожидалось ранее.

Читайте также: Tesla хочет производить 20 млн электрокаров в год. Маск поделился планами на будущее

Он считает, что если в 2023 году мы ожидали, что маржа валовой прибыли будет где-то, скажем, в диапазоне от 18%-22%, то теперь мы можем снизить эту оценку, скажем, до 18%-20%. Происходящее также означает, что инвесторам стоит приготовиться увидеть волну снижения цен среди других автопроизводителей. Хотя конкуренты Tesla могут терять деньги, это не означает, что они не пойдут на снижение цен. Если Telsa хочет развязать ценовую войну, то другие компании не останутся в стороне. Маржа валовой прибыли, скорее всего, снизится по всей отрасли производителей электрокаров. При этом пока что непонятно, приведет ли массовое снижение цен к увеличению спроса со стороны потребителей.

Комментировать

Комментарии - 7

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Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 10:22
#
що чекати на її


це якою мовою?
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0
Moonlighter
Moonlighter
12 апреля 2023, 10:27
#
Автоперевод.
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0
Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 10:37
#
Ну то російськомовність редакції вчергове підтвердилась.

Не дивно що вони вже пів року не можуть полагодити примусове перемикання на російську.
+
0
bonv
bonv
12 апреля 2023, 11:01
#
На б/у щось ціни не падають.
+
0
Три літри
Три літри
12 апреля 2023, 11:08
#
Це вже не Маск продає, а місцеві продавати в яких ціни х2 від реальних.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
12 апреля 2023, 11:20
#
В смысле не падают?) За 30к можно купить теслу 2019−2021 года. Еще несколько лет назад за такие деньги был низ рынка tesla в Украине.
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0
bonv
bonv
12 апреля 2023, 11:02
#
Маск-зашквар.
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