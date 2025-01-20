Конец бума ИИ и сбой интернета: BofA назвал события, способные развернуть рынки

За прошлые пять рабочих дней индексы американских акций Dow и S&P 500 показали самый большой недельный рост после 4−8 ноября — торговой недели, в которую прошли выборы президента США. Оптимизм инвесторам добавили хорошие данные по инфляции, которые укрепили надежды на дальнейшее снижение ставок ФРС.

Успешный год для фондового рынка США спрогнозировал Bank of America. Однако его аналитики выделили несколько потенциальных событий, способных изменить динамику и сбить с толку инвесторов, передает Business Insider.

Среди них, например, вероятность того, что бум вокруг ИИ утихнет, а мир останется без интернета из-за повреждения подводных кабелей на фоне геополитической напряженности. В BofA отметили, что такие сценарии — это не прогнозы аналитиков, а нестандартные события с высоким уровнем воздействия, которые инвесторы могли не учесть.

Возможные события, которые выделил Bank of America:

Рост S&P 500 еще на 20% и больше третий год подряд. Это станет самой длинной серией роста такого масштаба с начала 2000-х, когда лопнул пузырь на рынке интернет-компаний, отмечают в BofA. В среднем на Уолл-стрит ожидают более умеренный рост S&P 500 в этом году, пишет Bussines Insider.

Консенсус-прогноз аналитиков для индекса составляет 6 539 пунктов, что предполагает рост S&P 500 еще на 10% от последней цены закрытия. Bank of America, в свою очередь, прогнозирует, что индекс вырастет до 6 666 пунктов, что на 12% выше текущего уровня.

Тем не менее в BofA отмечают, что «бум производительности, снижение налогов для корпораций, дерегулируемые капитальные расходы, устойчивая инфляция, пассивные инвестиционные потоки и ограниченное количество альтернативных направлений для инвестиций могут привести к дальнейшему росту прибыли компаний и стабильным рыночным условиям, что обеспечит еще один год с приростом в 20%».

Реализация обещаний Трампа о пошлинах. Введение новых пошлин может снизить торговые профициты других стран, что приведет к ряду позитивных изменений в США, включая сокращение дефицита, рост производства, заработной платы и занятости.

Однако ключевым показателем эффективности пошлин станет стоимость доллара США относительно других валют. По мнению BofA, если в ближайшие годы индекс доллара (DXY) снизится до 90 пунктов, то можно будет сделать вывод, что жесткая политика США сработала: снизился торговый дефицит, улучшились экономические отношения с другими странами, а мировая экономика стала более стабильной.

Департамент правительственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска может спровоцировать инвестиционный бум, если сократится количество правил и ограничений. В качестве примера, в BofA упомянули ситуацию в штате Айдахо.

Снятие ряда ограничений на уровне штата несколько лет назад сделало Айдахо лидером по росту ВВП среди штатов США. Дерегулирование в государственной политике может убрать серьезные препятствия для продуктивных инвестиций бизнеса, считают в BofA.

Искусственный интеллект исчерпает данные для обучения и энтузиазм вокруг него угаснет. По данным Epoch AI, компании могут использовать весь объем текстов, созданных людьми, для обучения моделей ИИ уже к концу 2025 года. Оптимизм инвесторов также может снизиться, если ожидаемая прибыль от ИИ не оправдает себя. Технологические гиганты вроде AWS и Microsoft, ожидающие роста прибыли на 17% в течение следующих пяти лет благодаря рекордным вложениям в ИИ, могут столкнуться с разочарованием, считают стратеги банка. Для продолжения ажиотажа должно появиться, например, какое-то популярное «убойное» приложение.

Инвесторы могут полностью прекратить покупать долговые бумаги США. Это ускорит распродажу, организованную так называемыми облигационными мстителями, которые временно отказываются от американских казначейских облигаций, чтобы принудить правительство к более строгой финансовой дисциплине. По прогнозам банка, общий долг страны может достичь $40 трлн в первые 100 дней президентства Трампа.

Отключение глобального интернета. Мир рискует столкнуться с глобальными сбоями в интернете, если будут повреждены подводные кабели, которые обеспечивают почти весь объем мирового интернет-трафика и ежедневно поддерживают около $10 трлн финансовых транзакций.

Специалисты банка отмечают, что некоторые соединения буквально держатся на волоске, имея ввиду несколько случаев повреждения подводных кабелей за последние 14 месяцев из-за геополитической напряженности. НАТО уже предпринимает усилия по усилению контроля в Балтийском регионе, добавляют специалисты.

Среди остальных потенциальных сюрпризов стратеги BofA отмечают:

отключения электричества в США из-за стареющей инфраструктуры, которые могут обойтись в $600 млрд;

изменения в политике Германии, которые могут увеличить инвестиции в энергетику и оборону, сделав европейские акции более привлекательными для инвесторов;

рост курса иены и ужесточение политики в Японии, которые могут отвлечь капитал от акций роста в США;

высокий спрос на частные активы, который может привести к их доступности через биржевые инвестфонды ETF, но вызовет вопросы о прозрачности и стоимости.

В списке самых дорогих компаний Европы сменился лидер. LVMH, владеющая Louis Vuitton и Christian Dior, впервые с 2023 года обогнала датскую фармкомпанию Novo Nordisk по капитализации и снова стала самой дорогой компанией Европы. Акции Novo в пятницу упали до минимума почти за полтора года после включения ее препаратов Ozempic и Wegovy в список кандидатов правительства США на снижение цен.

Кроме того, новое исследование препарата для похудения Wegovy не оправдало ожиданий инвесторов — оно показало меньшую эффективность, чем аналогичное лекарство Zepbound американской фармкомпании Eli Lilly.

Акции LVMH в прошлом году упали на 13% — сектор предметов роскоши столкнулся с сокращением расходов потребителей, особенно в Китае. Однако признаки восстановления способствуют росту оптимизма инвесторов: на прошлой неделе сильная отчетность Richemont, владельца Cartier, стала поводом для ралли люксовых брендов.

Дальше — о самых заметных ценовых движениях акций на фондовом рынке США.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

Акции Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI), производителя неврологических препаратов, выросли благодаря урегулированию патентного спора с компанией Sandoz: он защищает эксклюзивность препарата Caplyta, лекарства от биполярной депрессии, и откладывает выпуск конкурента-дженерика в США до 1 июля 2040 года.

Еще одним толчком к дальнейшему росту стала новость о покупке ITCI компанией Johnson & Johnson за $14,6 млрд.

ITCI известна своими разработками по поддержанию психического здоровья, а ее препарат для лечения серьезных депрессивных расстройств в настоящее время находится на поздней стадии испытаний. За последний год рыночная стоимость Intra-Cellular выросла до $10 млрд, а ее акции подорожали на 40%.

Рыночная капитализация J&J оценивается в $342 млрд, за последний год компания, наоборот, утратила 12% своей стоимости.

Предстоящая сделка станет одной из крупнейших в биотехнологическом секторе за более чем год. J&J стремится укрепить свой портфель после отделения своего подразделения потребительского здравоохранения и приобретения Shockwave Medical, производителя устройств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, за $13,1 млрд.

Этот шаг является частью стратегии J&J по поддержанию роста в условиях таких проблем, как надвигающаяся потеря эксклюзивных прав на препарат для лечения псориаза Stelara.

В мае 2024 года компания J&J расширила свое присутствие в сфере биотехнологий, приобретя за $850 млн производителя антител Proteologix. Благодаря этой сделке фармацевтический гигант получил доступ к ряду разработок Proteologix, в том числе к ее ведущему активу PX128, предназначенному для лечения атопического дерматита — он уже подготовлен к проведению исследования первой фазы.

MicroStrategy Incorporated (MSTR) отражают динамику цен на биткоин. В последнее время компания стала основным объектом внимания инвесторов, ищущих доступ к криптовалюте номер один через традиционную корпоративную структуру.

MicroStrategy совершила свою первую покупку Bitcoin 11 августа 2020 года. По состоянию на 16 января 2025 года MicroStrategy владела 444 262 BTC, купленными по средней цене $62 257 за BTC, со средней годовой скоростью покупки 88 852 BTC.

Чтобы поддержать свою агрессивную стратегию закупок, MicroStrategy подала заявку на более чем десять размещений акций на рынке только в 2024 году. Также MicroStrategy использует заемные средства для финансирования своих покупок биткоина.

В конце октября 2024 года MicroStrategy объявила о своем плане привлечь $42 млрд в течение следующих трех лет. В зависимости от динамики цен на «цифровое золото», его запасы у компании, по некоторым оценкам, могут потенциально увеличиться еще на 184 000 — до 736 000 BTC к 2032 году.

Акции Robinhood Markets, Inc. (HOOD) выросли после того, как компания согласилась выплатить $45 млн для урегулирования претензий с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), поскольку это вполне приемлемая сумма для компании такого размера.

Кроме того, HOOD получила два громких одобрения от аналитиков Уолл-стрит.

Robinhood Markets Inc. — это компания финансовых услуг, которая позволяет пользователям продавать, покупать и торговать криптовалютой, акциями, биржевыми фондами, золотом и опционами. Компания управляет платформой мобильных приложений Robinhood.

Bernstein назвал Robinhood своей лучшей идеей в Global Digital Assets. Исследовательская фирма считает, что Robinhood, вероятно, выиграет от смягчения регулирования криптовалют при Трампе. Она также ожидает, что сильный рост выручки Robinhood продолжится в 2025 году. Bernstein подтвердила рейтинг Robinhood выше среднего с целевой ценой $51.

Morgan Stanley добавил Robinhood в свой «Financials Finest», назвав ее бизнес-модель устойчивой. Morgan Stanley также дает акциям компании рейтинг выше среднего с целевой ценой в $55.

Топ-5 событий недели для рынков

В понедельник американские биржи будут закрыты, а в центре внимания инвесторов всего мира и не только будет вступление в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Инаугурация Трампа

По данным источников CNN, в первый же день в качестве хозяина Белого дома Трамп планирует подписать более 100 исполнительных указов. Они будут касаться в том числе увеличения производства энергии в США, смягчения регулирования и других приоритетов его кампании. Для инвесторов важно, что в течение второго срока Трампа произойдет с пошлинами и налогами, и как его решения повлияют на прибыль компаний, пишет Yahoo Finance.

В преддверии инаугурации доходность долгосрочных облигаций США выросла на фоне ожиданий, что предложенные Трампом тарифы могут спровоцировать возобновление инфляции.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер ранее сообщил, что 20 января планирует сложить полномочия. Амбициозная политика Генслера вызывала сопротивление со стороны Уолл-стрит и криптоиндустрии, пишет Bloomberg: он обязал бизнес раскрывать климатические риски, реформировал торговлю акциями и требовал признать криптоактивы ценными бумагами.

В своей предвыборной программе Трамп обещал сменить руководство SEC на более дружественное к криптоотрасли. Заменит Генслера ветеран финансового регулирования Пол Аткинс, который известен, как сторонник криптовалют и снижения требований и штрафов для бизнеса.

Сезон отчетности американских компаний

Инвесторы, надеющиеся на еще один сильный год на фондовых рынках, подкрепленный прибылями американских корпораций, получат на этой неделе более четкие сигналы: о прибылях за четвертый квартал предстоит отчитаться ряду ключевых компаний.

Ключевые отчеты о доходах поступят от стримингового гиганта Netflix, лидера в сфере здравоохранения Johnson & Johnson, производителя потребительских товаров Procter & Gamble и эмитента кредитных карт American Express.

Сезон отчетности начался на прошлой неделе. Крупные банки отчитались о резком росте прибыли на фоне возросшей активности на Уолл-стрит. JPMorgan обновил свой же рекорд по годовой прибыли. Кредитные организации выигрывают от оптимизма крупных корпоративных клиентов в отношении экономики и политики администрации Трампа: те более активно участвуют в корпоративных сделках, привлекают капитал и ведут операции на рынке ценных бумаг, отмечают эксперты.

После публикации их отчетностей акции четырех крупных американских банков — JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs и Citigroup — выросли.

В целом аналитики ожидают, что компании S&P 500 сообщат о росте прибыли в четвертом квартале на 10,4% в годовом исчислении, согласно данным LSEG IBES от 15 января, на которые ссылается Reuters.

Давос

Лидеры мирового правительства и бизнеса примут участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе (Швейцария), которое начнется в понедельник, 20 января.

Опрос WEF, опубликованный накануне встречи, показал, что самый серьезный риск для мировой экономики в 2025 году представляют вооруженные конфликты, на втором месте — экстремальные погодные условия.

Трамп должен выступить на встрече по видеосвязи в среду. Президент Украины Владимир Зеленский также должен присутствовать, и выступит с речью в понедельник.

Среди других мировых лидеров, которые примут участие во встрече в Давосе, будут президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Великобритании Рэйчел Ривз и вице-премьер Китая Дин Сюэсян.

Заседание Банка Японии по ключевой ставке

Банк Японии проведет свое первое в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики в четверг и пятницу, 23−24 января.

В преддверии заседания чиновники японского центробанка, по-видимому, готовили рынки к возможному повышению процентной ставки: глава Банка Японии Кадзуо Уэда и его заместитель Рёзо Химино заявили, что решение о повышении стоимости заимствований будет обсуждаться.

У чиновников будет несколько дней, чтобы взвесить, как политика Трампа может повлиять на финансовые рынки, прежде чем принять решение.

Около 90% экономистов, опрошенных Bloomberg в этом месяце, заявили, что цены и экономические условия требуют повышения ставок с 0,25%. Из опрошенных экономистов около трёх четвертей ожидают, что центральный банк примет решение на этой неделе. Краткосрочные свопы в пятницу на короткое время показали, что повышение ставок в январе почти полностью учтено в ценах трейдеров.

Повышение ставки сократит разрыв между ставками США и Японии, что укрепит иену.

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Данные по мировому индексу деловой активности

Глобальные предварительные данные PMI за январь будут опубликованы в конце этой недели. Рынок ожидает дальнейшего сокращения сводного индекса PMI Великобритании за январь до 50. Согласно прогнозам, в еврозоне сводный индекс деловой активности по-прежнему будет снижаться.

В США ожидается улучшение результатов опроса производственного сектора, а сектора услуг продолжит уверенно расти. Отчет PMI за декабрь показал, что США увеличили свое преимущество, по сравнению с Европой и Великобританией, поскольку рост деловой активности там ускорился.

Разнонаправленные тенденции роста мировой экономики оказывают существенное влияние на ожидания в отношении денежно-кредитной политики на 2025 год, а устойчивая экономика США является причиной того, что рынок упорно отказывается закладывать в цену более одного снижения ставки ФРС в следующем году. Это дает шанс европейским индексам голубых фишек догнать своих американских коллег.