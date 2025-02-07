Звездные войны-2: как США, Европа, россия и Китай захватывают космос

Крупнейшие страны мира готовятся к резкому наращиванию военных инвестиций в космос, что должно коренным образом изменить систему безопасности в мире. О каких именно технологиях идет речь и как они повлияют на мир, разбирался «Минфин».

Как начались Звездные войны

По факту с первых шагов покорение космоса использовалось в военных или же двойных целях. В частности, спутники применялись для шпионства, известная система GPS сначала разрабатывалась для армии, а США еще десять лет назад держали в Тихом океане противоспутниковую ракетную установку.

«Люди не всегда понимают, что космос уже давно стал военной средой. Космос милитаризирован уже с 1960-х годов», — говорит эксперт по космической безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Александра Стикинг.

Однако по-настоящему превратить орбиту нашей планеты в полноценную военную территорию впервые попробовал в середине 80-х годов прошлого столетия тогдашний Президент США Рональд Рейган.

Он объявил о создании Стратегической оборонной инициативы (SDI) — долгосрочной научно-исследовательской программы. Ее цель — обеспечить для США новую систему противоракетной обороны, которая предоставит стратегическое преимущество Советскому союзу. По словам Рейгана, новые технологии должны были сделать ядерное оружие устаревшим.

Предполагалось, что SDI будет состоять из сотен спутников и военных центров, которые будут охватывать всю планету. Задействованы в ней должны были быть лазерные технологии, лучевое оружие, а также самое интересное — размещение ракетных систем в космосе.

Инициативу Рейгана часто называют «Звездными войнами», в честь фантастического фильма, вышедшего накануне появления программы. Это ироническое название, которое использовали критики SDI, отмечая, что еще десятки лет технологии не будут готовы к созданию такой системы.

Кроме этого, критики отмечали, что даже если систему удалось реализовать, она принесла бы больше вреда, чем пользы, ведь запустила бы новую гонку вооружений.

«Звездные войны — фундаментальная атака на концепции и соглашения о контроле над вооружениями, которые поддерживали американскую безопасность в течение нескольких десятилетий. Поддержка этой программы президентом — одно из самых безрассудных и безответственных решений в истории современного государственного управления», — заявлял тогдашний сенатор, а в будущем президент США, Джо Байден.

Поскольку проект в свое время выглядел слишком уж футуристически, некоторые военные историки считают, что Рейган на самом деле даже не пытался реализовать его. Основной целью было втянуть СССР в новую гонку вооружений, чтобы советский блок бросил все ресурсы на создание оружия, которое в принципе невозможно создать, и, как следствие, не выдержал нагрузки.

В 90-х годах инициатива Рейгана была свернута. Некоторые наработки удалось реализовать в других проектах, но в целом она осталась в памяти, как элемент научной фантастики.

Трамп реанимирует проект Рейгана

Об инициативе Рейгана упомянул недавно избранный президентом США Дональд Трамп. Вывести армию за пределы планеты он пытался еще во время своего предыдущего пребывания в должности, когда создал Космические войска, основной целью которых было налаживание технологий для сбития вражеских ракет.

Повторно войдя в Белый дом, Трамп начал новую активность в «покорении космоса» и решил вернуть к жизни инициативу Рейгана.

Президент США приказал приступить к созданию обновленной системы противоракетной обороны, назвав ее «Железный купол», по аналогии с известной израильской разработкой. В Израиле она направлена в первую очередь на защиту от легких дронов и ракет малой дальности. А для США основной целью будет межконтинентальная баллистика, крылатые и гиперзвуковые ракеты.

В своем указе Трамп непосредственно упоминает предшественника. «Президент Рейган пытался построить эффективную оборону против ядерных атак, и хотя эта программа помогла технологическому развитию, она была отменена до достижения поставленных целей», — говорится в документе.

Также еще во время предвыборной кампании Трамп напоминал, что Рейган давно хотел реализовать проект, но тогда у Америки не было соответствующих технологий. «Это называли космическим кораблем, чтобы высмеять его. Но теперь у нас есть нужные технологии», — отмечал Трамп.

Согласно указу Трампа, министерство обороны страны за 60 дней должно представить план защиты от целого ряда ракетных систем. Какие технологии нужно использовать, в деталях не объясняется — это будут определять военные эксперты, но в общих чертах описаны ожидаемые системы защиты. Среди них:

космический датчик гиперзвукового и баллистического слежения;

ракеты-перехватчики космического базирования, способные сбивать вражеские ракеты еще на фазе повышения;

системы уничтожения ракетных систем еще до запуска;

некинетические возможности для усиления кинетического поражения (например, благодаря использованию электромагнитного импульса).

Сумма, которая будет выделяться на новые технологии, не указана, но отмечается, что для развертывания «щита ПРО» должен быть подготовлен запрос на 2026 год. Аналитик TD Cowen Роман Швейцер оценил разработку новой системы в десятки миллиардов долларов, которые будут потрачены как на расширение существующих программ защиты, так и на внедрение совершенно новых систем.

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Возможно, часть новой оборонной стратегии раскрыли журналисты Financial Times. По их данным, США уже работают над системами, которые позволяют сбивать ракеты лазером непосредственно из космоса.

Европа думает о защите спутников

В этом году о готовности к активизации космических оборонных программ заговорил и Европейский союз.

Высокая представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратила внимание на необходимость обеспечения безопасности спутников. Для этого она предлагает работать с тремя приоритетами. Первый — это информирование обо всем, что другие стране делают в космосе, и анализ возможных угроз от таких действий. Второй — это способность на ответные действия. И третий — система коллективной обороны.

Кая Каллас отмечает, что для построения системы космической защиты ЕС должен сотрудничать с партнерами по НАТО (в первую очередь США и Британией), а также с тихоокеанскими союзниками — Японией, Южной Кореей и Австралией.

О необходимости построения «Европейского космического щита» говорил также Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Однако архитектуры этого оборонного проекта пока не существует, не выделены средства на системы безопасности, и даже не определены, какими именно они могут быть. Пока все сводится к общим заявлениям о необходимости объединения усилий отдельных стран в этой сфере.

Что делают россия и Китай

Более агрессивно движется к милитаризации космоса россия. В прошлом году глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер сообщил о появлении информации, содержащей «серьезную угрозу национальной безопасности США». Официально, о чем идет речь, никто не объяснил, но несколько западных СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что политики озабочены подготовкой россии к размещению на орбите ядерного оружия.

По данным New York Times, прямой угрозы нет, поскольку соответствующие средства еще находятся на этапе разработки.

Как именно россия планирует использовать это оружие — точно неизвестно, но, по предварительным оценкам специалистов, оно будет направлено не на цели на планете, а против спутников. То есть предполагается выводить их из строя благодаря ядерному взрыву в космосе. Замаскированная для этих целей система может выглядеть, как обычный спутник, но с ядерным зарядом внутри.

Насколько такое оружие может быть эффективным, мнения специалистов расходятся. Часть убеждены, что ядерный удар на орбите может вывести из строя несколько спутников, ведь взрывной волны в вакууме не будет и основной вред будет наносить электромагнитное излучение. Поэтому, для того, чтобы нанести ощутимый урон глобальной спутниковой системе, необходимо провести сотни взрывов. Но это, конечно, только в теории, на практике ее никто не проверял.

В мае прошлого года Пентагон предположил, что россия уже запустила космическое оружие, но о возможности ядерного заряда в нем не сообщалось. Речь идет о российском спутнике, который по странному совпадению движется на той же орбите, что и правительственный спутник США, а потому, предполагают в оборонном ведомстве, может быть использован против него.

По оценкам Фонда безопасного мира, россия и Китай добились значительных успехов в разработке космических средств электронной борьбы, которые могут нарушать или выводить из строя спутники. Сюда входят такие технологии, как системы радиоэлектронных помех и оружие направленной энергии с помощью лазеров или микроволн.

Подтверждают эти оценки и в Пентагоне. По его данным, Китай работает над ракетами для уничтожения спутников, а также разрабатывает направленные против них высокомощные лазеры. Кроме того, американские военные озабочены тем, что Китай учится проводить кибератаки на спутники, направленные на кражу собранных данных или перенаправление спутников на другую орбиту.

«Благодаря вмешательству в спутники можно закрыть доступ противнику к информации или предоставить ему данные, не соответствующие действительности. Также можно дать команду спутнику — сойди с орбиты и разрушайся», — объясняет эксперт по военно-космической программе Китая Дин Ченг.

Акцент рф и КНР на американских спутниковых системах возник не на пустом месте. Спутниковая система — потенциальная «ахиллесова пята» Америки, ведь именно она позволяет военным США общаться, осуществлять навигацию, собирать разведывательные данные и точно поражать цели по всему миру.

У Китая значительные успехи и в гражданском покорении космоса, хотя эти технологии при необходимости могут иметь двойное или военное значение. У страны вторая, по численности, группа спутников на орбите — около 500. В прошлом году КНР стала первой страной, которая доставила на Землю образцы почвы с обратной стороны Луны, а в 2028 году страна планирует доставлять почву с Марса. Кроме государственных программ, в Китае уже есть несколько частных компаний с собственными ракетами — они производят около четверти всех космических пусков страны.

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«Космос имеет решающее и критическое значение», — предостерегает бывший глава Космического командования США Джеймс Дикинсон. Следовательно, захват этого плацдарма будет гарантировать стратегическое преимущество для любой из сторон.