Европа рулит: европейский STOXX 600 превзошел аналог Уолл-стрит, надолго ли

Тарифная политика Трампа продолжает будоражить рынки. Основные индексы американского фондового рынка завершили прошлую неделю в минусе. Не спасли ситуацию даже хорошие данные, которые демонстрируют американские компании в своих отчетах.

На фоне царящей неопределенности обновляет исторические максимумы золото. Поскольку инвесторы активно уходят в активы-убежища.

Биржевая цена унции золота впервые в истории превысила отметку в $2 900 после заявления американского президента Дональда Трампа о планах ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали в США. Об этом 10 февраля пишет издание The Guardian.

«Золото теперь достигло нового исторического максимума в $2 900 за унцию, закрепив свой предыдущий рост и породив предположения, что вскоре оно может достичь отметки в $3 000», — говорится в материале.

Несмотря на все потрясения, европейские фондовые индексы успешно начали год. За первые шесть недель 2025 года общеевропейский индекс STOXX 600 продемонстрировал лучшие показатели с 2015 года, по сравнению с его аналогами с Уолл-стрит.

Однако член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне предупредил, что торговая война администрации США с Китаем может оказать пагубное влияние на еврозону, состоящую из 20 стран.

Этому способствовали низкие оценки, рост прибыли компаний, надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, а также возможное смягчение фискальной политики Германией, пишет Investing.com.

Взлеты и падения на американском фондовом рынке

Тем не менее и на американском фондовом рынке на прошлой неделе были свои победители.

Акции компаний, которые показали самый высокий рост/падение

Акции Palantir Technologies Inc. (PLTR) взлетели после сильного отчета за четвертый квартал, который «с легкостью» превзошел ожидания Уолл-стрит, пишет MarketWatch. В текущем квартале Palantir ожидает выручку в диапазоне от $858 до $862 млн, что на треть выше показателей 2024 года. Для сравнения: оценки Уолл-стрит составляли $799 млн.

Глава Palantir Алекс Карп заявил, что квартальные результаты «демонстрируют усиливающееся положение [компании] в центре революции искусственного интеллекта», поскольку ее «прогнозы о превращении крупных языковых моделей в массовый продукт перешли из теории в реальность».

Сильный отчет заставил Morgan Stanley наконец признать, что акции Palantir Technologies не стоит продавать, однако банк пока не готов назвать их привлекательными для покупки, написал MarketWatch.

«Нас удивила сила прогноза на 2025 год, несмотря на высокие показатели в прошлом году, с которыми будет сложно сравниться, особенно в государственном сегменте, — сообщил Morgan Stanley. — Руководство [Palantir] подчеркнуло, что ожидает еще одного успешного года в сотрудничестве с госсектором и, вероятно, станет бенефициаром продолжающихся инициатив по повышению эффективности работы государственных учреждений».

Один из немногих оптимистов относительно Palantir — Дэн Айвз из Wedbush — после публикации отчета подтвердил рейтинг «outperform», эквивалентный рекомендации покупать бумаги компании, и повысил их целевую цену с $90 до $120, передает Investing.com. Это предполагает рост котировок примерно на 15%.

Однако большинство аналитиков по-прежнему относятся к бумагам ИИ-разработчика с осторожностью, отмечает CNBC. Среди тех, кто оставил рекомендацию продавать их или держать в портфеле, но пересмотрел таргет, — Jefferies, UBS, Baird и Mizuho, следует из данных MarketScreener. В целом 3 из 22 аналитиков советуют инвестировать в Palantir, в то время как большинство — 15 специалистов — предлагают сохранять долю в нем, и пятеро — советуют избавляться от этих бумаг, указывает MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $82,3 — до отчета она равнялась $51.

Отличный отчет за третий квартал 2025 финансового года стал причиной взлета акций Doximity, Inc. (DOCS), ведущей онлайн-платформы для медицинских работников США. Она предлагает своим участникам актуальные медицинские новости, инструменты телемедицины и совместную работу с пациентами.

DOCS сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $0,45, против прогноза аналитиков в $0,34. Выручка за квартал составила $168,6 млн при консенсус-прогнозе в $152,15 млн, что на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сильные показатели Doximity сопровождались оптимистичным прогнозом. Компания ожидает выручку в четвертом квартале в диапазоне от $132,5 млн до $133,5 млн, что выше консенсус-прогноза в $123,8 млн.

«Мы гордимся тем, что в третьем квартале достигли нового рекорда по вовлеченности: наши инструменты используют более 610 тыс. специалистов», — сообщил Джефф Тэнгни, соучредитель и генеральный директор Doximity.

Инструменты искусственного интеллекта компании показали особенно сильный рост, увеличившись на 60%, по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, новостная лента Doximity превысила отметку в один миллион уникальных пользователей.

Doximity находится под пристальным вниманием аналитиков: несколько инвестиционных компаний корректируют свои прогнозы по ее акциям. Mizuho Securities начала освещение Doximity с нейтральным рейтингом, подчеркивая недавнее возобновление роста компании в 2025 финансовом году.

Однако фирма также призвала к осторожности из-за продолжающейся квартальной волатильности. JPMorgan сохранил нейтральный рейтинг Doximity, но повысил целевую цену до $48, признавая прочные финансовые основы компании и сильный финансовый профиль.

Акции Super Micro Computer, Inc. (SMCI), производителя серверов и партнера Nvidia, резко выросли в прошлую пятницу в преддверии публикации отчета за второй квартал. Компания планирует обнародовать его после закрытия рынков во вторник, 11 февраля.

Это вселило надежду в инвесторов, что компания сможет закрыть вопрос с отложенными отчетностями и сохранит публичный статус.

Особое внимание рынка к вопросу отчетности компании сохраняется с августа прошлого года. Тогда спекулянт Hindenburg Research опубликовал отчет, в котором утверждалось, что Super Micro манипулирует бухгалтерским учетом. Это вторая зарегистрированная проблема бухгалтерского учета компании в недавней истории, пишет Forbes. В 2020 году SEC оштрафовала Super Micro и ее бывшего финансового директора за преждевременное признание выручки и занижение расходов.

Руководство Super Micro отвергло обвинения в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью за 2024 год. Однако компания не подавала финансовую отчетность в SEC с момента публикации квартальных результатов 31 марта в мае прошлого года. Несвоевременная подача отчетности является основанием для делистинга Nasdaq.

Чтобы избежать делистинга, компания запросила продление срока подачи отчетности. Nasdaq дала Super Micro срок до 25 февраля для отчетности за июнь и сентябрь 2024 года.

Кроме того, в минувшую среду SMCI сообщила, что переходит к «полной производственной доступности» своей платформы решений для центров обработки данных с искусственным интеллектом, которая «ускоряется с помощью платформы NVIDIA Blackwell».

Главные события недели

Президент США Дональд Трамп снова будоражит рынки новой порцией заградительных пошлин, на этот раз — на весь импорт в Штаты стали и алюминия. Не менее важными для инвесторов станут свежие данные по инфляции в США. Теперь об этих и других ключевых события недели подробнее.

Тарифы Трампа

О своем намерении ввести дополнительные 25%-ные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США Трамп сообщил во время полета на финал Суперкубка НФЛ в минувшие выходные, пишет Reuters. Он уточнил, что официально объявит об этот сегодня, 10 февраля.

А в ближайшие пару дней — о введении зеркальных пошлин в отношении импорта из стран, которые обложили налогом американские товары. При этом оба решения вступят в силу немедленно.

Основные поставщики стали в США — Канада, Бразилия и Мексика. За ними следуют Южная Корея и Вьетнам. Около 80% поставок алюминия в США приходится на Канаду. Мексика является главным поставщиком алюминиевого лома и сплавов.

В свой первый президентский срок Трамп ввел пошлину в 25% на сталь и в 10% — на алюминий. Однако позже он освободил от них некоторых торговых партнеров, в том числе Канаду, Мексику и Бразилию. Сменивший его Джо Байден договорился о квотах без пошлин с Великобританией, Евросоюзом и Японией. Из заявления Трампа неясно, что произойдет с этими исключениями и квотами, отмечает Reuters.

Хотя пошлины на импорт металлов обычно поддерживаются крупными профсоюзами в США и некоторыми американскими производителями стали и алюминия, они могут привести к росту издержек для предприятий, предупреждает Financial Times.

Вашингтон вводит пошлины на сталь в тот момент, когда японский сталелитейный гигант Nippon Steel пытается купить US Steel за $14,1 млрд. Сделка была заблокирована экс-президентом Джо Байденом. Против нее выступает и Трамп. 9 февраля он заявил журналистам, что Nippon Steel может стать инвестором, но контроль над US Steel не получит.

По данным Всемирной торговой организации, которые приводит Reuters, средний размер пошлины на импорт в США составляет около 2,2%. Для сравнения: в Индии этот показатель равен 12%, в Бразилии — 6,7%, во Вьетнаме — 5,1%, а в Евросоюзе — 2,7%.

Рынки металлов в Азии слабо отреагировали на заявления Трампа, пишет Bloomberg. Цены на железную руду, ключевой компонент в производстве стали, выросли в Сингапуре на 0,1%. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца слегка укрепились на Лондонской бирже металлов. Американские фьючерсы на Comex прибавили в цене 0,5% при очень низком объеме торгов.

Фьючерсы на американские акции выросли на новостях о возможном введении новой порции пошлин.

Напомним, Трамп отсрочил до марта введение пошлин в 25% на весь импорт, которыми он грозил Мексике и Канаде. Кроме того, он заявил о намерении ввести пошлины на широкий спектр товаров, включая лекарства, нефть и полупроводники, а также сообщил, что рассматривает возможность применения аналогичных мер в отношении Евросоюза.

Инфляция в США

В среду, 12 февраля, Бюро статистики труда (BLS) министерства труда США сообщит сведения о росте потребительских цен в стране за январь. После того, как Федрезерв поставил на паузу цикл снижения процентных ставок, данные по инфляции (CPI) могут подсказать рынку, когда ставки продолжат снижаться, если продолжат вообще.

Консенсус-оценка предполагает, что общая инфляция (CPI) и ее базовый показатель, без учета цен на продукты питания и энергоносители (Core CPI), остались в январе на декабрьском уровне — 2,9% и 3,2% соответственно в годовом выражении.

В четверг, 13 февраля, BLS опубликует индекс цен производителей в США за январь. Уолл-стрит ожидает замедления роста до 3,2% год к году с 3,3% в декабре.

Показания Пауэлла

В этот же день, 12 февраля, Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Это означает, что у него будет возможность предоставить обратную связь по данным об инфляции практически в режиме реального времени.

Пауэллу также могут задать вопросы по целому ряду других тем, которые возникли после возвращения Трампа в Белый дом, включая последствия тарифных планов президента и его недавние комментарии по поводу стремительно растущего долга Америки.

В воскресенье Трамп заявил, что Белый дом расследует выплаты Казначейства США по долгам на предмет возможного мошенничества, и предположил, что сумма долга Америки в размере 36,2 трлн долларов, возможно, не так уж велика. Это заявление вызвало некоторую обеспокоенность в связи с тем, что США могут отказаться от выполнения своих долговых обязательств — событие, которое может перевернуть мировые финансовые рынки.

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Сезон отчетности

На этой неделе рынки также будут следить за новыми данными о доходах корпораций. Свою отчетность за квартал уже представили более половины компаний.

В ближайшие дни свои финансовые показатели раскроют сеть McDonald's, производитель безалкогольных напитков Coca-Cola и группа цифровых коммуникаций Cisco Systems.

Согласно данным FactSet, 77% компаний индекса S&P 500, которые отчитались о результатах четвертого квартала по минувшую пятницу, опубликовали консенсус-топ прибыли со средним темпом роста 16,4% (по сравнению с оценками роста прибыли на 11,9%). Из уже отчитавшихся компаний 63% также превзошли ожидания по продажам.