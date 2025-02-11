Лучше биткоина и S&P 500: что происходит с акциями украинских компаний на мировых рынках

Акции украинских компаний начали взлет в конце прошлой недели и продолжают радовать инвесторов в начале этой. Некоторые ценные бумаги по доходности оставили далеко позади не только американские компании, но и криптовалюты. Почему это происходит и стоит ли заходить в такую инвестицию, разбирался «Минфин».

Украинская сенсация

На прошлой неделе акции отечественных компаний шокировали инвесторов и попали в заголовки всех деловых польских медиа — ведь на бирже именно этой страны они в основном и торгуются.

Самый стремительный рост украинские компании продемонстрировали в четверг, 6 февраля. Тогда за одну торговую сессию акции аграрных компаний KSG Agro и Milkiland взлетели, соответственно, на 22% и 21%, Agroton — на 17%, а лидером стала компания Coal Energy, которая лишь за день подорожала на 33%.

Не снижают украинские компании обороты и на этой неделе. В понедельник KSG Agro прибавила еще почти 19%, Milkiland — почти 20%, а Coal Energy снова продемонстрировал невероятные 27%.

Положительные показатели демонстрирует и индекс WIG Ukraine, в который входят украинские компании, которые торгуются в Варшаве: с начала года он вырос на 34,8%. Для сравнения: главный индекс польской биржи WIG 20, который включает крупнейшие компании страны, за этот же период прибавил 12,5%, а американский S&P 500 — скромные 3,3%. Даже биткоин за это время вырос всего на 3,9%.

Опережает украинский индекс иностранных конкурентов и в более долгосрочной перспективе. Если за последний год S&P 500 вырос на 20,7%, а WIG 20 — на 6,9%, то WIG Ukraine — на потрясающие 87,2%.

Компания (индекс) Изменение цены с конца февраля 2022 г., % Изменение цены за год, % Изменение цены с начала года, % Astarta 157,4 69,4 20,9 KSG Agro 107 130,6 61,5 Coal Energy 67,3 75,2 130 Агротон 43,5 125,9 65 S&P 500 38,3 20,7 3,3 WIG Ukraine 31,4 87,2 34,8 IMC 31,1 134 44,8 MHP 30,5 60,6 9,6 WIG 20 27,3 6,9 12,5 Kernel Holding -41,9 76,6 35,6

Такие показатели можно объяснить сочетанием нескольких факторов. Однако некоторые из них говорят совсем не в пользу отечественных компаний.

Низкая сравнительная база

Говоря об успехах акций украинских компаний, первое, что следует помнить, — это их существенное падение накануне полномасштабного российского вторжения и в первые дни войны. Поэтому очень часто они отыгрывают лишь часть падения.

В качестве примера, рассмотрим абсолютного лидера по росту с начала полномасштабного вторжения — Astarta Holding, акции которой выросли с тех пор на 157,4%. Это одна из самых успешных отечественных компаний, ежегодно производящая до 500 тыс. тонн сахара, а также у нее значительная доля рынка сои и молока.

Согласно отчету компании за 9 месяцев прошлого года, она демонстрирует рост почти по всем направлениям своей деятельности, а ее чистая прибыль превышает 75 млн евро (год назад было 56 млн евро). Однако акции все еще торгуются ниже, чем осенью 2021 года — до того, как инвесторы увидели риски полномасштабного вторжения.

Ожидание завершения войны

Резкий рост цены акций на прошлой неделе произошел на фоне нескольких заявлений по поводу возможного завершения горячей фазы войны в Украине. В частности, Bloomberg сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет представлен план Трампа по завершению боевых действий.

Правда, вскоре представитель президента США по российско-украинской войне Кит Келлог сообщил, что это не соответствует действительности. Но американская администрация действительно активизировалась в поиске вариантов завершения войны, становится очевидным: об этом свидетельствует сразу несколько заявлений о возможности переговоров. О готовности заявили Владимир Зеленский и представители российских властей.

В Украине могут более скептически относиться к шансам завершения войны за «две-три недели», а вот европейские и польские инвесторы больше склонны верить в это.

«Конец войны не за горами, и это единственная безрисковая возможность заработать солидные деньги на Astarta. Советую купить, закопать и только, когда закончится война, смотреть. Не поддавайтесь искушению продать, потому что второй такой возможности не будет», — написал на польском финансовом форуме один из местных пользователей.

Профессионалы также обращают внимание на перспективы завершения войны. «Финансовые рынки часто играют на событиях, еще не определенных. Особенно это заметно в контексте ситуации в Украине. Если там действительно настанет мир, а за ним последуют инвестиции и реконструкция, это будет очень хорошая новость для всей Европы», — отмечает главный валютный аналитик Брокерского дома Bank Ochrony Środowiska Марек Рогальский.

Взлет польского рынка

Польский фондовый рынок традиционно демонстрирует не столь высокие показатели, как ключевые площадки мира. Дело в том, что, несмотря на положительную динамику экономики, местные жители предпочитают инвестиции в недвижимость, а не в акции. Однако в этом году рынок получил положительный импульс, и чуть больше чем за месяц индекс WIG 20 вырос на 12,5% — почти в 4 раза опережая динамику S&P 500.

Причиной послужила презентация новой программы экономического развития страны. В соответствии с ней, предполагаются инвестиции в науку и исследования, трансформацию энергии, развитие современных технологий, модернизацию транспортной инфраструктуры, укрепление рынка капитала и поддержку предпринимателей.

Также оптимизм местным компаниям добавляет возможное завершение войны в Украине. Как отмечает заместитель директора департамента анализа XTB Михал Стайняк, окончание войны может начать новую волну поступления иностранных средств в Польшу.

Рост польского рынка обеспечивает дополнительный импульс и украинским компаниям, торгующимся в стране.

Низкая ликвидность

Кроме положительных факторов, следует учитывать также, что у акций украинских компаний часто низкая ликвидность, а также относительно невысокая капитализация. Как отмечает руководитель развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко, такая ситуация может приводить к безосновательной волатильности. Следует провести на рынке несколько значительных сделок, как акции компании продемонстрируют существенные изменения.

К примеру, капитализация рекордсмена последних дней Coal Energy составляет лишь около 83 млн злотых, а это чуть более $20 млн.

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Риски инвестиций

Среди украинских компаний, акции которых стремительно росли в последние дни, самыми рискованными выглядят инвестиции в Coal Energy. Она специализируется на добыче угля, а ее мощности сосредоточены в Донецкой области.

Некоторые активы, находившиеся на неподконтрольной Украине территории, компания продала в 2020 и 2021 гг. Среди двух шахт, оставшихся в собственности Coal Energy, одна находится в Торецке, где ведутся тяжелые бои, а россияне заявляют, что захватили город несколько дней назад.

Кроме этого, в 2022 и 2023 годах компания в каждом квартале фиксировала убытки. Найти же более свежие ее финансовые показатели редакции не удалось.

На фоне невероятного взлета акций Coal Energy на польских финансовых форумах некоторые участники обращают внимание на инициативу президента США Дональда Трампа по добыче редкоземельных металлов в Украине. Мол, компания может от этого выиграть. Однако другие предостерегают от таких суждений. «Как вы могли поверить, что предприятие, которое находится на грани банкротства, имеет отношение к сырью», — отмечает один из них.

О рискованности инвестиций говорит и недавняя история компании. Ее акции в сентябре 2022 года подорожали в более чем два раза. Тогда это можно было объяснить успехами украинской армии. Однако в то же время был изменен юридический адрес компании, что наводило на мысль о выкупе акций заинтересованной стороной. В конце концов ценные бумаги вскоре так же стремительно упали в цене, как и росли накануне.

Еще один фактор, который может насторожить потенциальных инвесторов, — ситуация вокруг одного из ключевых агрохолдингов страны — Kernel. Это мировой лидер по продаже подсолнечного масла, у которого также значительная доля на рынке зерновых и который владеет крупнейшим земельным банком в Украине.

В 2023 году Kernel заявил о планах провести делистинг, то есть покинуть биржу, и предложил миноритариям выкупить их долю акций. Однако некоторые решили, что цена несправедливая и отказались продавать свои бумаги. После этого холдинг размыл их долю, проведя допэмиссию ценных бумаг.

В настоящее время решения компании обжалуются в судах. Поэтому акции Kernel, хоть и выросли с начала года, все же стоят почти на 42% дешевле, чем в первые дни полномасштабной войны. На их стоимость влияют не столько финансовые показатели компании, как вероятность победы миноритариев в суде и готовность докупить ценные бумаги, надеясь на положительный результат.

В Польше многих возмутила попытка Kernel вывести компанию с рынка, не заплатив акционерам справедливую, по их мнению, цену. Это отразилось на репутации и других украинских компаний, а многие инвесторы пытаются держаться от них подальше, даже несмотря на потенциал роста.

Так стоит ли покупать

Акции украинских компаний следует рассматривать, как высокорискованные активы. Они очень чувствительно реагируют на ситуацию на мировых рынках, неоднократно стремительно падали в цене и обычно находятся вдали от своих исторических максимумов. Также низкая ликвидность делает их удобным инвентарем для рыночных манипуляций.

В то же время оптимизм по завершению войны, улучшение условий экспорта украинской агропродукции и общий рост сельскохозяйственного сектора создают основу для дальнейшего роста.

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В этих условиях такие акции можно рассматривать, как часть портфеля, но с высоким риском, и выделять на них незначительную часть сбережений.